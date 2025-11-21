Premium

Že tolik nehraju? S tím jsem ale počítal. Tomášek poznává tvrdou realitu NHL

Fotogalerie 26

David Tomášek (86) slaví gól se spoluhráči z Edmonton Oilers. | foto: JASON FRANSONAP

Vojtěch Tůma
  12:00
Prožívá stejnou změnu jako už tolik jeho předchůdců. V Evropě dominantní hokejista se po přesunu do NHL stal řadovým vojákem. Občas potřebným, jindy opomíjeným a přebytečným. Ale stížnosti jsou tím posledním, co byste od Davida Tomáška slyšeli: „Zůstávám trpělivý. Dobrovolně jsem opustil pohodlný život ve Švédsku, chtěl jsem to v Edmontonu zkusit. Pořád se sám o sobě hodně učím.“

Rovněž poznává tvrdou realitu elitního zámořského jeviště.

Příležitostí není moc. A když už nějaká přijde, musí ji okamžitě využít. Tak jako v středečním duelu s Washingtonem (4:7), který ozdobil druhým gólem v sezoně. „Pomůže to sebevědomí,“ líčil český útočník.

Kouč Knoblauch zase ocenil jeho zodpovědnost: „Víte, nemá to jednoduché. Teď chvíli nenastupoval, hrajeme venku, takže nebylo ani moc času na trénink. Proto je fajn, že se dočkal odměny.“

Technickému kreativci ani bojovnost a pracovitost nejsou cizí. Možná si vzpomenete, jak svědomitě si počínal po příletu hvězd Pastrňáka, Zachy a Nečase při cestě za světovým zlatem v Praze, kterou zakončil jako čtvrtý centr.

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Třinecký Daňo si posvítil na Andreje Kollára z Brna..

V hokejové extralize se v neděli odpoledne odehrálo pět zápasů 23. kola. Pardubice až ve třetí třetině otočily utkání s Litvínovem a ze severu Čech vezou výhru 4:1. Kladno triumfovalo v Karlových...

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

Jeffrey Viel (48) z Boston Bruins a Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks se perou.

Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl...

Vítkovice uštědřily Třinci pátou porážku v řadě, Plzeň nadělovala. Vyhrály i Pardubice

Vitkovický tým se raduje z gólu rivalům z Třince.

Čtvrteční večer vyplnily tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Ve všech případech se z vítězství radoval domácí tým. Ačkoliv poslední Litvínov šel na ledě Plzně do vedení, nakonec odjíždí s...

Že tolik nehraju? S tím jsem ale počítal. Tomášek poznává tvrdou realitu NHL

Premium
David Tomášek (86) slaví gól se spoluhráči z Edmonton Oilers.

Prožívá stejnou změnu jako už tolik jeho předchůdců. V Evropě dominantní hokejista se po přesunu do NHL stal řadovým vojákem. Občas potřebným, jindy opomíjeným a přebytečným. Ale stížnosti jsou tím...

21. listopadu 2025

Ropáci na led, prosím! Z fanoušků Litvínova jsou sponzoři, dají až tři miliony

Litvínov, 12. 9. 2025. Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary, hokejová...

I fanouškovské volání o pomoc, které chytilo za srdce celou hokejovou republiku a zvedlo vlnu žluto-černé solidarity, přispělo ke spáse extraligového Litvínova. A co víc, přičinlivý fanklub Ropáci on...

21. listopadu 2025

Musíme si každý sáhnout do svědomí. Třinec podle Daňa spasí jednoduchost

Třinecký Daňo propasíroval kotouč za záda Hrachoviny.

Už na konci čtvrté minuty se třinečtí Oceláři v Ostravě zásluhou Marka Daňa dostali do vedení. S Vítkovicemi ovšem v předehrávce 24. kola extraligy prohráli 2:3. „Chtěli vyhrát víc než my. Po tom...

21. listopadu 2025  8:37

Nečas v NHL asistoval u tří gólů, Vladař byl zvolen hvězdou zápasu

Martin Nečas s Nathanem MacKinnonem oslavují další trefu.

Vedoucí tým hokejové NHL Colorado ve čtvrtek přejel 6:3 Rangers i díky třem asistencím Martina Nečase, který se tak posunul na průběžné páté místo ligové produktivity. Za svůj výkon byl český útočník...

21. listopadu 2025  7:07,  aktualizováno  8:21

Fanoušci skandovali moji přezdívku poprvé v životě, zářil Subban po výhře

Malcolm Subban má na kontě první extraligové vítězství.

Kanadský gólman Malcolm Subban má za sebou vítěznou premiéru v české nejvyšší soutěži. Jednadvaceti zákroky pomohl Pardubicím k výhře 4:1 nad Karlovými Vary. Po utkání si dlouho užíval děkovačku s...

20. listopadu 2025  21:27

Vítkovice uštědřily Třinci pátou porážku v řadě, Plzeň nadělovala. Vyhrály i Pardubice

Vitkovický tým se raduje z gólu rivalům z Třince.

Čtvrteční večer vyplnily tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Ve všech případech se z vítězství radoval domácí tým. Ačkoliv poslední Litvínov šel na ledě Plzně do vedení, nakonec odjíždí s...

20. listopadu 2025  17:15,  aktualizováno  20:47

Kovář přidá pátý rok v hokejové Spartě. O konci kariéry zatím neuvažuji, prohlásil

Sparťanský brankář Jakub Kovář.

Brankář Jakub Kovář prodloužil smlouvu s hokejovou Spartou a bude za pražský klub chytat i v příští extraligové sezoně. Sedmatřicetiletý gólman aktuálně působí v týmu čtvrtým rokem.

20. listopadu 2025  17:38

Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

Jeffrey Viel (48) z Boston Bruins a Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks se perou.

Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl...

20. listopadu 2025  15:40

Litvínov nezhasne! Orlen převede akcie na legendy kolem Šlégra, pomůže i finančně

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Žal se odkládá! Hokejový Litvínov a jeho fanoušci, vystresovaní nejistou budoucností, získávají klid. Končící většinový majitel Orlen Unipetrol převede své akcie na klubové legendy v čele s Jiřím...

20. listopadu 2025  14:55,  aktualizováno  15:15

Další bizarní zranění v NHL. Útočník Floridy se popálil při grilování, chybět bude týdny

Eetu Luostarinen (27) slaví svůj gól se spoluhráči z Florida Panthers.

Hokejisté Floridy řeší další starost. Na už tak rozsáhlé marodce přibylo další jméno, konkrétně finský útočník Eetu Luostarinen. Nezranil se však ani během zápasu, ani na tréninku. Zradila ho prostá...

20. listopadu 2025  13:36

Situace je kritická. Nedotknutelný není nikdo, varuje šéf zlínských hokejistů

Jan Pravda, generální manažer hokejistů Zlína

Přiznává, že se prvoligoví hokejisté RI OKNA Zlín ocitli v kritické situaci, ze které se generální manažer klubu Jan Pravda snaží hledat cestu trenérskými i hráčskými rošádami. Na jeho místo se navíc...

20. listopadu 2025  10:25,  aktualizováno  11:58

Hanousek je po letech zpět v Liberci, krátkodobá posila má nahradit Galvase

Zleva autor prvního gólu Liberce Ladislav Šmíd a jeho spoluhráč Tomáš Hanousek...

Po čtyřech letech se do hokejového Liberce vrací obránce Tomáš Hanousek. Přichází v rámci výměny s prvoligovým Zlínem, kam naopak zamířil bek David Aubrecht. Jedná se o dočasnou hráčskou výměnu....

20. listopadu 2025  11:07

