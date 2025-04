POHLED: Čech vedle McDavida? Dost odvážná představa. Pomalu s optimismem!

Král bodování švédské ligy v devětadvaceti podepsal smlouvu s Edmonton Oilers, tradičním a populárním týmem, za nějž válí dvě uctívaná esa Connor McDavid a Leon Draisaitl.

Vedle kanadské superstar si dosud v Oilers nezahrál ani jeden český „plejer“. Tomáškovi patrně pomohlo, že ho zastupuje stejný agent jako Draisaitla, tedy Jiří Poner.

Podle některých ohlasů by v následující sezoně po přestupu ze švédského Färjestadu mohl dostat šanci v jednom z prvních tří útoků kanadského klubu.

S bilancí 24+33 ve 47 zápasech zaujal samotného Stana Bowmana. Edmontonský generální manažer se na něj osobně přiletěl podívat v únorové přestávce NHL, v níž se konal Turnaj čtyř národů.

Nabídl mu jednocestný kontrakt s gáží 1,2 milionu dolarů. Což znamená, že i kdyby ho Oilers poslali na farmu, pořád by mu platili plnou mzdu. Tahle skutečnost ho částečně ochrání před případným odsunem do AHL.

Mistr světa promluvil o splněném snu. Sluší se mu k uzavření paktu pogratulovat a popřát potřebnou „kliku“.

Šikovný centr, pravák... Optimisté věří, že by si mohl porozumět s McDavidem či Draisaitlem. Ta představa vypadá lákavě. Zatím je však dosti vzdálená.

V SHL sice v posledních dvou ročnících exceloval při zakončení v základní části, nicméně v deseti utkáních play off nastřádal chabé tři body (1+2).

Oilers prahnou po zisku Stanley Cupu. Potřebují především borce, kteří obstojí ve vřavě a pod tlakem. Tomášek teprve musí prokázat, že má potřebný charakter pro nejvypjatější bitvy. A že se hodí k výrazným osobnostem typu McDavida a Draisaitla. Ne každý parťák jim vyhovuje.

Zámořský hokej na užších kluzištích hrál naposledy před deseti lety v kanadské juniorce za Belleville Bulls, aniž by zvlášť vynikal. Poté působil v extralize, východní KHL, ve finské nejvyšší soutěži i ve zmíněné SHL.

Čeká ho tedy nesnadné přivykání na rychlejší a ostřejší severoamerický styl, přičemž on už není nějaký junák.

Táhne mu na třicet a musí se přichystat na krajně náročnou misi, kterou v podobné fázi kariéry v minulosti nezvládli zrovna náramně ani takové kapacity jako Pavel Patera či Jiří Dopita či například Jan Kovář.

Stejně jako kdysi oni rozhodně může zapomenout na výsostné postavení v sestavě a vytížení, na nějž byl zvyklý ze Sparty nebo Färjestadu.

V Evropě často vynikal v přesilovkách, jenže v Edmontonu obvykle mají jisté „fleky“ v elitním komandu McDavid a Draisaitl s Ryanem Nugentem-Hopkinsem, Zachem Hymanem a bekem Evanem Bouchardem.

Druhá pětka se na led při dvouminutové početní výhodě obvykle dostává tak na třicet vteřin, během nichž už se většinou nestihnou vytvořit žádné zázraky.

Na Tomáška v klubu číhá silná konkurence mladých dravců (Matt Savoie, Ryan O’Reilly), které si v zářijovém kempu nesmí nechat přerůst přes hlavu. Nutně potřebuje být v životní kondici.

Místo v týmu určitě nemá zaručené. Co může nekritický český fanoušek vidět jako povýšení krajana mezi hokejové celebrity, lze se špetkou střízlivosti vnímat jako nepříliš riskantní pokus Oilers o objevení skrytého talentu, jehož případný nezdar by je nestál majlant a moc by je nemrzel.