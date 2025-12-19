Premium

Další Čech v NHL? Špačkovi dávají naději zranění, budoucnost tolik pozitivní není

Autor:
  15:30
Tak že by konečně? David Špaček se o kousek přiblížil příležitosti, která mu stále uniká. Vytouženému prvnímu startu v NHL. Minnesota jej ve čtvrtek povolala z farmy. Okolnosti momentálně českému hokejistovi nahrávají, z dlouhodobého hlediska je ale situace zase o něco komplikovanější.
Český obránce David Špaček v dresu Minnesoty.

Jonas Brodin. Jacob Middleton. Zach Bogosian. A nově i Daemon Hunt. Ani jednoho ze čtveřice zkušených zadáků nemají Wild kvůli zdravotním problémům k dispozici.

Trenér John Hynes musí lepit prázdná místa v defenzivě hráči z AHL.

Čtyřikrát po sobě nechyběl v sestavě David Jiříček, v utkání proti Columbusu (5:2) vedle něj naskočil Carson Lambos, který dostal povolávací rozkaz o den dříve než Špaček.

„Mám za sebou dlouhou cestu plnou vzestupů a pádů, k tomuto okamžiku jsem se dlouho upínal. A strašně jsem si ho užil,“ usmíval se dvaadvacetiletý Kanaďan.

„Hrál spolehlivě, dobře bruslil. Nenechal se tím vším pohltit, zvládl to,“ chválil mladíka kouč Minnesoty, třetího týmu tabulky Západní konference.

Dá v příštím utkání šanci i Špačkovi? Nebo se bude opakovat situace z listopadu, kdy syn olympijského vítěze z Nagana zůstal nevyužitý a po pár dnech se pakoval zpět na farmu?

„Návrat Brodina i Middletona se blíží, ani Huntovo zranění není příliš vážné, mělo by si vyžádat jen několikadenní pauzu,“ napsal pro renomovaný web The Athletic novinář Michael Russo.

Nepříliš optimistické vyhlídky, ale pokud bude přeci jen platit první varianta, český obránce zažije pořádně ostrý test. Wild v sobotu večer (21.00) hostí Edmonton v čele s hvězdami McDavidem a Draisaitlem.

Velký rozdíl oproti AHL, kde loňský mistr světa kroutí třetí sezonu.

V Iowě, nejhorším celku tabulky farmářské soutěže, patří k předním oporám. Dostává hodně prostoru, chodí na přesilovku, z šestadvaceti startů má bilanci 0+11.

Do sestavy Minnesoty se marně snaží prokousat, ani stejně starý krajan Jiříček si stálou pozici v jedné z nejkvalitnějších defenziv napříč NHL nezvládá vybojovat.

Ani příchod Quinna Hughese, jednoho z nejlepších beků současnosti, kterého generální manažer Bill Guerin získal v rámci hojně diskutované výměny s Vancouverem, jim příliš nepomůže. Spíš naopak.

Můžete namítat, že opačným směrem sice putoval americký talent Zeev Buium, jeden z přímých konkurentů českého dua, ale do sestavy rázem přibyl hokejista, který polyká minuty ve velkém.

Vždyť proti Blue Jackets strávil Hughes na ledě více než polovinu zápasu (32:03). Půlhodinovou hranici pokořil i jeho parťák z elitního obranného páru Brock Faber (30:57).

Veškeré ukazatele naznačují, že pro Špačka není z dlouhodobého hlediska v Minnesotě místo. Po sezoně mu vyprší smlouva. Pokud o něj bude zájem, může se zkusit prosadit na jiné adrese.

Třeba osloví zámořské týmy na nadcházejícím olympijském turnaji v Miláně. Nominaci zatím nemá jistou, ale Radim Rulík ho má ozkoušeného, vsadil na něj na posledních dvou světových šampionátech,

V minulosti se dokonce nezdráhal vedení Wild kvůli zacházení s českým bekem kritizovat: „Od dvacítek roste, vůbec nevědí, jaký tam mají klenot. Nechávají ho jen hozeného někde na farmě. Neuvěřitelné, nechápu to.“

Také on by Špačkovi premiéru v NHL přál.

