Tréninky bez úlev, volné místo na soupisce. Vránův návrat se rychle blíží

304 dní. Tak dlouho Jakub Vrána kvůli zranění ramene chybí v NHL. Podle posledních informací zámořských médií se ale jeho dlouhá pauza bez hokeje chýlí ke konci. Český útočník se připravuje bez omezení a v nejbližších dnech by se měl vrátit zpět do akce. Naskočit by mohl už do nočního utkání Detroitu s Arizonou (1.30 SEČ).