V New York Islanders pozoruhodně vzkřísil svou kariéru, uvelebil se na pozici brankářské dvojky za Iljou Sorokinem a budí obdiv svými statistikami. Ve 14 utkáních pomohl „Isles“ k devíti vítězstvím s úspěšností 91,9 procenta a průměrem 2,25 gólu. V sobotním derby s Rangers (2:0) uhájil druhou nulu.
Ohromil ho osmnáctiletý parťák Matthew Schaefer a denně se vídá se svým idolem Patrickem Royem. „Splnil se mi sen,“ řekl v rozhovoru pro iDNES Premium.
Co vás napadne, povím-li, že v zámoří kroutíte desátou sezonu?
Je to krása. Jsem za ni moc vděčný. Kdo by to byl řekl dva roky před mým odchodem z Česka?
Pravda, to jste chytal druhou nejvyšší soutěž za Jihlavu...
... a neměl jsem ani pomyšlení na kariéru v Americe. Užívám si tady každou minutu.
Je paráda být s Patrickem Royem v denním kontaktu. Kdykoliv cokoliv potřebuju, tak se na něj můžu obrátit. Probíral se mnou spoustu věcí – hokejových i soukromých.