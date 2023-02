Kapitán zavelel a tým vítězí. Detroit dál sní o play off, přispívají i Češi

Šestkrát za sebou nepostoupil Detroit do bojů o Stanley Cup. Generální manažer Steve Yzerman v létě přivedl několik hokejistů, kteří to měli změnit. A nyní, když jde základní část do poslední třetiny, vypadá sen o play off poměrně reálně.