Po první třetině odcházeli do kabin za stavu 0:1, když ve vlastním pásmu ztratil v přesilovce puk Vilardi a obrana pak zcela propadla. Nikým nehlídaný Walker tak poslal domácí do vedení.
Ve druhém dějství pak Jets inkasovali hned čtyřikrát v rozmezí sedmi minut. „První třetina přitom nebyla špatná, i přes chybu v oslabení, ale ta druhá... Dělali jsme zbytečné chyby, které pak skončily v naší síti,“ přiznal Arniel.
„Je to docela frustrující, pro organizaci až potupné. Byl to čtvrtý zápas za šest večerů proti šampionům Stanley Cupu, věděli jsme, že musíme být připravení.“
Nebyli.
Když na kostce v Lenovo Center svítilo v polovině utkání skóre 5:0 pro domácí, odvolal Arniel z branky Stuarta Skinnera. Jenže ani pro jeho náhradníka Claye Stevensona to nebyl o nic snazší večer. Spoluhráči mu navíc nepomáhali – nasbírali deset trestných minut, přestože patří k nejukázněnějším týmům v lize.
Ve 47. minutě tak využil druhou početní výhodu Jankowski a zvýšil už na 6:0. A za necelé dvě minuty propadla za Stevensonova záda další střela.
V posledních třech duelech inkasovali Jets 16 gólů, v probíhající devítizápasové mizérii dokonce sedmatřicet!
„Všichni asi víte, že když to takhle bude pokračovat, určitě přijde změna. Když zkrátka nezačnete vyhrávat, musíte někde najít řešení,“ líčil novinářům skleslý kapitán Adam Lowry.
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„Snažíme se plnit herní plán, musíme to ale taky ukázat v zápase. Můžete dostat rady a pokyny, ale když neplníte to, co vám trenér řekne, nedáváte přihrávky na hokejku a neděláte věci potřebné k úspěchu, pak je úplně jedno, jaký herní plán máte.“
„Úspěšní takhle prostě být nemůžete. Dneska tam sice byly i dobré momenty, ale nemůžete v téhle lize odehrát jen dvacet minut. Týmy jsou příliš kvalitní na to, abyste to takhle odevzdali. Musíte odjet poctivých šedesát minut.“
Na rozdíl od svého farmářského celku Manitoba Moose, který se v AHL drží na druhém místě Centrální divize, slavili Jets naposledy 13. října doma proti Minnesotě. Začíná se tak diskutovat o tom, jestli by nepomohla případná změna šéfa lavičky.
Přitom právě Arniel přivedl městu hned ve své první sezoně vůbec první trofej, když Winnipeg v ročníku 2024/25 ovládl základní část. Největší podíl na zisku Presidents’ Trophy měl však brankář Connor Hellebuyck, jenž si tehdy převzal svou třetí Vezinovu trofej pro nejlepšího gólmana celé NHL.
Právě on dokázal vytáhnout i zdánlivě podprůměrný tým nejdál v historii klubu, když na jaře 2018 dokráčeli Jets až do semifinále. Jenže po letošní táhlé aféře, kdy někdejší milovaný hrdina odmítal tréninky a nakonec si vynutil výměnu do USA, se naplno ukazuje, jak obrovský vliv měl na celou hru Winnipegu.
Na startu sezony se sice zdálo, že Jets našli novou jistotu v Stuartu Skinnerovi, který se v úvodních osmi utkáních pyšnil úspěšností zákroků nad 91 %, ale postupné trápení týmu padlo i na něho. Naposledy proti Tampě dostal pět gólů z jednadvaceti střel a střídal. A když se teď vrátil do branky proti Carolině, opouštěl led za stavu 0:5.
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Nedaří se ani v ofenzivě. Nejproduktivnějším hráčem týmu je až osmatřicátý v pořadí Kyle Connor s 15 body (11+4), zkušený Mark Scheifele dokonce na 84. pozici produktivity. I proto je Winnipeg v Západní konferenci třináctý a ve své divizi ho dělí pouhé dva body od posledního Chicaga.
„Rozhodně nejsme tam, kde bychom chtěli být, a dnešní večer byl zkrátka těžký boj. Nikdo nás litovat nebude a nemáme teď čas na nějaké... Musíme to hned hodit za hlavu a připravit se na středeční zápas v Montrealu,“ burcuje obránce Dylan DeMelo.
Nejsou to však pouhé fráze?
Čas ukáže.