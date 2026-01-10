Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Zuřivá ikona, ruský machr a zázračný kluk. Rittich vypráví, jací jsou zblízka

Karel Knap
  9:30
Málokdo tipoval, že tihle newyorští venkované, chudší příbuzní manhattanských celebrit, zvládnou první polovinu sezony National Hockey League s takovou bravurou. Jenže cháska z Long Islandu září, v tabulce Metropolitní divize se vyhřívá na lichotivé druhé pozici, zatímco věhlasní Rangers trčí na předposledním místě.
Gólman David Rittich z NY Islanders během utkání s Utah Mammoth.

Gólman David Rittich z NY Islanders během utkání s Utah Mammoth. | foto: Adam HungerAP

David Rittich (33) z New York Islanders vyráží puk.
Hráči New York Islanders slaví s brankářem Davidem Rittichem výhru nad Toronto...
David Rittich zasahuje proti střele hráčů Toronto Maple Leafs.
Brankář David Rittich a Casey Cizikas z NY Islanders slaví výhru nad Chicago...
10 fotografií

Ke znamenitým výsledkům „Isles“ zdatně přispívá taky český gólman David Rittich s bilancí 11 vítězství, 5 porážek a 3 proher po nájezdech či v prodloužení.

Průměr obdržených branek drží na čísle 2,4. Úspěšnost vyšponoval na 91 procent. Uhájil dvě nuly, z nichž jednou vymazal právě úhlavní soky Rangers.

Kabrňák z Jihlavy se v mužstvu sešel s řadou výrazných osobností. Náleží mezi ně kouč Patrick Roy, kolega Ilja Sorokin a zadák Matthew Schaefer.

Když srdce pukne žalem. Hrdinu zastavila hrozná smůla, bez hokeje nemohl dál žít

Jací tihle pánové jsou zblízka? Rittich je popsal pro iDNES.cz.

Kanaďan Roy patří k největším mistrům brankářského řemesla v dějinách. V roli trenéra v minulosti prožil povedenější i méně zdařilé chvíle. U Islanders si zatím počíná báječně. „Mně se na něm líbí, jak je emotivní. Jsme si podobní, trochu psychopati,“ tvrdí o svém dětském idolu zvesela Rittich.

Patrick Roy na střídačce New York Islanders.

„Pozor, on se skoro pořád chová úplně mírně. Jen když ho něco naštve při zápase, vybouchne, čímž ukazuje, jak za námi stojí.“

Roy kdysi proslul mimořádným uměním, ale i vytřeštěným zrakem, nelíčenou ochotou se porvat, případně rozmlátit zařízení kabiny.

Nedávno ho rozlítil útočník Rantanen z Dallasu, když strčil na hrazení newyorského beka Romanova, jenž utrpěl vážné zranění. Roy ze střídačky Rantanenovi spílal a vyhrožoval mu.

„Zrovna tohle nás ale vytočilo všechny,“ říká Rittich. „Jeden z našich klíčových hráčů letěl hlavou na mantinel. Chybělo málo a ten kluk už nikdy nemusel chodit.“

Zemřel legendární Mr. Goalie. Hall odchytal více jak 500 zápasů v řadě, bylo mu 94 let

Třiatřicetiletý Rittich nosí na dresu číslo 33, které používal i Roy. Občas si připadá jako ve snu, když s ním přátelsky klábosí.

„No a o hokeji i soukromých věcech se můžu bavit taky s Iljou,“ tvrdí Rittich o parťákovi Sorokinovi.

Jeden z nejlepších a nejštědřeji placených gólmanů v NHL nepřitahuje pozornost fanoušků nějakými úlety, nezásobuje reportéry vtipnými hláškami.

Brankář Ilja Sorokin z New York Islanders zasahuje proti střela Davida Pastrňáka z Boston Bruins.

„Klidný člověk s legrační lámanou angličtinou. Nemám s ním vůbec žádný problém,“ líčí dvojka Islanders. „Po pracovní stránce na něm nejvíc obdivuju jeho pohyb. Díky němu je skoro vždycky v pravý okamžik na správném místě.“

„Proto nemusí dělat nějaké zázračné zákroky, i když občas samozřejmě nějaký předvede a vrhne se akrobaticky po puku.“

Na podzim vyhlásila odborná stránka The Athletic dvojici Sorokin – Rittich čtvrtým nejlepším párem v lize.

„Hezky! Dobře se to poslouchá,“ uznává český veterán. „Ale já bych byl rád, kdybychom se dostali ještě o něco výš.“

David Rittich (33) z New York Islanders vyráží puk.
Hráči New York Islanders slaví s brankářem Davidem Rittichem výhru nad Toronto Maple Leafs.
David Rittich zasahuje proti střele hráčů Toronto Maple Leafs.
Gólman David Rittich z NY Islanders během utkání s Utah Mammoth.
10 fotografií

Vedení Islanders přirozeně vychází Sorokinovi vstříc. V říjnu propustilo brankářského trenéra Greca a nahradilo ho Rusovým známým Naumovsem, jenž předtím působil na farmě v Bridgeportu.

„Bylo jen otázkou času, kdy se posune do hlavního týmu k Iljovi, se kterým dřív pracoval,“ řekl Rittich.

Stejně jako obdivuje kumšt mága Sorokina, oceňuje též mnoho vlastností osmnáctiletého mladíka Schaefera.

Obecenstvo v nedávno otevřené UBS Areně troufalého mládence vyloženě „žere“. Aplauduje každému jeho povedenému triku, průniku nebo zblokované střele. On sám náklonnost davů cítí a leckdy diváky mazácky hecuje k hlasitějšímu povzbuzování. Ve 44 utkáních posbíral 29 bodů (12+17).

David Rittich a Matthew Schaefer sledující letící kotouč.

Jednička posledního draftu si počíná neskutečně zrale. Rittichovi se líbí jeho tvořivost, zručnost a herní inteligence. „Má ohromnou sebedůvěru. Bez ní by si na ledě nedovolil 95 procent věcí, které předvádí. Ale není tam nějaká namyšlenost, nadutost. Připadá mi úplně normální.“

Ačkoliv... „Jo, jsou chvíle, kdy ještě připomíná kluka. Bydlí u Matta Martina, asistenta našeho manažera, a dělá blbosti s jeho dětmi. Věkem k nim má docela blízko. Sám by ještě v New Yorku bydlet nemohl, tak u Matta našel přechodný domov. Aspoň ho tam trochu pohlídají.“

Zatímco v soukromí Schaefer ještě sem tam potřebuje nějakou pomoc, mezi mantinely se o sebe umí postarat sám. A jak!

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Slavia vs. TáborHokej - 39. kolo - 10. 1. 2026:Slavia vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
10. 1. 15:00
  • 1.80
  • 4.30
  • 3.47
Kolín vs. VsetínHokej - 39. kolo - 10. 1. 2026:Kolín vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
10. 1. 16:00
  • 2.40
  • 4.10
  • 2.40
Pardubice B vs. Poruba 2011Hokej - 39. kolo - 10. 1. 2026:Pardubice B vs. Poruba 2011 //www.idnes.cz/sport
10. 1. 17:00
  • 2.30
  • 4.10
  • 2.51
Sokolov vs. PřerovHokej - 39. kolo - 10. 1. 2026:Sokolov vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
10. 1. 17:00
  • 2.20
  • 4.20
  • 2.60
Litoměřice vs. ZlínHokej - 39. kolo - 10. 1. 2026:Litoměřice vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
10. 1. 17:00
  • 2.00
  • 4.20
  • 2.96
Třebíč vs. Frýdek-M.Hokej - 39. kolo - 10. 1. 2026:Třebíč vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
10. 1. 17:00
  • 1.95
  • 4.20
  • 3.08
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Zuřivá ikona, ruský machr a zázračný kluk. Rittich vypráví, jací jsou zblízka

Gólman David Rittich z NY Islanders během utkání s Utah Mammoth.

Málokdo tipoval, že tihle newyorští venkované, chudší příbuzní manhattanských celebrit, zvládnou první polovinu sezony National Hockey League s takovou bravurou. Jenže cháska z Long Islandu září, v...

10. ledna 2026  9:30

Tři roky a dost. Dojedu sezonu a končím, potvrdil budějovický kouč Čihák

Trenér Ladislav Čihák z Českých Budějovic.

V Motoru finišuje třetí sezonu, která bude jeho poslední. Hokejový trenér Ladislav Čihák po konci tohoto ročníku v Českých Budějovicích skončí. „Je to stoprocentní. S asistentem Jiřím Hanzlíkem už...

10. ledna 2026  9:03

Lídr NHL Vejmelka slavil 20. výhru sezony, Winnipeg uťal černou sérii

Karel Vejmelka má puk pod kontrolou.

Hokejový brankář Karel Vejmelka jako první gólman letošní sezony NHL pokořil metu dvaceti vychytaných výher. Stalo se tak po úspěchu Utahu 4:2 nad St. Louis. Ve stejný den se radovali i hráči...

10. ledna 2026  7:24,  aktualizováno  8:10

Radil po Škorvánkově úchvatném zákroku: Chytá skvěle, olympiádu si zaslouží

Pardubický útočník Sedlák (vepředu) se snaží tečovat kotouč mířící na branku...

Poprvé v kariéře vstřelil útočník Lukáš Radil gól „svým“ Pardubicím, kde odehrál většinu kariéry v české extralize. Svým gólem zařídil remízu, kterou poté hradecký tým proměnil v nájezdech ve druhý...

9. ledna 2026  23:19

Hradec po nájezdech ovládl derby, Kometa vyhrála. Třinec padl na Hané, slaví i Kladno

Královehradecký Perret překonává pardubického gólmana Willa.

Základní část hokejové extraligy vstoupila do poslední čtvrtiny. Páteční program 40. kola odstartoval duel Mladé Boleslavi s Kladnem. Rytíři díky pěti gólům v poslední třetině vyhráli 5:1. Ve...

9. ledna 2026  17:20,  aktualizováno  22:18

Horáček se velkolepě představil domácím fanouškům. Zářil Pospíšil, Flek je zpátky

Jakub Kos z Brna (vlevo) ve snaze odzbrojit Quinna Schmiemanna z Litvínova.

Brněnská Kometa prolomila svoji šestizápasovou šňůru proher ve velkém stylu. V prvním domácím utkání pod novým trenérem Jiřím Horáčkem rozstřílela Litvínov nejvyšší výhrou v sezoně 7:2. „Jsme hrozně...

9. ledna 2026  19:43

Junioři se konečně dostali domů. Smutné stříbro v mezičase přeměnili ve veselé

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Nabrali víc jak dvoudenní zpoždění, ale už jsou zpátky v Česku. Část výběru hokejistů do 20 let po úspěšném světovém šampionátu v americké Minnesotě, z kterého si odvezli stříbrné medaile, přistála v...

9. ledna 2026  14:20,  aktualizováno  18:32

Ottawa v krizi. Po fiasku reaguje na fámy o hromadné nevěře, opora má osobní volno

Ottawa Senators střídají brankáře, Linus Ullmark (vpravo) jde do hry, Anton...

V noci schytali osmigólový příděl, zapsali třetí porážku v řadě a při boji v extrémně vyrovnané Východní konferenci jim utíkají pozice pro play off. Horší ale pro hokejisty Ottawy je, za jakých...

9. ledna 2026  16:10

Defenziva především. Zlín spoléhá na pevnou obranu - a začal vítězit

Kolínský Jaroslav Vlach a Pavel Sedláček ze Zlína se ohlíží za kotoučem.

Šest tříbodových výher ze sedmi zápasů, skóre 12:3 a čtyři čistá konta pro brankáře Daniela Hufa. Taková je domácí bilance hokejistů Zlína ve druhé polovině Maxa ligy. Zároveň se ukazuje, jakým...

9. ledna 2026  14:15

Lašák zkritizoval slovenský hokej: Čechům tiše závidím, my ani nepostavíme stadion

Slovenský brankář Ján Lašák zdraví diváky po skončení utkání.

Na juniorském šampionátu vypadli ve čtvrtfinále, na rozloučenou schytali výprask 1:7 od Kanady. Nepropadli, ani nepřesvědčili. Proč slovenský hokej dál strádá? Podle Jána Lašáka hrají velkou roli...

9. ledna 2026  13:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Slova série či šňůra? Před derby s Hradcem jsou v pardubické kabině tabu

Pardubický Jáchym Kondelík překonává Oscara Danska v brance Kladno.

Když se nepotvrdila trombóza, která mohla útočníka pardubického Dynama Jáchyma Kondelíka zastavit na dlouhé měsíce, začal možná trochu pokukovat po nominaci na olympiádu. Reprezentační kouč Radim...

9. ledna 2026  12:22

Šok z trejdu? Nesekl jsem se, říká vsetínský Rob po štaci v Přerově

Luboš Rob v dresu Vsetína

První, čtvrtý, druhý, třetí. Přestože byl Luboš Rob čtyřikrát po sobě v top 4 nejproduktivnějších hráčů hokejové Maxa ligy, poslal Vsetín svoji ikonu na konci minulého roku na časově omezené...

9. ledna 2026  12:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.