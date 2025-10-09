Premium

Taková drzost! Tomášek při debutu pomohl hvězdě k milníku, trenér měl jedinou výtku

Autor:
  13:01
Dočkal se. V devětadvaceti letech si splnil velký hokejový sen. Konečně si zahrál ve slovutné NHL, navíc se hned zapsal do statistik. Povedenou, efektní, lehce přidrzlou asistencí. Ač to dlouho vypadalo nadějně, premiéra Davidu Tomáškovi nakonec lehce zhořkla. Ale že by na ni nevzpomínal v dobrém? Ani náhodou!

Trenér Kris Knoblauch nemohl být úplně spokojený. Vždyť Edmonton v úvodním duelu nové sezony zahodil zdánlivě bezpečný náskok a rivalům z Calgary podlehl 3:4 po samostatných nájezdech.

Českého útočníka ale i tak před novináři pochválil: „Odehrál velmi dobrý zápas.“

Nebál se mu přidělit důležitou úlohu. Prominentní místo v elitní přesilovkové letce po boku McDavida, Draisaitla, Nugenta-Hopkinse a Boucharda. Mohla být společnost ještě hvězdnější?

Pastrňák třemi body režíroval výhru, Tomášek se prosadil v premiéře

Pro Tomáška mimořádná pocta. Ukázka důvěry, kterou splatil krátce před polovinou základní hrací doby.

Na hranici brankoviště si lehce odstoupil od beka, zpracoval si puk a bravurní zadovkou vyzval ke skórování Draisaitla, jenž mu za zvuků burácejících tribun poděkoval za perfektně odvedenou práci.

Pro Edmonton zajištění vedení 3:0, pro posilu ze švédského Färjestadu první bod, pro jednoho z nejlepších hokejistů současnosti jubilejní 400. gól v zámořské soutěži.

Český hokejista David Tomášek v akci proti Calgary.
Dustin Wolf zasahuje proti střele českého útočníka Davida Tomáška.
Adam Klapka (43) z Calgary Flames se natahuje, ujíždí mu Connor McDavid (97) z Edmonton Oilers.
Adam Klapka z Calgary u puku v zápase s Edmontonem, brání ho Matt Savoie.
30 fotografií

„Co říkáte na ten manévr? Taková drzost, vážně skvělé. Hrajete úvodní zápas v NHL a hned se podílíte na milníku jedné z hvězd týmu. Ten moment si bude pamatovat,“ shodovali se ve studiu stanice Sportsnet experti Luke Gazdic a Colby Armstrong.

„Naše přesilovka fungovala velmi dobře. A z velké části to šlo i za Davidem,“ přidal se na pozápasové tiskové konferenci Knoblauch.

Tomáškovi dopřál na ledě třináct minut a dvacet vteřin, zařadil ho do třetí formace.

Vedle Adama Henriquea, pětatřicetiletého veterána s téměř tisíci starty mezi hokejovou elitou, a Isaaca Howarda, talentovaného mladíka, jenž na rozbruslení absolvoval s českým parťákem tradiční nováčkovské kolečko.

„Hráli dobře, měli několik zajímavých příležitosti, hlavně na začátku utkání se jim dařilo. Jsem s nimi spokojený, David si jen musí dávat pozor na vyloučení,“ hlásil kouč Oilers.

Narážel na dva prohřešky proti pravidlům: podrážení z úvodní a hru vysokou holí z prostřední dvacetiminutovky. Druhý faul navíc Calgary potrestalo, v tu chvíli snížilo na 2:3.

A když čtyřicet vteřin po startu třetího dějství využil Blake Coleman hrozivého zaváhání gólmana Skinnera, zdánlivě pohodlný náskok úřadujících finalistů byl fuč.

Začíná boj. Ale o co? Tomášek může hrát s McDavidem, strašákem je sezení v hledišti

„Sami jsme je nakopli. Byli jsme nedbalí, zbytečně jsme ztráceli puky. To se nám nesmí stávat, příště už si to musíme daleko lépe pohlídat,“ štvalo Nugenta-Hopkinse.

V osm sérií trvající nájezdové loterii se neprosadil, neuspěl ani Tomášek, který se na Dustina Wolfa marně pokoušel vyzrát bekhendovým blafákem.

Nazem Kadri o chvíli později provedl stejnou fintu o poznání lépe a dokonal obrat Flames: „Velké drama. Ustáli jsme to, body z venku bereme.“

Edmonton dostane šanci na nápravu v neděli (4.00 SEČ). Opět doma, tentokrát proti Vancouveru.

Sparta mění trenéra. Gross končí, klub nově přebírá Nedvěd, vrací se i Martinec

Hokejová Sparta reaguje na mizernou formu, která vyvrcholila čtyřmi extraligovými prohrami v řadě. Rozhodla se odvolat trenéra Pavla Grosse i s jeho asistenty Antonínem Stavjaňou a Otakarem Vejvodou....

8. října 2025  17:15

Skvělý Nečas dal dva góly a trenér hlásil: Dřív se podřizoval, ale vidím v něm střelce

Přesně o takovém vstupu do sezony mohl celé léto snít. Povedený týmový i individuální výkon, dva body do tabulky, dva vstřelené góly. „První zápasy jsou vždycky těžké, ale od druhé třetiny už jsme...

8. října 2025  12:16

