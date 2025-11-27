Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Nečas a Hronek pomohli k výhře dvěma asistencemi, Dobeš v NHL porazil Vejmelku

Autor: ,
  7:49
Martin Nečas pomohl v NHL hokejistům Colorada dvěma asistencemi k výhře 6:0 nad San Jose. Jednou přihrávkou podpořil vítězství Avalanche také Ivan Ivan. Vancouver i díky dvěma asistencím Filipa Hronka zvítězil na ledě Anaheimu 5:4. Na straně poražených inkasoval Petr Mrázek čtyřikrát z 27 střel. Matěj Blümel odstoupil kvůli zranění, i bez něj Boston porazil New York Islanders 3:1. Jakub Dobeš vychytal výhru Montrealu 4:3 proti Utahu s Karlem Vejmelkou v brance.
Útočník Colorada Martin Nečas kontroluje puk během utkání proti San Jose.

Útočník Colorada Martin Nečas kontroluje puk během utkání proti San Jose. | foto: AP

Útočník Ivan Ivan slaví se spoluhráči gól Colorada v zápase proti San Jose.
Útočník Vancouveru Conor Garland (v bílém dresu) překonává brankáře Anaheimu...
Obránce New York Islanders Matthew Schaefer (v popředí) kontroluje puk, napadá...
Brankář Tampy Bay Andrej Vasilevskij zasahuje proti teči Adama Klapky z Calgary.
11 fotografií

Nečas si při obou gólových akcích Colorada připsal druhou asistenci, po které upravil Sam Malinski na 3:0 a Artturi Lehkonen uzavřel skóre. Šestadvacetiletý český útočník si tím vylepšil bilanci v sezoně na třicet bodů (13+17) a v produktivitě českých hráčů vystřídal na prvním místě Davida Pastrňáka (11+18), který vyšel naprázdno na ledě Islanders.

Ivan ozdobil svůj první start v sezoně chytrou přihrávkou, po které vstřelil Joel Kiviranta pátý gól týmu. Naopak hokejisté San Jose na vstřelený gól nedosáhli, takže nechtěně prodloužili sérii Colorada bez inkasované branky – Avalanche vynulovali soupeře už ve třetím utkání po sobě.

Hronek zaznamenal první bod ve dvanácté minutě, kdy po jeho asistenci zvýšil v přesilové hře Evander Kane na 2:0 pro Vancouver. Podruhé se český bek zapsal do statistik za stavu 3:3, když jeho střela skončila po několika odrazech v brance. Rozhodčí uvedli jako autora gólu Maxe Sassona.

Hronek si v posledních pěti utkáních připsal šest bodů (2+4). Mrázek startoval v brance Anaheimu pošesté v sezoně a má vyrovnanou bilanci tři výhry a tři prohry.

Elitní útok Bostonu měl opět výhradně české složení, po boku Pavla Zachy hráli na křídlech Pastrňák a Blümel. České trio bylo na ledě u jediné branky New Yorku Islanders, kterou vstřelil v páté minutě Matthew Barzal. Blümel navíc odehrál jen dvě střídání, po kterých odstoupil z utkání kvůli zranění v dolní části těla.

Na obratu Bruins se podílel dvěma trefami Alex Steeves. Na výhře měl i lví podíl Jeremy Swayman, který chytil 44 střel.

V duelu českých brankářů se radoval z výhry Jakub Dobeš, který zastavil 31 střel a dovedl Montreal k vítězství 4:3 v Utahu. Karel Vejmelka inkasoval čtyřikrát ze 17 střel a dvakrát jej překonal Nick Suzuki, který zvýšil na 2:0 a ve třetí třetině vyrovnal na 3:3. Zápas rozhodl Ivan Děmidov.

Florida vedla 2:0 poté, co Vladaře překonal zblízka Brad Marchand a ve 26. minutě zakončil Carter Verhaeghe vydařenou souhru do prázdné branky. Philadelphia vyrovnala ještě v prostřední třetině a zápas rozhodl 46 sekund před koncem Tyson Foerster.

Přihrávka Tomáše Hertla pomohla Vegas k zisku bodu za prohru 3:4 po nájezdech s Ottawou. Po přihrávce českého centra vyrovnal v přesilové hře Mark Stone na 3:3. Rozstřel rozhodl Shane Pinto.

NHL
27. 11. 2025 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Ottawa Senators Ottawa Senators 3:4N (1:3, 1:0, 1:0 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
16:52 Howden (Marner, Theodore)
22:09 Eichel (Barbašev, Bowman)
46:40 Stone (Hertl, Eichel)
Góly:
00:51 Pinto (Sanderson, Giroux)
13:05 Sanderson (Giroux, Stützle)
19:43 Batherson (Stützle, Sanderson)
Pinto
Sestavy:
Schmid (Lindbom) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Whitecloud, Hutton, Korczak – Barbašev, Eichel (A), Bowman – Marner, Howden, Stone (C) – Saad, Hertl, Dorofejev – R. Smith, Sissons, Kolesar.
Sestavy:
Ullmark (Meriläinen) – Sanderson (A), Zub, Kleven, Spence, Matinpalo, Jensen – Perron, Stützle (A), Batherson – Eller, Cozens, Zetterlund – Amadio, Pinto, Giroux (A) – Cousins, Halliday, Hodgson.

Rozhodčí: Skilliter, Schrader – Knorr, O'Quinn

Počet diváků: 17791

NHL
27. 11. 2025 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : St. Louis Blues St. Louis Blues 3:2P (1:2, 1:0, 0:0 - 1:0)
Góly:
11:02 Meier (Hischier, Hamilton)
28:49 Hischier (Meier, L. Hughes)
62:58 Nemec (Hischier, Cotter)
Góly:
02:16 Fowler (N. Walker, Mailloux)
14:37 R. Thomas (Fowler, Bučněvič)
Sestavy:
Markström (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, Nemec, L. Hughes, White, Dillon – Bratt (A), Hischier (C), Meier – Gricjuk, Mercer, Palát (A) – C. Brown, Glass, Cotter – Noesen, Glendening, Lammikko.
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Parayko (A), Broberg, Faulk, Tucker, Mailloux, Fowler – Kyrou, R. Thomas (A), Bučněvič – Neighbours, Dvorský, Holloway – Snuggerud, Suter, B. Schenn (C) – N. Walker, Sundqvist, M. Joseph.

Rozhodčí: F. Charron, E. Furlatt – R. Daisy, D. Brisebois

Počet diváků: 16056

NHL
27. 11. 2025 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Nashville Predators Nashville Predators 3:6 (0:1, 2:0, 1:5)
Góly:
25:30 DeBrincat (Larkin, Raymond)
36:34 J. van Riemsdyk (P. Kane, Danielson)
43:04 Chiarot (Appleton, Compher)
Góly:
15:48 Bunting (Blankenburg, Haula)
42:05 Blankenburg (O'Reilly)
42:20 Josi (Bunting, McCarron)
54:14 O'Reilly (Evangelista, Stamkos)
54:42 Haula (F. Forsberg, Marchessault)
58:45 Stamkos (O'Reilly, Evangelista)
Sestavy:
Talbot (Gibson) – Chiarot, Seider (A), A. Johansson, Sandin-Pellikka, E. Gustafsson, Hamonic – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Kasper, P. Kane – E. Söderblom, Compher, Appleton – Copp, Danielson, J. van Riemsdyk.
Sestavy:
Annunen (Saros) – Josi (C), Hague, Perbix, Skjei, Blankenburg, Stastney, Wilsby – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Matthew Wood, Haula, Stamkos – Marchessault, McCarron, Bunting – Wiesblatt, Svečkov.

Rozhodčí: Lee, MacDougall – Barton, Grillo

Počet diváků: 19515

NHL
27. 11. 2025 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Góly:
06:38 Carlson (Wilson)
14:21 Chychrun (Milano, Frank)
25:22 Ovečkin (M. Roy, Beauvillier)
45:25 McMichael
Góly:
19:38 Vilardi (Connor)
21:24 Vilardi (Morrissey, Connor)
55:11 Scheifele (Connor, DeMelo)
Sestavy:
C. Lindgren (L. Thompson) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, McIlrath, Sandin – Ovečkin (C), D. Strome, Beauvillier – Wilson (A), Sourdif, Protas – Leonard, McMichael, Duhaime – Frank, Lapierre, Milano.
Sestavy:
Comrie (Milic) – DeMelo, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, C. Miller, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Nyquist, J. Toews, M. Barron – Iafallo, Lowry (C), Niederreiter – Perfetti, Naměstnikov, Pearson.

Rozhodčí: Wes McCauley, Frederick L'Ecuyer – Julien Fournier, Dan Kelly

Počet diváků: 18347

NHL
27. 11. 2025 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 1:2P (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)
Góly:
53:30 Werenski (Miles Wood)
Góly:
56:43 Cowan (Nylander, Tavares)
64:40 Nylander (Ekman-Larsson, Knies)
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Severson, Mateychuk, Provorov, Fabbro, Smith – Voronkov, Fantilli, K. Johnson – C. Sillinger, Monahan (A), Pinelli – Miles Wood, Coyle (A), Lundeström – Aston-Reese, Gaunce, Činachov.
Sestavy:
Woll (Hildeby) – Rielly (A), Ekman-Larsson, Benoit, McCabe, Mermis, Stecher – Knies, Matthews (C), Domi – Cowan, Tavares (A), Nylander – N. Robertson, N. Roy, McMann – Lorentz, Laughton, Järnkrok.

Rozhodčí: Schlenker, Sandlak – Marquis, Faucher

Počet diváků: 16632

NHL
27. 11. 2025 4:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Dallas Stars Dallas Stars 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Góly:
09:06 Montour (S. Wright, Catton)
40:18 Dunn (McCann)
Góly:
05:52 Hintz (Petrovic, Benn)
26:13 Lindell (Hryckowian, Seguin)
54:16 Koljačonok (Seguin, Capobianco)
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Lindgren, Oleksiak, R. Evans – Eberle (C), Beniers (A), Marchment – Tolvanen, Stephenson, Schwartz – S. Wright, Catton, McCann – Winterton, Gaudreau, Kartye.
Sestavy:
DeSmith (Oettinger) – Heiskanen (A), Lindell, Koljačonok, Capobianco, Petrovic, Bichsel – Rantanen, W. Johnston, Benn (C) – Seguin (A), Hintz, J. Robertson – Bourque, Hryckowian, Bäck – Bastian, Faksa, Steel.

Rozhodčí: Michael Markovic, Corey Syvret – Kiel Murchison, Caleb Apperson

Počet diváků: 17151

NHL
27. 11. 2025 1:00
New York Islanders New York Islanders : Boston Bruins Boston Bruins 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Góly:
04:41 Barzal (DeAngelo, Schaefer)
Góly:
06:23 Steeves (Kuraly, Eyssimont)
20:43 Jeannot (Minten)
50:21 Steeves (Minten)
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock, Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, A. Boqvist – Palmieri (A), Horvat (A), Heineman – Drouin, Barzal, Lee (C) – Holmström, Ritchie, Šabanov – Duclair, Cizikas, Cyplakov.
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – Zadorov (A), Aspirot, H. Lindholm (A), Jokiharju, Lohrei, Peeke – Pastrňák (A), Zacha, Blümel – M. Geekie, E. Lindholm, Chusnutdinov – Kastelic, Minten, Jeannot – Eyssimont, Kuraly, Steeves.

Rozhodčí: Sutherland, Maaskant – Cormier, Jackson

Počet diváků: 17255

NHL
27. 11. 2025 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 4:5 (0:2, 3:1, 1:2)
Góly:
20:09 LaCombe (C. Gauthier)
36:19 Leo Carlsson (Terry, Zellweger)
38:34 McTavish (Sennecke, LaCombe)
59:53 C. Gauthier (LaCombe, Kreider)
Góly:
09:49 L. Karlsson (Sasson, M. Pettersson)
11:47 E. Kane (Willander, Hronek)
29:04 Garland (Boeser, Willander)
55:58 Sasson (Hronek, Q. Hughes)
58:08 O'Connor (Elias Pettersson)
Sestavy:
Mrázek (Husso) – LaCombe, Helleson, Zellweger, Trouba, Minťukov, Gudas (C) – C. Gauthier, Leo Carlsson, Sennecke – Kreider, McTavish (A), Terry – Vatrano, R. Strome (A), Killorn – R. Johnston, Harkins, Nesterenko.
Sestavy:
Tolopilo (Patera) – Q. Hughes (C), Hronek, Elias Pettersson, T. Myers (A), M. Pettersson, Willander – E. Kane, Elias Pettersson, DeBrusk – Garland, Kämpf, Boeser (A) – O'Connor, Räty, Sherwood – Bains, Sasson, L. Karlsson.

Rozhodčí: Rank, Beach – Gibbons, Oliver

Počet diváků: 16781

NHL
27. 11. 2025 3:30
Utah Mammoth Utah Mammoth : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 3:4 (0:2, 3:0, 0:2)
Góly:
29:43 Hayton (Keller, Sergačjov)
31:58 Yamamoto (Guenther, L. Cooley)
33:52 Carcone (Marino)
Góly:
10:38 Z. Bolduc (L. Hutson, Suzuki)
16:37 Suzuki (Caufield, Z. Bolduc)
43:18 Suzuki (Z. Bolduc, Gallagher)
44:47 Děmidov (O. Kapanen, Dobson)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – DeSimone, Sergačjov, Marino, Schmidt, Durzi, Cole – Schmaltz, Hayton, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, Yamamoto – Crouse, McBain, Peterka – Carcone, Stenlund, B. Tanev.
Sestavy:
Dobeš (Montembeault) – Dobson, Matheson, L. Hutson, Struble, A. Carrier, Engström – Z. Bolduc, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Josh Anderson, J. Evans, F. Xhekaj – Gallagher, Veleno, Davidson.

Rozhodčí: Hanson, Samuels – Mills, Gawryle

Počet diváků: 12478

NHL
27. 11. 2025 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Calgary Flames Calgary Flames 5:1 (4:0, 0:0, 1:1)
Góly:
0:39 Hagel (Cirelli, Kučerov)
1:26 D'Astous (Paul, Guentzel)
5:52 Girgensons (Gourde, Holmberg)
9:59 Carlile (Santini, Guentzel)
54:23 Kučerov (Hagel, D. Raddysh)
Góly:
41:04 Farabee (Beecher, Kuzněcov)
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D'Astous, Lilleberg, Carlile, Santini, Moser, D. Raddysh – Hagel, Cirelli, Kučerov – Guentzel, Paul, James – Girgensons, Gourde, Holmberg – Goncalves, Finley, Bjorkstrand.
Sestavy:
Wolf (6. D. Cooley) – Bahl, Andersson, Kuzněcov, Weegar, Hanley, Pachal – Huberdeau, Frost, Coronato – Šarangovič, Kadri, Farabee – Zary, Backlund, Coleman – Lomberg, Beecher, Klapka.

Rozhodčí: Luxmore, Hiff – Deschamps, Berg

Počet diváků: 19092

NHL
27. 11. 2025 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Góly:
05:20 Marchand (Verhaeghe, Bennett)
25:16 Verhaeghe (Bennett, Ekblad)
Góly:
27:57 Andrae (Drysdale, Tippett)
31:13 Mičkov (Andrae, Zegras)
59:16 Foerster (Sanheim, York)
59:35 Couturier (Dvorak)
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Balinskis – Marchand (A), Lundell, Samoskevich – Reinhart (A), Rodrigues, J. Boqvist – Greer, Bennett, Verhaeghe – Devine, Kunin, Gregor.
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), York, Drysdale, Andrae, Juulsen, Seeler – Brink, Couturier (C), Mičkov – Konecny (A), Cates, Foerster – Tippett, Dvorak, Zegras – Hathaway, Abols, Grebjonkin.

Rozhodčí: Halkidis, Hebert – McNamara, Murray

Počet diváků: 19729

NHL
27. 11. 2025 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : San Jose Sharks San Jose Sharks 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
Góly:
03:39 Colton
19:07 MacKinnon (C. Makar, Landeskog)
23:44 Malinski (Lehkonen, Nečas)
24:51 Manson (Olofsson, Kelly)
25:00 Kiviranta (Ivan, Bardakov)
56:15 Lehkonen (MacKinnon, Nečas)
Góly:
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Landeskog (C), Nelson, Colton – Olofsson, Drury, Kelly – Kiviranta, Bardakov, Ivan.
Sestavy:
Askarov (25. Nedeljkovic) – Liljegren, Orlov, Muchamadullin, Ferraro (A), Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Eklund – Toffoli (A), Wennberg (A), Kurashev – Graf, Dellandrea, Gaudette – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.

Rozhodčí: Chmielewski, Nicholson – Gawryletz, Alphonso

Počet diváků: 18117

NHL
27. 11. 2025 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : New York Rangers New York Rangers 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Góly:
25:04 Gostisbehere (Sebastian Aho, Ehlers)
50:53 Jarvis (Gostisbehere, Sebastian Aho)
Góly:
16:53 Laba (T. Raddysh, M. Robertson)
38:56 Panarin (Fox, J. Miller)
40:45 Trocheck (Panarin, Zibanejad)
58:17 Cuylle
Sestavy:
Andersen (Bussi) – S. Walker, K. Miller, Chatfield, Gostisbehere, Nyström, Nikišin, Jarvis – Sebastian Aho (A), Svečnikov, Blake – Stankoven, Ehlers, Martinook (A) – Jankowski, W. Carrier, Robinson – Robidas, Hall.
Sestavy:
Šesťorkin (Garand) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, Soucy, M. Robertson, Vaakanainen – J. Miller (C), Trocheck (A), Panarin – Lafrenière, Zibanejad, Cuylle – Brodzinski, Laba, Berard – T. Raddysh, Carrick, Edström.

Rozhodčí: Dunning, McIsaac – Hughes, Smith

Počet diváků: 18299

NHL
27. 11. 2025 2:30
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Minnesota Wild Minnesota Wild 3:4P (0:0, 2:1, 1:2 - 0:1)
Góly:
25:41 J. Dickinson
32:08 Bedard (Rinzel, Bertuzzi)
45:31 Levšunov (Bedard, C. Dach)
Góly:
39:46 Faber (M. Johansson, Boldy)
42:17 Sturm (Brodin, J. Middleton)
50:35 Boldy (Brodin, Faber)
61:38 Kaprizov (Boldy, Eriksson Ek)
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Crevier, Kaiser, Levšunov, Grzelcyk, Murphy (A), Rinzel – Greene, Bedard (A), Bertuzzi – O. Moore, Nazar, Teräväinen – Donato, J. Dickinson (A), Michejev – C. Dach, Slaggert.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Brodin, Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Buium, Bogosian – Kaprizov (A), Jurov, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – M. Foligno (A), Trenin, Sturm – Öhgren, B. Jones, Pitlick.

Rozhodčí: Rehman, South – Suchánek, Baker

Počet diváků: 18933

NHL
27. 11. 2025 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)
Góly:
17:09 Dumba
47:49 Rust (Shea)
52:34 Hayes (E. Karlsson, Wotherspoon)
58:59 Dewar (Heinen, Shea)
Góly:
47:20 Zucker (Quinn, McLeod)
55:40 Quinn (Zucker, Samuelsson)
Sestavy:
Jarry (Šilovs) – Letang (A), Shea, Wotherspoon, E. Karlsson, Graves, Dumba – Crosby (C), Dewar, Rust – Mantha, Malkin (A), Hayes – Koivunen, Novak, Heinen – Lizotte, Koppanen, Broz.
Sestavy:
Luukkonen (Lyon) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Timmins, Byram, Metsa, Dunne – Doan, T. Thompson (A), Tuch – Zucker, Quinn, McLeod – Benson, Kozak, Östlund – Greenway, Krebs, Malenstyn – Bryson, Power.

Rozhodčí: Lambert P., Kea J. – Blujus D., Murray CJ

Počet diváků: 17543

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Třinec vs. OlomoucHokej - 27. kolo - 28. 11. 2025:Třinec vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
28. 11. 17:00
  • 1.65
  • 4.81
  • 4.04
Plzeň vs. LiberecHokej - 27. kolo - 28. 11. 2025:Plzeň vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
28. 11. 17:30
  • 2.15
  • 4.20
  • 2.80
Č. Budějovice vs. SpartaHokej - 27. kolo - 28. 11. 2025:Č. Budějovice vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
28. 11. 17:30
  • 3.24
  • 4.42
  • 1.90
Zlín vs. SlaviaHokej - 27. kolo - 28. 11. 2025:Zlín vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
28. 11. 17:30
  • 2.57
  • 4.10
  • 2.25
Litvínov vs. KometaHokej - 27. kolo - 28. 11. 2025:Litvínov vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
28. 11. 18:00
  • 3.13
  • 4.38
  • 1.95
K. Vary vs. VítkoviceHokej - 27. kolo - 28. 11. 2025:K. Vary vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
28. 11. 18:00
  • 2.30
  • 4.10
  • 2.62
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

Vynikal tak, že kvůli němu změnili pravidla. Vzali mi talent, naštval se brankář Brodeur

Premium
LEGENDÁRNÍ PŘEBRONÍK. Hokejový brankář a velký technik Martin Brodeur z New...

Představte si, že máte oproti kolegům cennou schopnost navíc. Načež přijde zásah shůry, který vás o výhodu připraví. Legendární hokejový gólman Martin Brodeur pocítil velkou nespravedlnost před...

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Sparta jde do čela, poslední Litvínov vyzrál na Třinec. Pardubice i Kometa padly

Sparťanští hokejisté se radují z gólu Filipa Chlapíka.

Hokejová extraliga přinesla ve 25. kole změnu v čele tabulky. Do něj se dostala Sparta, jež deklasovala Kladno 7:3, a sesadila tak Třinec, který prodloužil mizérii porážkou s posledním Litvínovem...

Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

Jeffrey Viel (48) z Boston Bruins a Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks se perou.

Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl...

Nečas a Hronek pomohli k výhře dvěma asistencemi, Dobeš v NHL porazil Vejmelku

Útočník Colorada Martin Nečas kontroluje puk během utkání proti San Jose.

Martin Nečas pomohl v NHL hokejistům Colorada dvěma asistencemi k výhře 6:0 nad San Jose. Jednou přihrávkou podpořil vítězství Avalanche také Ivan Ivan. Vancouver i díky dvěma asistencím Filipa...

27. listopadu 2025  7:49

Desátá prvoligová porážka v řadě. Ani kouč Oremus zatím Zlín nespasil

Zlínský hlavní trenér Peter Oremus.

Zlín v první hokejové lize prohrál už podesáté v řadě, nepomohla mu ani další trenérská změna. Berani na domácím ledě nestačili v 26. kole na Litoměřice a podlehli 1:2. O vítězství druhého týmu...

26. listopadu 2025  21:46

Plzeň nadělila Vítkovicím bůra za osmnáct minut, tabulkového soupeře smetla 7:0

Zklamaný vítkovický brankář Klimeš jako by nevěřil, co se to v Plzni děje.

Dohrávka mezi hokejisty Plzně a Vítkovic završila 26. extraligové kolo. Před zápasem dělil v tabulce oba soupeře jediný bod, o který byli Ostravané před Západočechy. Po středě to neplatí. Plzeň svého...

26. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  20:32

Český klenot, který ohromil New York. Šlo to všude, směje se Malík. Ani Jágr nechápal

Premium
NESMRTELNÝ MOMENT. Český obránce Marek Malík z New York Rangers v ikonickém...

Od Marka Malíka se moc nečekalo. „Letos se ještě neprosadil,“ prohodili komentátoři, když se statný obránce vydal k nájezdu. Musel, v patnácté sérii dramatického utkání New Yorku s Washingtonem na...

26. listopadu 2025

Výprodej u Čechů. Vancouver chce změny, mohou se dotknout Hronka a spol.?

Filip Hronek v akci proti Carolině, stíhá ho Jordan Martinook.

Nikde jinde v NHL víc Čechů nenajdete. Trumf, který dlouho držel Boston a díky němuž nalákal spoustu českých hokejových fandů, nyní přepustil kanadskému Vancouveru. Ale zůstane mu na dlouho? Vedení...

26. listopadu 2025  15:22

Šílená obrana. Edmonton opět schytal debakl, McDavid ale gólmany hájí

Brankář Stuart Skinner z Edmontonu reaguje po inkasovaném gólu v utkání s...

Kdepak, tohle si finalisté posledních dvou sezon rozhodně za rámeček dát nemůžou. Statistiky jsou neúprosné, hokejisté Edmontonu mají v NHL nejhorší defenzivu, což se potvrdilo i v úterním utkání...

26. listopadu 2025  14:03

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

26. listopadu 2025  12:15

Ljošo, neumírej! Ruský šlendrián způsobil smrt talentu. Zkolaboval vedle Jágra

Premium
Alexej Čerepanov v barvách NY Rangers coby číslo 17 draftu do NHL v roce 2007

Z mysli Jaromíra Jágra se jen tak nevytratí ta mrazivá směs pocitů z osudového večera 13. října 2008. V mozku mu vířily bezbřehá bezmoc, hrůza i smutek. „Mladej, hodnej kluk přišel o život,“ říkal mi...

26. listopadu 2025

Litvínovská ztráta narostla, ale Baránek tvrdí: Zvedli jsme se

Litvínovský Marek Baránek čelí dvojnásobné kladenské přesile.

Ztráta hokejového Litvínova na předposlední místo v extralize už mohla být jen jednociferná, ale místo toho zase narostla. Verva v klíčové bitvě dvou nejslabších týmů soutěže neudržela v Kladně...

26. listopadu 2025  9:54

Neomluvitelné, panika. Bohaté Toronto se v NHL souží. Kouzla to nevyřeší, ví manažer

William Nylander odjíždí v bolestech na střídačku Toronta.

Jako by se v extralize na dně tabulky povalovaly Pardubice nebo Sparta. Těžko pochopitelná je teď i situace hokejistů Toronta v NHL. Maple Leafs se před sezonou viděli mezi aspiranty na pohár, místo...

26. listopadu 2025  8:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Centr Faksa dvakrát asistoval u drtivé výhry Dallasu na ledě Edmontonu

Hokejisté Dallas Stars oslavují gól.

V úterý hokejová NHL nabídla jediný duel, ve kterém finalisté posledních dvou Stanley Cupů z Edmontonu na domácím ledě nečekaně propadli 3:8 s Dallasem. V dresu vítězů se dvěma přihrávkami blýskl...

26. listopadu 2025  7:19,  aktualizováno  8:02

Máš tady svoji školku? škádlili Tomka. Pištící děti školní zápas „vyprodaly“

Mladí fanoušci podporují hráče Karlových Varů.

Diskotéka, karneval, mraveniště, chaos… a taky hokej! Extraligu už podruhé okouzlil školní zápas v Karlových Varech, švitořící děti při úterní polední bitvě s Třincem vytvořily atypickou kulisu, jaká...

25. listopadu 2025  16:51,  aktualizováno  26. 11.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.