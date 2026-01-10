Ke znamenitým výsledkům „Isles“ zdatně přispívá taky český gólman David Rittich s bilancí 11 vítězství, 5 porážek a 3 proher po nájezdech či v prodloužení.
Průměr obdržených branek drží na čísle 2,4. Úspěšnost vyšponoval na 91 procent. Uhájil dvě nuly, z nichž jednou vymazal právě úhlavní soky Rangers.
Kabrňák z Jihlavy se v mužstvu sešel s řadou výrazných osobností. Náleží mezi ně kouč Patrick Roy, kolega Ilja Sorokin a zadák Matthew Schaefer.
Jací tihle pánové jsou zblízka? Rittich je popsal pro iDNES.cz.
Kanaďan Roy patří k největším mistrům brankářského řemesla v dějinách. V roli trenéra v minulosti prožil povedenější i méně zdařilé chvíle. U Islanders si zatím počíná báječně. „Mně se na něm líbí, jak je emotivní. Jsme si podobní, trochu psychopati,“ tvrdí o svém dětském idolu zvesela Rittich.
„Pozor, on se skoro pořád chová úplně mírně. Jen když ho něco naštve při zápase, vybouchne, čímž ukazuje, jak za námi stojí.“
Roy kdysi proslul mimořádným uměním, ale i vytřeštěným zrakem, nelíčenou ochotou se porvat, případně rozmlátit zařízení kabiny.
Nedávno ho rozlítil útočník Rantanen z Dallasu, když strčil na hrazení newyorského beka Romanova, jenž utrpěl vážné zranění. Roy ze střídačky Rantanenovi spílal a vyhrožoval mu.
„Zrovna tohle nás ale vytočilo všechny,“ říká Rittich. „Jeden z našich klíčových hráčů letěl hlavou na mantinel. Chybělo málo a ten kluk už nikdy nemusel chodit.“
Třiatřicetiletý Rittich nosí na dresu číslo 33, které používal i Roy. Občas si připadá jako ve snu, když s ním přátelsky klábosí.
„No a o hokeji i soukromých věcech se můžu bavit taky s Iljou,“ tvrdí Rittich o parťákovi Sorokinovi.
Jeden z nejlepších a nejštědřeji placených gólmanů v NHL nepřitahuje pozornost fanoušků nějakými úlety, nezásobuje reportéry vtipnými hláškami.
„Klidný člověk s legrační lámanou angličtinou. Nemám s ním vůbec žádný problém,“ líčí dvojka Islanders. „Po pracovní stránce na něm nejvíc obdivuju jeho pohyb. Díky němu je skoro vždycky v pravý okamžik na správném místě.“
„Proto nemusí dělat nějaké zázračné zákroky, i když občas samozřejmě nějaký předvede a vrhne se akrobaticky po puku.“
Na podzim vyhlásila odborná stránka The Athletic dvojici Sorokin – Rittich čtvrtým nejlepším párem v lize.
„Hezky! Dobře se to poslouchá,“ uznává český veterán. „Ale já bych byl rád, kdybychom se dostali ještě o něco výš.“
Vedení Islanders přirozeně vychází Sorokinovi vstříc. V říjnu propustilo brankářského trenéra Greca a nahradilo ho Rusovým známým Naumovsem, jenž předtím působil na farmě v Bridgeportu.
„Bylo jen otázkou času, kdy se posune do hlavního týmu k Iljovi, se kterým dřív pracoval,“ řekl Rittich.
Stejně jako obdivuje kumšt mága Sorokina, oceňuje též mnoho vlastností osmnáctiletého mladíka Schaefera.
Obecenstvo v nedávno otevřené UBS Areně troufalého mládence vyloženě „žere“. Aplauduje každému jeho povedenému triku, průniku nebo zblokované střele. On sám náklonnost davů cítí a leckdy diváky mazácky hecuje k hlasitějšímu povzbuzování. Ve 44 utkáních posbíral 29 bodů (12+17).
Jednička posledního draftu si počíná neskutečně zrale. Rittichovi se líbí jeho tvořivost, zručnost a herní inteligence. „Má ohromnou sebedůvěru. Bez ní by si na ledě nedovolil 95 procent věcí, které předvádí. Ale není tam nějaká namyšlenost, nadutost. Připadá mi úplně normální.“
Ačkoliv... „Jo, jsou chvíle, kdy ještě připomíná kluka. Bydlí u Matta Martina, asistenta našeho manažera, a dělá blbosti s jeho dětmi. Věkem k nim má docela blízko. Sám by ještě v New Yorku bydlet nemohl, tak u Matta našel přechodný domov. Aspoň ho tam trochu pohlídají.“
Zatímco v soukromí Schaefer ještě sem tam potřebuje nějakou pomoc, mezi mantinely se o sebe umí postarat sám. A jak!