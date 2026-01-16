Premium

Špaček se konečně dočkal. Při debutu v NHL obstál, udrží se v klubu díky marodce?

  16:17
Na debut v NHL čekal dlouho. Nyní se opakované přizvání do prvního týmu konečně přetavilo v premiérový start v nejlepší hokejové lize světa. David Špaček porážce Minnesoty s Winnipegem 2:6 sice nezabránil, za individuální výkon se ale stydět rozhodně nemusel.
David Špaček sleduje vhazování.

David Špaček sleduje vhazování. | foto: Reuters

Český obránce David Špaček v dresu Minnesoty.
Zleva David Špaček a David Jiříček
David Špaček prchá s pukem před americkým útočníkem Conorem Garlandem.
Brankář Daniel Vladař a David Špaček brání bránu před Wojciechem Stachowiakem z...
30 fotografií

V dresu Wild naskočil před domácím publikem ve třetím obranném páru po boku Daemona Hunta. Na ledě strávil 12 minut, připsal si pouze jednu ztrátu kotouče. A nebyl ani u jednoho ze šesti inkasovaných gólů.

Minnesota jeho povoláním zareagovala na marodku v defenzivních řadách, klubu momentálně chybějí Jonas Brodin a Zach Bogosian.

A zatímco dříve v sezoně dostával v prvním týmu přednost další český bek David Jiříček, nyní se dočkal o devět měsíců starší jmenovec Špaček.

Boj o olympiádu a NHL. Jiříček a Špaček v rolích kamarádů i soků. Kdo bude slavit?

Krok mezi elitu si vysloužil poctivými výkony na farmě v Iowě, v 35 zápasech zaznamenal 19 bodů za tři góly a 16 asistencí. Klub se v AHL nicméně trápí, v Centrální divizi je jednoznačně poslední a padl pětkrát za sebou.

I proto mohlo Špačka potěšit, že vymění prostředí. A při třetím povolání v sezoně se dočkal i vytoužené premiéry.

„Velká šance! Jsem nadšený, že jsem se sem dostal. Chci si to hlavně užít,“ prohodil stručně před utkáním s Jets.

Podívejte se na nováčkovské kolečko Davida Špačka:

Do něj nastoupil jako teprve třetí hráč v historii organizace s číslem 82, ještě předtím absolvoval tradičně individuální kolečko pro nováčky.

„O povolání do hlavního týmu jsem se dozvěděl cestou do nákupního centra. Jenom jsme se otočili, sbalili doma věci a vyrazili do Minnesoty,“ přiblížil hektické chvíle dvaadvacetiletý zadák, u jehož významného milníku v kariéře nemohli chybět rodinní příslušníci.

Až na legendárního otce Jaroslava, jenž šéfuje plzeňské mládeži. V NHL strávil olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa 13 sezon, na jeho skvělou kariéru by chtěl nyní jistě navázat i syn David.

Jaroslav Špaček (vlevo) a jeho syn David Špaček na benefičním utkání hvězd na fotbalovém stadionu v Dobřanech.

Zástupce rodinného hokejového klanu se v zámořské lize objevil po necelých 14 letech. A Češi tak mají čtvrtou dvojici otec a syn, kteří v historii elitní soutěže nastoupili.

Zda přidá mistr světa z Prahy z předloňského roku další starty, bude zřejmě záviset na zdravotním stavu hráčů běžné základní sestavy.

Trenér John Hynes budoucí situaci kolem člena české reprezentace pro únorové olympijské hry podrobněji komentovat nechtěl.

Další Čech v NHL? Špačkovi dávají naději zranění, budoucnost tolik pozitivní není

„Na obranu se musíme ještě podívat. Hodně věcí teď visí ve vzduchu,“ uvedl kouč i vzhledem k případnému návratu Bogosiana.

Minnesotu nyní čeká série tří venkovních zápasů v Buffalu, Torontu a Montrealu. V rámci ní budou chtít Wild zastavit šňůru tří porážek.

Bude to i se Špačkem?

Výsledky

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

OBRAZEM: Jak vypadala největší hokejová návštěva v Česku? Brno stále drží rekord

Improvizovaná tribuna při hokejových hrách v Brně pojmula 21 500 fanoušků. (8....

Na den přesně před deseti lety vyprodali brněnští hokejisté improvizovanou arénu pod širým nebem za Lužánkami a na čtyři roky stanovili absolutní divácký rekord jednoho extraligového utkání na 21 500...

Hradec po nájezdech ovládl derby, Kometa vyhrála. Třinec padl na Hané, slaví i Kladno

Královehradecký Perret překonává pardubického gólmana Willa.

Základní část hokejové extraligy vstoupila do poslední čtvrtiny. Páteční program 40. kola odstartoval duel Mladé Boleslavi s Kladnem. Rytíři díky pěti gólům v poslední třetině vyhráli 5:1. Ve...

Špaček se konečně dočkal. Při debutu v NHL obstál, udrží se v klubu díky marodce?

David Špaček sleduje vhazování.

Na debut v NHL čekal dlouho. Nyní se opakované přizvání do prvního týmu konečně přetavilo v premiérový start v nejlepší hokejové lize světa. David Špaček porážce Minnesoty s Winnipegem 2:6 sice...

16. ledna 2026  16:17

Šampioni v Bílém domě. Trump děkoval Floridě a rýpl si do Kanady: Zase jsme lepší

Matthew Tkachuk předává americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi zlatou hokejku.

Nešetřil gratulacemi, připojil i několik díků. „Předvedli jste nám všem historicky nejdominantnější cestu napříč play off,“ ocenil americký prezident Donald Trump úspěšné mužstvo Floridy. Šampiony...

16. ledna 2026  13:32

Kladno, to je ten hit! Za rozkvětem stojí i Plekancova angličtina. Co „68"?

Kladenský trenér Tomáš Plekanec

Když hokejoví Rytíři naposledy vypráskali Vítkovice osmi góly, jejich kotel zvesela prozpěvoval hit od Yo Yo Bandu. „Kladno, to je to město, Kladno, to je ten hit!“ neslo se stadionem. Probuzení...

16. ledna 2026  12:30

Konec táhlé bídy, NHL zažívá nové pořádky. Těší nás, jak fanoušci šílí, zní z Buffala

Hokejisté Buffala se radují z gólu Joshe Doana.

Ať už byste popsali poslední sezony Buffala jakýmkoliv negativním slovem, zřejmě byste se trefili. Bída, strádání, krize. Všechno by sedělo. Patnáct let se hokejisté Sabres nepodívali do play off,...

16. ledna 2026  11:22

Kdo by to byl do mě řekl. Šimek se těší na olympiádu: Nosil bych tam i bágly

Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů.

Hokejový Liberec se snaží do startu olympiády a přerušení extraligy nasbírat co nejvíc bodů. V italském Miláně pak bude mít díky třem svým hráčům výrazné zastoupení. „Moje kariéra už se chýlí ke...

16. ledna 2026  10:40

Táta řezal taky, mám předpoklady. Dobrý hit je stejný jako gól, tvrdí tvrďák z Plzně

Daniel Malák z Plzně (vlevo) se snaží dostat se ke kotouči.

Nejprve jedna statistická oprava. V kolonce váha najdete na hokejových serverech u plzeňského obránce Daniela Maláka údaj 77 kilogramů. Na dotaz, zda to stále platí, se ale třiadvacetiletý zadák jen...

16. ledna 2026  9:53

Hertl vyrovnal v 60. minutě, Pastrňák jistil výhru. Špaček prožil debut v NHL

Tomáš Hertl slaví vyrovnávací branku 7 sekund před koncem.

Ve čtvrtečních zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Pavel Zacha (0+1) s Davidem Pastrňákem (1+0) byli u pátého úspěchu Bostonu v řadě. Vítězství 4:2 nad Seattlem navíc předcházelo slavnostní...

16. ledna 2026  7:05,  aktualizováno  8:51

Zacha v Bostonu září štěstím a vyhlíží olympijské hry: Chtěl bych na Sáblíkovou

Pavel Zacha se raduje z gólu do sítě St. Louis.

Čtyři roky v Bostonu považuje za super start nové kariéry, kterým zapomíná na předešlé trápení v New Jersey. Před pár dny v NHL zvládl svůj první hattrick, Bruins pořád živí naději na play off. A za...

16. ledna 2026  8:30

Sparťané se čílí: Musíme se nad sebou zamyslet! Od Komety schytali další lekci

Hráči Komety se radují z vedení na Spartě.

Na Spartě si zase připomněli poslední semifinále play off. Jen tentokrát už v předehrávce 42. extraligového kola. V roli školitele opět dříči z hokejové Komety. Obětaví, neústupní a efektivní. Za...

15. ledna 2026  23:09

Sparta dvojnásobně přestřílela Brno, ale stejně padla. V oslabení rozhodl Zábranský

Gólman Komety Stezka kryje zakončení sparťanského Řepíka.

Čtyřicet čtyři střel na bránu stačilo hokejistům Sparty na pouhopouhý gól. Ve čtvrteční předehrávce 42. kola extraligy Pražané na domácím ledě podlehli Kometě 1:3. Definitivní pojistku pro Brno...

15. ledna 2026  18:20,  aktualizováno  21:13

Půjde Dobeš na farmu? Český brankář doplácí na šachy v týmu, kouč z debat pění

Brankář Montrealu Canadiens Jakub Dobeš si upravuje rukavici v utkání proti...

Na první dobrou se to nezdá, ale v Montrealu panují samé zmatky. Alespoň pohledem brankářů. Ti se totiž v řadách Canadiens točí hned tři bez stanovené jedničky. Jakub Dobeš, který sezonu hokejové NHL...

15. ledna 2026  16:45

Smůla a nejistota pro národní tým. Vladař se v NHL zranil, přijde o olympiádu?

Dan Vladař z Philadelphia Flyers a letící puk

Přesně čtyři týdny před úvodním zápasem na olympijských hrách proti Kanadě musí čeští hokejisté řešit nepříjemnou situaci. Brankář Dan Vladař z Philadelphie se totiž v nočním utkání NHL proti Buffalu...

15. ledna 2026  13:17

