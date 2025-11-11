Premium

Minnesota povolala z farmy obránce Špačka. Dočká se prvního startu v NHL?

Autor: ,
  11:26
Hokejový obránce David Špaček se přiblížil premiérovému startu v NHL v kariéře. Minnesota povolala mistra světa z loňského roku z farmy s ohledem na zdravotní problémy dalších beků. Syn bývalého českého reprezentanta a olympijského vítěze z Nagana Jaroslava Špačka by za Wild mohl poprvé nastoupit v noci z úterý na středu proti San Jose.
Obránce národního týmu David Špaček.

Obránce národního týmu David Špaček. | foto: Profimedia.cz

David Špaček prchá s pukem před americkým útočníkem Conorem Garlandem.
David Špaček v benefičním utkání hvězd na fotbalovém stadionu v Dobřanech.
Jaroslav Špaček (vlevo) a jeho syn David Špaček na benefiční¨m utkání hvězd na...
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko. Na snímku David Špaček. (26. května 2024)
8 fotografií

Dvaadvacetiletý Špaček působí v zámoří od roku 2021. Před třemi lety jej draftovala Minnesota v 5. kole jako celkově 153. hráče. Aktuálně hraje třetí sezonu na farmě Minnesoty v týmu Iowa Wild v nižší AHL. V nynějším ročníku odehrál 12 zápasů a připsal si šest asistencí.

Šanci na premiéru v NHL má Špaček i proto, že mimo hru je Zach Bogosian a poslední utkání proti Calgary nedohrál Jacob Middleton. V Minnesotě působí i další český obránce David Jiříček, jenž zasáhl do 11 z dosavadních 17 utkání Wild.

Minnesota povolala z farmy obránce Špačka. Dočká se prvního startu v NHL?

11. listopadu 2025  11:26

Rulíkova sázka na útočníky z Evropy? První akce neklapla, ale rozhodovat bude důvěra

Zadumaný trenér Radim Rulík na české střídačce

A nekonečné debaty mohou začít. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík poodhalil před první mezinárodní akcí, jak uvažuje nad složením kabiny pro únorový turnaj na olympijských hrách v Itálii,...

10. listopadu 2025  7:27

Sparta – Liberec 4:3P. Napínavá předehrávka, v prodloužení rozhodl Shore

Hráči Sparty se radují z vítězného gólu v prodloužení.

Ani v reprezentační přestávce extraliga nespala. V předehrávce 35. kola porazila Sparta hokejisty Liberce těsně 4:3 v prodloužení. V nastaveném čase pohlednou individuální akcí rozhodl kanadský...

9. listopadu 2025  18:20,  aktualizováno  21:26

