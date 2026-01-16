Špaček se konečně dočkal. Při debutu v NHL obstál, udrží se v klubu díky marodce?

V dresu Wild naskočil před domácím publikem ve třetím obranném páru po boku Daemona Hunta. Na ledě strávil 12 minut, připsal si pouze jednu ztrátu kotouče. A nebyl ani u jednoho ze šesti inkasovaných gólů.
Minnesota jeho povoláním zareagovala na marodku v defenzivních řadách, klubu momentálně chybějí Jonas Brodin a Zach Bogosian.
A zatímco dříve v sezoně dostával v prvním týmu přednost další český bek David Jiříček, nyní se dočkal o devět měsíců starší jmenovec Špaček.
Krok mezi elitu si vysloužil poctivými výkony na farmě v Iowě, v 35 zápasech zaznamenal 19 bodů za tři góly a 16 asistencí. Klub se v AHL nicméně trápí, v Centrální divizi je jednoznačně poslední a padl pětkrát za sebou.
I proto mohlo Špačka potěšit, že vymění prostředí. A při třetím povolání v sezoně se dočkal i vytoužené premiéry.
„Velká šance! Jsem nadšený, že jsem se sem dostal. Chci si to hlavně užít,“ prohodil stručně před utkáním s Jets.
Podívejte se na nováčkovské kolečko Davida Špačka:
rookie lap 🎬#EasyToCelebrate | @Budlight pic.twitter.com/QiLR6ntfV1— Minnesota Wild (@mnwild) January 16, 2026
Do něj nastoupil jako teprve třetí hráč v historii organizace s číslem 82, ještě předtím absolvoval tradičně individuální kolečko pro nováčky.
„O povolání do hlavního týmu jsem se dozvěděl cestou do nákupního centra. Jenom jsme se otočili, sbalili doma věci a vyrazili do Minnesoty,“ přiblížil hektické chvíle dvaadvacetiletý zadák, u jehož významného milníku v kariéře nemohli chybět rodinní příslušníci.
Až na legendárního otce Jaroslava, jenž šéfuje plzeňské mládeži. V NHL strávil olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa 13 sezon, na jeho skvělou kariéru by chtěl nyní jistě navázat i syn David.
Zástupce rodinného hokejového klanu se v zámořské lize objevil po necelých 14 letech. A Češi tak mají čtvrtou dvojici otec a syn, kteří v historii elitní soutěže nastoupili.
Zda přidá mistr světa z Prahy z předloňského roku další starty, bude zřejmě záviset na zdravotním stavu hráčů běžné základní sestavy.
Trenér John Hynes budoucí situaci kolem člena české reprezentace pro únorové olympijské hry podrobněji komentovat nechtěl.
„Na obranu se musíme ještě podívat. Hodně věcí teď visí ve vzduchu,“ uvedl kouč i vzhledem k případnému návratu Bogosiana.
Minnesotu nyní čeká série tří venkovních zápasů v Buffalu, Torontu a Montrealu. V rámci ní budou chtít Wild zastavit šňůru tří porážek.
Bude to i se Špačkem?