Nečas a Hronek pomohli k výhře dvěma asistencemi, Dobeš v NHL porazil Vejmelku

Nečas si při obou gólových akcích Colorada připsal druhou asistenci, po které upravil Sam Malinski na 3:0 a Artturi Lehkonen uzavřel skóre. Šestadvacetiletý český útočník si tím vylepšil bilanci v sezoně na třicet bodů (13+17) a v produktivitě českých hráčů vystřídal na prvním místě Davida Pastrňáka (11+18), který vyšel naprázdno na ledě Islanders.
Ivan ozdobil svůj první start v sezoně chytrou přihrávkou, po které vstřelil Joel Kiviranta pátý gól týmu. Naopak hokejisté San Jose na vstřelený gól nedosáhli, takže nechtěně prodloužili sérii Colorada bez inkasované branky – Avalanche vynulovali soupeře už ve třetím utkání po sobě.
Hronek zaznamenal první bod ve dvanácté minutě, kdy po jeho asistenci zvýšil v přesilové hře Evander Kane na 2:0 pro Vancouver. Podruhé se český bek zapsal do statistik za stavu 3:3, když jeho střela skončila po několika odrazech v brance. Rozhodčí uvedli jako autora gólu Maxe Sassona.
Hronek si v posledních pěti utkáních připsal šest bodů (2+4). Mrázek startoval v brance Anaheimu pošesté v sezoně a má vyrovnanou bilanci tři výhry a tři prohry.
Elitní útok Bostonu měl opět výhradně české složení, po boku Pavla Zachy hráli na křídlech Pastrňák a Blümel. České trio bylo na ledě u jediné branky New Yorku Islanders, kterou vstřelil v páté minutě Matthew Barzal. Blümel navíc odehrál jen dvě střídání, po kterých odstoupil z utkání kvůli zranění v dolní části těla.
Na obratu Bruins se podílel dvěma trefami Alex Steeves. Na výhře měl i lví podíl Jeremy Swayman, který chytil 44 střel.
V duelu českých brankářů se radoval z výhry Jakub Dobeš, který zastavil 31 střel a dovedl Montreal k vítězství 4:3 v Utahu. Karel Vejmelka inkasoval čtyřikrát ze 17 střel a dvakrát jej překonal Nick Suzuki, který zvýšil na 2:0 a ve třetí třetině vyrovnal na 3:3. Zápas rozhodl Ivan Děmidov.
Florida vedla 2:0 poté, co Vladaře překonal zblízka Brad Marchand a ve 26. minutě zakončil Carter Verhaeghe vydařenou souhru do prázdné branky. Philadelphia vyrovnala ještě v prostřední třetině a zápas rozhodl 46 sekund před koncem Tyson Foerster.
Přihrávka Tomáše Hertla pomohla Vegas k zisku bodu za prohru 3:4 po nájezdech s Ottawou. Po přihrávce českého centra vyrovnal v přesilové hře Mark Stone na 3:3. Rozstřel rozhodl Shane Pinto.
16:52 Howden (Marner, Theodore)
22:09 Eichel (Barbašev, Bowman)
46:40 Stone (Hertl, Eichel)
00:51 Pinto (Sanderson, Giroux)
13:05 Sanderson (Giroux, Stützle)
19:43 Batherson (Stützle, Sanderson)
Pinto
Schmid (Lindbom) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Whitecloud, Hutton, Korczak – Barbašev, Eichel (A), Bowman – Marner, Howden, Stone (C) – Saad, Hertl, Dorofejev – R. Smith, Sissons, Kolesar.
Ullmark (Meriläinen) – Sanderson (A), Zub, Kleven, Spence, Matinpalo, Jensen – Perron, Stützle (A), Batherson – Eller, Cozens, Zetterlund – Amadio, Pinto, Giroux (A) – Cousins, Halliday, Hodgson.
Rozhodčí: Skilliter, Schrader – Knorr, O'Quinn
Počet diváků: 17791
11:02 Meier (Hischier, Hamilton)
28:49 Hischier (Meier, L. Hughes)
62:58 Nemec (Hischier, Cotter)
02:16 Fowler (N. Walker, Mailloux)
14:37 R. Thomas (Fowler, Bučněvič)
Markström (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, Nemec, L. Hughes, White, Dillon – Bratt (A), Hischier (C), Meier – Gricjuk, Mercer, Palát (A) – C. Brown, Glass, Cotter – Noesen, Glendening, Lammikko.
Binnington (Hofer) – Parayko (A), Broberg, Faulk, Tucker, Mailloux, Fowler – Kyrou, R. Thomas (A), Bučněvič – Neighbours, Dvorský, Holloway – Snuggerud, Suter, B. Schenn (C) – N. Walker, Sundqvist, M. Joseph.
Rozhodčí: F. Charron, E. Furlatt – R. Daisy, D. Brisebois
Počet diváků: 16056
25:30 DeBrincat (Larkin, Raymond)
36:34 J. van Riemsdyk (P. Kane, Danielson)
43:04 Chiarot (Appleton, Compher)
15:48 Bunting (Blankenburg, Haula)
42:05 Blankenburg (O'Reilly)
42:20 Josi (Bunting, McCarron)
54:14 O'Reilly (Evangelista, Stamkos)
54:42 Haula (F. Forsberg, Marchessault)
58:45 Stamkos (O'Reilly, Evangelista)
Talbot (Gibson) – Chiarot, Seider (A), A. Johansson, Sandin-Pellikka, E. Gustafsson, Hamonic – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Kasper, P. Kane – E. Söderblom, Compher, Appleton – Copp, Danielson, J. van Riemsdyk.
Annunen (Saros) – Josi (C), Hague, Perbix, Skjei, Blankenburg, Stastney, Wilsby – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Matthew Wood, Haula, Stamkos – Marchessault, McCarron, Bunting – Wiesblatt, Svečkov.
Rozhodčí: Lee, MacDougall – Barton, Grillo
Počet diváků: 19515
06:38 Carlson (Wilson)
14:21 Chychrun (Milano, Frank)
25:22 Ovečkin (M. Roy, Beauvillier)
45:25 McMichael
19:38 Vilardi (Connor)
21:24 Vilardi (Morrissey, Connor)
55:11 Scheifele (Connor, DeMelo)
C. Lindgren (L. Thompson) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, McIlrath, Sandin – Ovečkin (C), D. Strome, Beauvillier – Wilson (A), Sourdif, Protas – Leonard, McMichael, Duhaime – Frank, Lapierre, Milano.
Comrie (Milic) – DeMelo, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, C. Miller, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Nyquist, J. Toews, M. Barron – Iafallo, Lowry (C), Niederreiter – Perfetti, Naměstnikov, Pearson.
Rozhodčí: Wes McCauley, Frederick L'Ecuyer – Julien Fournier, Dan Kelly
Počet diváků: 18347
53:30 Werenski (Miles Wood)
56:43 Cowan (Nylander, Tavares)
64:40 Nylander (Ekman-Larsson, Knies)
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Severson, Mateychuk, Provorov, Fabbro, Smith – Voronkov, Fantilli, K. Johnson – C. Sillinger, Monahan (A), Pinelli – Miles Wood, Coyle (A), Lundeström – Aston-Reese, Gaunce, Činachov.
Woll (Hildeby) – Rielly (A), Ekman-Larsson, Benoit, McCabe, Mermis, Stecher – Knies, Matthews (C), Domi – Cowan, Tavares (A), Nylander – N. Robertson, N. Roy, McMann – Lorentz, Laughton, Järnkrok.
Rozhodčí: Schlenker, Sandlak – Marquis, Faucher
Počet diváků: 16632
09:06 Montour (S. Wright, Catton)
40:18 Dunn (McCann)
05:52 Hintz (Petrovic, Benn)
26:13 Lindell (Hryckowian, Seguin)
54:16 Koljačonok (Seguin, Capobianco)
Daccord (Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Lindgren, Oleksiak, R. Evans – Eberle (C), Beniers (A), Marchment – Tolvanen, Stephenson, Schwartz – S. Wright, Catton, McCann – Winterton, Gaudreau, Kartye.
DeSmith (Oettinger) – Heiskanen (A), Lindell, Koljačonok, Capobianco, Petrovic, Bichsel – Rantanen, W. Johnston, Benn (C) – Seguin (A), Hintz, J. Robertson – Bourque, Hryckowian, Bäck – Bastian, Faksa, Steel.
Rozhodčí: Michael Markovic, Corey Syvret – Kiel Murchison, Caleb Apperson
Počet diváků: 17151
04:41 Barzal (DeAngelo, Schaefer)
06:23 Steeves (Kuraly, Eyssimont)
20:43 Jeannot (Minten)
50:21 Steeves (Minten)
Sorokin (Rittich) – Pulock, Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, A. Boqvist – Palmieri (A), Horvat (A), Heineman – Drouin, Barzal, Lee (C) – Holmström, Ritchie, Šabanov – Duclair, Cizikas, Cyplakov.
Swayman (Korpisalo) – Zadorov (A), Aspirot, H. Lindholm (A), Jokiharju, Lohrei, Peeke – Pastrňák (A), Zacha, Blümel – M. Geekie, E. Lindholm, Chusnutdinov – Kastelic, Minten, Jeannot – Eyssimont, Kuraly, Steeves.
Rozhodčí: Sutherland, Maaskant – Cormier, Jackson
Počet diváků: 17255
20:09 LaCombe (C. Gauthier)
36:19 Leo Carlsson (Terry, Zellweger)
38:34 McTavish (Sennecke, LaCombe)
59:53 C. Gauthier (LaCombe, Kreider)
09:49 L. Karlsson (Sasson, M. Pettersson)
11:47 E. Kane (Willander, Hronek)
29:04 Garland (Boeser, Willander)
55:58 Sasson (Hronek, Q. Hughes)
58:08 O'Connor (Elias Pettersson)
Mrázek (Husso) – LaCombe, Helleson, Zellweger, Trouba, Minťukov, Gudas (C) – C. Gauthier, Leo Carlsson, Sennecke – Kreider, McTavish (A), Terry – Vatrano, R. Strome (A), Killorn – R. Johnston, Harkins, Nesterenko.
Tolopilo (Patera) – Q. Hughes (C), Hronek, Elias Pettersson, T. Myers (A), M. Pettersson, Willander – E. Kane, Elias Pettersson, DeBrusk – Garland, Kämpf, Boeser (A) – O'Connor, Räty, Sherwood – Bains, Sasson, L. Karlsson.
Rozhodčí: Rank, Beach – Gibbons, Oliver
Počet diváků: 16781
29:43 Hayton (Keller, Sergačjov)
31:58 Yamamoto (Guenther, L. Cooley)
33:52 Carcone (Marino)
10:38 Z. Bolduc (L. Hutson, Suzuki)
16:37 Suzuki (Caufield, Z. Bolduc)
43:18 Suzuki (Z. Bolduc, Gallagher)
44:47 Děmidov (O. Kapanen, Dobson)
Vejmelka (Vaněček) – DeSimone, Sergačjov, Marino, Schmidt, Durzi, Cole – Schmaltz, Hayton, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, Yamamoto – Crouse, McBain, Peterka – Carcone, Stenlund, B. Tanev.
Dobeš (Montembeault) – Dobson, Matheson, L. Hutson, Struble, A. Carrier, Engström – Z. Bolduc, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Josh Anderson, J. Evans, F. Xhekaj – Gallagher, Veleno, Davidson.
Rozhodčí: Hanson, Samuels – Mills, Gawryle
Počet diváků: 12478
0:39 Hagel (Cirelli, Kučerov)
1:26 D'Astous (Paul, Guentzel)
5:52 Girgensons (Gourde, Holmberg)
9:59 Carlile (Santini, Guentzel)
54:23 Kučerov (Hagel, D. Raddysh)
41:04 Farabee (Beecher, Kuzněcov)
Vasilevskij (J. Johansson) – D'Astous, Lilleberg, Carlile, Santini, Moser, D. Raddysh – Hagel, Cirelli, Kučerov – Guentzel, Paul, James – Girgensons, Gourde, Holmberg – Goncalves, Finley, Bjorkstrand.
Wolf (6. D. Cooley) – Bahl, Andersson, Kuzněcov, Weegar, Hanley, Pachal – Huberdeau, Frost, Coronato – Šarangovič, Kadri, Farabee – Zary, Backlund, Coleman – Lomberg, Beecher, Klapka.
Rozhodčí: Luxmore, Hiff – Deschamps, Berg
Počet diváků: 19092
05:20 Marchand (Verhaeghe, Bennett)
25:16 Verhaeghe (Bennett, Ekblad)
27:57 Andrae (Drysdale, Tippett)
31:13 Mičkov (Andrae, Zegras)
59:16 Foerster (Sanheim, York)
59:35 Couturier (Dvorak)
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Balinskis – Marchand (A), Lundell, Samoskevich – Reinhart (A), Rodrigues, J. Boqvist – Greer, Bennett, Verhaeghe – Devine, Kunin, Gregor.
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), York, Drysdale, Andrae, Juulsen, Seeler – Brink, Couturier (C), Mičkov – Konecny (A), Cates, Foerster – Tippett, Dvorak, Zegras – Hathaway, Abols, Grebjonkin.
Rozhodčí: Halkidis, Hebert – McNamara, Murray
Počet diváků: 19729
03:39 Colton
19:07 MacKinnon (C. Makar, Landeskog)
23:44 Malinski (Lehkonen, Nečas)
24:51 Manson (Olofsson, Kelly)
25:00 Kiviranta (Ivan, Bardakov)
56:15 Lehkonen (MacKinnon, Nečas)
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Landeskog (C), Nelson, Colton – Olofsson, Drury, Kelly – Kiviranta, Bardakov, Ivan.
Askarov (25. Nedeljkovic) – Liljegren, Orlov, Muchamadullin, Ferraro (A), Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Eklund – Toffoli (A), Wennberg (A), Kurashev – Graf, Dellandrea, Gaudette – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.
Rozhodčí: Chmielewski, Nicholson – Gawryletz, Alphonso
Počet diváků: 18117
25:04 Gostisbehere (Sebastian Aho, Ehlers)
50:53 Jarvis (Gostisbehere, Sebastian Aho)
16:53 Laba (T. Raddysh, M. Robertson)
38:56 Panarin (Fox, J. Miller)
40:45 Trocheck (Panarin, Zibanejad)
58:17 Cuylle
Andersen (Bussi) – S. Walker, K. Miller, Chatfield, Gostisbehere, Nyström, Nikišin, Jarvis – Sebastian Aho (A), Svečnikov, Blake – Stankoven, Ehlers, Martinook (A) – Jankowski, W. Carrier, Robinson – Robidas, Hall.
Šesťorkin (Garand) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, Soucy, M. Robertson, Vaakanainen – J. Miller (C), Trocheck (A), Panarin – Lafrenière, Zibanejad, Cuylle – Brodzinski, Laba, Berard – T. Raddysh, Carrick, Edström.
Rozhodčí: Dunning, McIsaac – Hughes, Smith
Počet diváků: 18299
25:41 J. Dickinson
32:08 Bedard (Rinzel, Bertuzzi)
45:31 Levšunov (Bedard, C. Dach)
39:46 Faber (M. Johansson, Boldy)
42:17 Sturm (Brodin, J. Middleton)
50:35 Boldy (Brodin, Faber)
61:38 Kaprizov (Boldy, Eriksson Ek)
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Crevier, Kaiser, Levšunov, Grzelcyk, Murphy (A), Rinzel – Greene, Bedard (A), Bertuzzi – O. Moore, Nazar, Teräväinen – Donato, J. Dickinson (A), Michejev – C. Dach, Slaggert.
Gustavsson (Wallstedt) – Brodin, Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Buium, Bogosian – Kaprizov (A), Jurov, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – M. Foligno (A), Trenin, Sturm – Öhgren, B. Jones, Pitlick.
Rozhodčí: Rehman, South – Suchánek, Baker
Počet diváků: 18933
17:09 Dumba
47:49 Rust (Shea)
52:34 Hayes (E. Karlsson, Wotherspoon)
58:59 Dewar (Heinen, Shea)
47:20 Zucker (Quinn, McLeod)
55:40 Quinn (Zucker, Samuelsson)
Jarry (Šilovs) – Letang (A), Shea, Wotherspoon, E. Karlsson, Graves, Dumba – Crosby (C), Dewar, Rust – Mantha, Malkin (A), Hayes – Koivunen, Novak, Heinen – Lizotte, Koppanen, Broz.
Luukkonen (Lyon) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Timmins, Byram, Metsa, Dunne – Doan, T. Thompson (A), Tuch – Zucker, Quinn, McLeod – Benson, Kozak, Östlund – Greenway, Krebs, Malenstyn – Bryson, Power.
Rozhodčí: Lambert P., Kea J. – Blujus D., Murray CJ
Počet diváků: 17543