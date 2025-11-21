Že tolik nehraju? S tím jsem ale počítal. Tomášek poznává tvrdou realitu NHL

Rovněž poznává tvrdou realitu elitního zámořského jeviště.
Příležitostí není moc. A když už nějaká přijde, musí ji okamžitě využít. Tak jako v středečním duelu s Washingtonem (4:7), který ozdobil druhým gólem v sezoně. „Pomůže to sebevědomí,“ líčil český útočník.
Kouč Knoblauch zase ocenil jeho zodpovědnost: „Víte, nemá to jednoduché. Teď chvíli nenastupoval, hrajeme venku, takže nebylo ani moc času na trénink. Proto je fajn, že se dočkal odměny.“
Technickému kreativci ani bojovnost a pracovitost nejsou cizí. Možná si vzpomenete, jak svědomitě si počínal po příletu hvězd Pastrňáka, Zachy a Nečase při cestě za světovým zlatem v Praze, kterou zakončil jako čtvrtý centr.