Taková drzost! Tomášek při debutu pomohl hvězdě k milníku, trenér měl jedinou výtku

Trenér Kris Knoblauch nemohl být úplně spokojený. Vždyť Edmonton v úvodním duelu nové sezony zahodil zdánlivě bezpečný náskok a rivalům z Calgary podlehl 3:4 po samostatných nájezdech.
Českého útočníka ale i tak před novináři pochválil: „Odehrál velmi dobrý zápas.“
Nebál se mu přidělit důležitou úlohu. Prominentní místo v elitní přesilovkové letce po boku McDavida, Draisaitla, Nugenta-Hopkinse a Boucharda. Mohla být společnost ještě hvězdnější?
Pro Tomáška mimořádná pocta. Ukázka důvěry, kterou splatil krátce před polovinou základní hrací doby.
Na hranici brankoviště si lehce odstoupil od beka, zpracoval si puk a bravurní zadovkou vyzval ke skórování Draisaitla, jenž mu za zvuků burácejících tribun poděkoval za perfektně odvedenou práci.
Pro Edmonton zajištění vedení 3:0, pro posilu ze švédského Färjestadu první bod, pro jednoho z nejlepších hokejistů současnosti jubilejní 400. gól v zámořské soutěži.
„Co říkáte na ten manévr? Taková drzost, vážně skvělé. Hrajete úvodní zápas v NHL a hned se podílíte na milníku jedné z hvězd týmu. Ten moment si bude pamatovat,“ shodovali se ve studiu stanice Sportsnet experti Luke Gazdic a Colby Armstrong.
„Naše přesilovka fungovala velmi dobře. A z velké části to šlo i za Davidem,“ přidal se na pozápasové tiskové konferenci Knoblauch.
Tomáškovi dopřál na ledě třináct minut a dvacet vteřin, zařadil ho do třetí formace.
Vedle Adama Henriquea, pětatřicetiletého veterána s téměř tisíci starty mezi hokejovou elitou, a Isaaca Howarda, talentovaného mladíka, jenž na rozbruslení absolvoval s českým parťákem tradiční nováčkovské kolečko.
„Hráli dobře, měli několik zajímavých příležitosti, hlavně na začátku utkání se jim dařilo. Jsem s nimi spokojený, David si jen musí dávat pozor na vyloučení,“ hlásil kouč Oilers.
Narážel na dva prohřešky proti pravidlům: podrážení z úvodní a hru vysokou holí z prostřední dvacetiminutovky. Druhý faul navíc Calgary potrestalo, v tu chvíli snížilo na 2:3.
A když čtyřicet vteřin po startu třetího dějství využil Blake Coleman hrozivého zaváhání gólmana Skinnera, zdánlivě pohodlný náskok úřadujících finalistů byl fuč.
„Sami jsme je nakopli. Byli jsme nedbalí, zbytečně jsme ztráceli puky. To se nám nesmí stávat, příště už si to musíme daleko lépe pohlídat,“ štvalo Nugenta-Hopkinse.
V osm sérií trvající nájezdové loterii se neprosadil, neuspěl ani Tomášek, který se na Dustina Wolfa marně pokoušel vyzrát bekhendovým blafákem.
Nazem Kadri o chvíli později provedl stejnou fintu o poznání lépe a dokonal obrat Flames: „Velké drama. Ustáli jsme to, body z venku bereme.“
Edmonton dostane šanci na nápravu v neděli (4.00 SEČ). Opět doma, tentokrát proti Vancouveru.