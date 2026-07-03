Uplynulou sezonu odchytal třiatřicetiletý Rittich v New York Islanders, kde v roli náhradníka zasáhl do 30 utkání. Předtím působil v Los Angeles, Winnipegu, Nashvillu, Torontu a Calgary. V roce 2020 se zúčastnil Utkání hvězd NHL.
V brankářské sestavě New Jersey nahradí jihlavský rodák Švéda Jacoba Markströma, kterého klub tento týden vyměnil na Floridu. Markström byl v minulé sezoně se 44 odchytanými zápasy nejvytíženějším gólmanem Devils.
V novém ročníku by měl být jedničkou týmu Kanaďan Jake Allen, který v roce 2019 slavil se St. Louis triumf ve Stanley Cupu. Třetím do party je německý rodák s kanadským pasem Nico Daws.
Rittich dosud v NHL absolvoval 260 zápasů základní části s úspěšností zákroků 90,3 procenta a průměrem 2,79 obdržené branky. V play off si zachytal ve čtyřech utkáních.