Klíčovou postavou pro Tomáškův přesun byl totiž jistý Stan Bowman. Známá figura z hokejového prostředí o českého šikulu nadmíru stála, v zákulisí ale musela svádět boj s dalšími konkurenty.
Generální manažer klubu proto neváhal a vyrazil na jaře směr Švédsko, kde se přímo s Tomáškem setkal. Což se později ukázalo jako jeden z klíčových faktorů, proč se rozhodl pro Edmonton.
Tomáškovi by se tak hned na startu profesionální zámořské kariéry naskytl prostor naskakovat vedle Connora McDavida, potažmo Leona Draisaitla.