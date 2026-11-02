Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Debakl na Halloween. Blamáž se šampiony podtrhla dlouhodobé trápení Winnipegu

Autor:
  18:10
Domácí fanoušci Carolina Hurricanes s transparentem „Tohle je náš dům“ po jasné...

Domácí fanoušci Carolina Hurricanes s transparentem „Tohle je náš dům“ po jasné výhře 7:0 nad Winnipeg Jets. | foto: AP

Zadák K’Andre Miller z Caroliny se raduje se svým synkem z vítězství nad...
Sean Walker (uprostřed) míří za spoluhráči na střídačku po gólu na 4:0 proti...
Zleva Mark Scheifele (Winnipeg) bojuje o puk s Shaynem Gostisbeherem z...
Zklamaný Stuart Skinner po pátém inkasovaném gólu v utkání proti Carolina...
5 fotografií
Byl to třetí zápas během čtyř dnů, všechny proti uchazečům o Stanley Cup. A síla na druhé straně hřiště se v každém z nich projevila. Winnipeg tápe, nestíhá a hledá cestu. Devátá porážka v řadě, tentokrát od Carolina Hurricanes, to jen potvrdila. „Je to docela frustrující, pro organizaci až potupné,“ hlesl kouč Scott Arniel po debaklu 0:7.

Po první třetině odcházeli do kabin za stavu 0:1, když ve vlastním pásmu ztratil v přesilovce puk Vilardi a obrana pak zcela propadla. Nikým nehlídaný Walker tak poslal domácí do vedení.

Ve druhém dějství pak Jets inkasovali hned čtyřikrát v rozmezí sedmi minut. „První třetina přitom nebyla špatná, i přes chybu v oslabení, ale ta druhá... Dělali jsme zbytečné chyby, které pak skončily v naší síti,“ přiznal Arniel.

„Je to docela frustrující, pro organizaci až potupné. Byl to čtvrtý zápas za šest večerů proti šampionům Stanley Cupu, věděli jsme, že musíme být připravení.“

Nebyli.

Když na kostce v Lenovo Center svítilo v polovině utkání skóre 5:0 pro domácí, odvolal Arniel z branky Stuarta Skinnera. Jenže ani pro jeho náhradníka Claye Stevensona to nebyl o nic snazší večer. Spoluhráči mu navíc nepomáhali – nasbírali deset trestných minut, přestože patří k nejukázněnějším týmům v lize.

Sean Walker (uprostřed) míří za spoluhráči na střídačku po gólu na 4:0 proti Winnipegu.

Ve 47. minutě tak využil druhou početní výhodu Jankowski a zvýšil už na 6:0. A za necelé dvě minuty propadla za Stevensonova záda další střela.

V posledních třech duelech inkasovali Jets 16 gólů, v probíhající devítizápasové mizérii dokonce sedmatřicet!

„Všichni asi víte, že když to takhle bude pokračovat, určitě přijde změna. Když zkrátka nezačnete vyhrávat, musíte někde najít řešení,“ líčil novinářům skleslý kapitán Adam Lowry.

Edmonton nezastavuje. McDavidova show korunovala návrat nechtěného gólmana

„Snažíme se plnit herní plán, musíme to ale taky ukázat v zápase. Můžete dostat rady a pokyny, ale když neplníte to, co vám trenér řekne, nedáváte přihrávky na hokejku a neděláte věci potřebné k úspěchu, pak je úplně jedno, jaký herní plán máte.“

„Úspěšní takhle prostě být nemůžete. Dneska tam sice byly i dobré momenty, ale nemůžete v téhle lize odehrát jen dvacet minut. Týmy jsou příliš kvalitní na to, abyste to takhle odevzdali. Musíte odjet poctivých šedesát minut.“

Zleva Mark Scheifele (Winnipeg) bojuje o puk s Shaynem Gostisbeherem z Hurricanes.

Na rozdíl od svého farmářského celku Manitoba Moose, který se v AHL drží na druhém místě Centrální divize, slavili Jets naposledy 13. října doma proti Minnesotě. Začíná se tak diskutovat o tom, jestli by nepomohla případná změna šéfa lavičky.

Přitom právě Arniel přivedl městu hned ve své první sezoně vůbec první trofej, když Winnipeg v ročníku 2024/25 ovládl základní část. Největší podíl na zisku Presidents’ Trophy měl však brankář Connor Hellebuyck, jenž si tehdy převzal svou třetí Vezinovu trofej pro nejlepšího gólmana celé NHL.

Právě on dokázal vytáhnout i zdánlivě podprůměrný tým nejdál v historii klubu, když na jaře 2018 dokráčeli Jets až do semifinále. Jenže po letošní táhlé aféře, kdy někdejší milovaný hrdina odmítal tréninky a nakonec si vynutil výměnu do USA, se naplno ukazuje, jak obrovský vliv měl na celou hru Winnipegu.

Zklamaný Stuart Skinner po pátém inkasovaném gólu v utkání proti Carolina Hurricanes

Na startu sezony se sice zdálo, že Jets našli novou jistotu v Stuartu Skinnerovi, který se v úvodních osmi utkáních pyšnil úspěšností zákroků nad 91 %, ale postupné trápení týmu padlo i na něho. Naposledy proti Tampě dostal pět gólů z jednadvaceti střel a střídal. A když se teď vrátil do branky proti Carolině, opouštěl led za stavu 0:5.

Konec táhlé ságy. Trucující Hellebuyck se dočkal výměny, přišel však o 20 milionů

Nedaří se ani v ofenzivě. Nejproduktivnějším hráčem týmu je až osmatřicátý v pořadí Kyle Connor s 15 body (11+4), zkušený Mark Scheifele dokonce na 84. pozici produktivity. I proto je Winnipeg v Západní konferenci třináctý a ve své divizi ho dělí pouhé dva body od posledního Chicaga.

„Rozhodně nejsme tam, kde bychom chtěli být, a dnešní večer byl zkrátka těžký boj. Nikdo nás litovat nebude a nemáme teď čas na nějaké... Musíme to hned hodit za hlavu a připravit se na středeční zápas v Montrealu,“ burcuje obránce Dylan DeMelo.

Nejsou to však pouhé fráze?

Čas ukáže.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Florida vs. DetroitHokej - - 3. 11. 2026:Florida vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
3. 11. 01:00
  • 1.93
  • 4.27
  • 3.41
Boston vs. VegasHokej - - 3. 11. 2026:Boston vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
3. 11. 01:00
  • 2.63
  • 4.10
  • 2.38
Chicago vs. ColoradoHokej - - 3. 11. 2026:Chicago vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
3. 11. 02:00
  • 4.00
  • 4.49
  • 1.75
San Jose vs. CalgaryHokej - - 3. 11. 2026:San Jose vs. Calgary //www.idnes.cz/sport
3. 11. 03:00
  • 2.35
  • 4.10
  • 2.67
Columbus vs. ColoradoHokej - - 4. 11. 2026:Columbus vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
4. 11. 01:00
  • 2.77
  • 3.99
  • 2.15
Washington vs. DallasHokej - - 4. 11. 2026:Washington vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
4. 11. 01:00
  • 2.40
  • 3.90
  • 2.47
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...

Nepříjemné překvapení, reagují Češi na návrat Rusů na šampionáty. Bouří se i další

Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Netrvalo dlouho a na hokejovou zprávu dne začaly přiskakovat první reakce. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Ruska na mezinárodní akce, zúčastní se tak i mimo jiné příštího...

Hadamczik: Pokud se Finové a Švédové nezúčastní MS, neměli bychom ani my

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik

Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu CAS ho překvapilo podobně jako značnou část hokejové veřejnosti. Prezidenta Českého svazu ledního hokeje Aloise Hadamczika šokovalo, že se Rusové mají vrátit...

První ostrá reakce sponzorů. Tipsport odmítá reklamu na MS při zápasech Rusů

Pavel Zacha se raduje z gólu Davida Pastrňáka ve finále MS v hokeji 2024.

Od pátku, kdy Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) umožnila návrat Rusů do hokeje, se čeká na reakce sponzorů. Jejich postoj totiž bude mít naprosto zásadní vliv na dění. A zatímco většina z firem...

Němci zvažují, že se vzdají pořadatelství MS. Budou řešit i neudělení víz Rusům

Hokejisté Německa slaví gól Velké Británii.

Jakmile Sportovní arbitrážní soud (CAS) rozhodl o návratu Rusů na mezinárodní scénu, vydal Frank H. Lutz jasné a nesouhlasné prohlášení. Teď celou situaci okomentoval předseda Německého hokejového...

Finské Turku se zřekne juniorského MS, pokud by měli přijet ruští hokejisté

Ruští junioři slaví vítězství na turnaji Karjala.

Finské město Turku oznámilo, že odstoupí od pořádání mistrovství světa juniorů v ledním hokeji na přelomu let 2027 a 2028, pokud na turnaji bude hrát Rusko. Šampionát má hostit spolu s Tampere.

2. listopadu 2026  18:55

Debakl na Halloween. Blamáž se šampiony podtrhla dlouhodobé trápení Winnipegu

Domácí fanoušci Carolina Hurricanes s transparentem „Tohle je náš dům“ po jasné...

Byl to třetí zápas během čtyř dnů, všechny proti uchazečům o Stanley Cup. A síla na druhé straně hřiště se v každém z nich projevila. Winnipeg tápe, nestíhá a hledá cestu. Devátá porážka v řadě,...

2. listopadu 2026  18:10

Babiš i Pavel jsou proti účasti ruských hokejistů. Do Česka nedostanou vízum

Prezident Petr Pavel se zúčastnil jednání vlády Andreje Babiše. (2. listopadu...

Premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel jsou proti účasti ruských hokejistů na mezinárodních akcích, dokud Rusko pokračuje v agresi vůči Ukrajině. „Pokud jednou bylo rozhodnuto o tom, že tam...

2. listopadu 2026  13:01,  aktualizováno  17:44

Sparta touží po rekordu. Není to drastické, láká k odběrům krve. Dresy budí reakce

Gólman Jakub Kovář daruje v rámci 20. ročníku projektu Sparťanská krev.

Hodiny ještě neukazovaly ani osmou ráno a v holešovické Sportovní hale se už začali scházet lidé s jasným cílem. Darovat v rámci projektu Sparťanská krev. Jubilejní 20. ročník, který chce zapojit i...

2. listopadu 2026  17:38

Švédský sponzor dává ruce pryč od MS po 37 letech. Logo znáte díky sudím

Trenér hokejové reprezentace Kari Jalonen v debatě s rozhodčími.

K české společnosti Tipsport se v pondělí přidal další partner, který odmítá sponzorovat hokejové mistrovství světa IIHF. Švédská firma AJ Products, která vyrábí a prodává vybavení pro komerční...

2. listopadu 2026  16:17

Edmonton nezastavuje. McDavidova show korunovala návrat nechtěného gólmana

Kapitán Connor McDavid slaví gól s parťákem Leonem Draisaitlem.

Nepolevuje a dál kraluje. Jak je Connor McDavid nepolapitelný, ukázal hned na úvod duelu proti Rangers sólem přes celé kluziště. Když pak přidal v pořadí třicátou nahrávku na startu sezony, znovu...

2. listopadu 2026  15:40

Sparta hlásí velkou posilu do obrany. Ze Švýcarska přichází mistr světa Rutta

Obránce Jan Rutta v dresu švýcarského Servette.

Na začátku reprezentační pauzy vítá hokejová Sparta velkou posilu. Ze švýcarského Servette přichází do obrany šestatřicetiletý Jan Rutta, vítěz dvou Stanley Cupů a mistr světa z Prahy.

2. listopadu 2026

Ztráty pro reprezentaci. Dvořák, Kubiesa i Ondřej Beránek vynechají Finské hry

Český kapitán Ondřej Beránek v utkání se Švýcarskem na Švédských hokejových...

Obránce Tomáš Dvořák a útočníci Ondřej Beránek s Matějem Kubiesou, který vyhlížel premiéru v dresu reprezentačního A-týmu, se nezúčastní Finských hokejových her. Ze hry je vyřadily zdravotní...

2. listopadu 2026  11:10

Stavjaňa začal ve Zlíně porážkou: Hráče stresovat nebudu, ale tlačit na ně musím

Trenér zlínských hokejistů Antonín Stavjaňa

Bylo trochu symbolické, že svůj první gól ve zlínském dresu vstřelil ve chvíli, kdy tým převzal dlouholetý souputník jeho už zesnulého otce. Ale snižující branka ani solidní výkon Jakuba Čechmánka...

2. listopadu 2026  10:35

Ač s Rusy hrát nechtějí, bojkot je až krajní krok. Odpůrci dál řeší, jak se postavit k MS

ilustrační snímek

Švédští fanoušci hned v sobotu při ligových zápasech vytáhli transparenty, v nichž vyzvali hokejové reprezentace k odvaze bojkotovat zápasy s Ruskem. „Kdybychom to na juniorském mistrovství světa...

2. listopadu 2026  10:20

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Výhra zastíněná výkonem. Dvě třetiny jsme byli mizerní, přiznal liberecký Šimek

Zleva Radim Šimek (Liberec) v souboji o kotouč s Robertem Kousalem z Hradce...

Dvě třetiny se hokejisté Liberce na ledě trápili, prohrávali o dva góly, nakonec ale dokázali extraligový zápas s Hradcem (4:3 v prodl.) strhnout na svou stranu a vybojovat bod navíc. Výraznou...

2. listopadu 2026  8:42

Vladař v NHL uspěl nad Vejmelkou, obránce Špaček zapsal premiérový bod

Obránce David Špaček (Minnesota) uniká Tomu Wilsonovi (Washington).

V nedělních zápasech hokejové NHL se z Čechů jako jediný prosadil obránce David Špaček. Svůj premiérový bod kariéry v nejlepší lize světa zapsal díky asistenci u finální trefy Minnesoty na 5:1 proti...

2. listopadu 2026  6:50,  aktualizováno  8:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.