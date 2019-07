Ostatní slavili, Rittich žhavil telefon. Nová smlouva za to stojí, září gólman

Kontrakt zaručuje Davidu Rittichovi roční příjem 2,75 milionu dolarů, přičemž dosud pobíral 800 tisíc za sezonu. Flames tak dali 26letému brankáři najevo, že si svým progresem řekl o větší díl zodpovědnosti a přiblížil se roli týmové jedničky. „Doufám v to. Podle konverzací s generálním manažerem to vypadá, že se mnou tenhle záměr mají, a jsem za to rád,“ pochvaloval si Rittich, který hrozbě arbitráže čelil znovu po roce.

Zatímco loni vám plánovaná arbitráž málem narušila vlastní svatbu, tentokrát jste nemohl naplno slavit coby host. Nepřinášejí vám svatební veselice tak trochu smůlu?

No, doufám, že teď budu mít se svatbami na dva roky utrum a nebudu se muset strachovat. Ale kvůli takové pěkné věci, jako je podpis smlouvy, se to dá oželet.

Nakonec to dopadlo dobře, dlouhé čekání ovšem muselo být pro psychiku trýznivé.

To určitě, ale jak vždycky říkám, mám výborné agenty (Roberta Spálenku a Craiga Ostera) a jim plně důvěřuju. Tahle jednání nechávám na nich, protože věřím, že se o ně postarají dobře.

Byla to velká úleva, když jste se dozvěděl, že na slyšení do Toronta nakonec nemusíte?

Samozřejmě! Měl jsem z toho určité obavy. Ale pevně jsem věřil, že se domluvíme ještě včas. Doufal jsem, že se mi tahle věc vyhne.

Arbitráže bývají dost divoké, co jste o nich věděl?

Že manažeři tam říkají nepěkné věci o hráčích a my musíme říkat něco nepěkného o klubu... To se mi úplně nechtělo, protože v Calgary jsem šťastný, mám to město rád. S manželkou tam máme vše, co potřebujeme.

Na čem jste se s klubem nemohli dohodnout?

Tam to jde jedno s druhým. Výška platu, délka smlouvy, dolaďují se různé detaily, jako třeba pozice v týmu nebo jméno parťáka. Řeší se strašně moc věcí naráz.

Platově jste si výrazně polepšil. Co délka? Jsou dva roky akorát?

Jsem s délkou smlouvy spokojený. Jsou to dva roky, během kterých mohu ukázat, že mám na to být stabilní jedničkou. A říct si o takzvanou životní smlouvu.

Ta současná vás k ní může popostrčit. A vaše tvrdá letní příprava dokazuje, že to berete jako výzvu, že?

Samozřejmě, tak to musí brát každý. Je to velká příležitost. Můj trenér (Jan Dršata), se kterým se připravuju přes léto, se letos zbláznil a dává mně a Pepovi Kořenářovi dost zabrat. Myslím si ale, že je to ku prospěchu věci. Jen jestli mi to už neleze trochu na hlavu...

Letní příprava už tedy omrzela?

Ne, ne, máme to hodně pestré! Honza se o to postaral fantasticky a máme všechno, co potřebujeme. Něco jsme také vychytali oproti loňsku a teď je to o to lepší.

Poctivý letní dril může pomoct k zvládnutí mety 60 zápasů za sezonu, o které poslední dobou mluvíte. Stanovil jste si ji sám, nebo je to představa Calgary?

To ne, jen jsem si říkal, že bych chtěl určitě odchytat víc zápasů než v minulé sezoně (45). Přitom padla řeč i na to, jestli si věřím i na víc než 60 zápasů. A já si myslím, že jo. Fyzicky jsem připravený.

Čeká vás větší zodpovědnost, generální manažer Flames Brad Treliving ale také ujistil, že vám jen stačí pracovat stejně tvrdě jako dosud.

To je můj cíl. Nechci si brát do hlavy myšlenky, že bych něco měnil. Chci být prostě každý rok lepší a to pořád platí. Když se podíváte na můj progres, tak nějak to odpovídá. A takhle já chci fungovat.

Rittichovi parťáci - Mike Smith (odešel do Edmontonu)

„Rozuměli jsme si, je trochu smutné, že už s ním v Calgary nebudu. Napsali jsme si nějaké zprávy, řekli jsme si, co a jak. V kontaktu asi budeme pořád. Nepřicházím o kamaráda, jen teď bude chytat proti mně. Takový je život a nic moc s tím nenaděláte.“ + Cam Talbot (přišel z Philadelphie)

„Bavil jsem se o něm s klukama z Čech, kteří s ním hráli. Říkali, že je to výborný kluk a super gólman, takže se na naši spolupráci moc těším.“

Za sebou máte opravdu vydařený rok. Překvapilo vás to?

Bral jsem to jako součást mého vývoje, ve kterém jsem chtěl pokračovat. Samozřejmě jsem do minulé sezony nešel s tím, že budu jednička nebo že odchytám skoro 50 zápasů. Byl jsem za to ale hodně rád. I za to, jak ta sezona dopadla. Vždycky to může být lepší, ale v globálu se na ni určitě můžu dívat pozitivně.

Vy jste se sebou málokdy spokojený. Co by se muselo stát, abyste si po sezoně řekl, že to bylo opravdu dobré?

Ty jo, tak to nevím. Asi kdybych vyhrál Vezinu... (Vezina Trophy, cena pro nejlepšího brankáře) Já jsem člověk, který si dává těžké cíle. Když se prohraje, nekoukám na to, kdo kde udělal chybu, ale spíš mě zajímá, co jsem já mohl udělat lépe. Jsou to detaily, ale v tom jsem docela dobrý, vyhledávám je hodně.

V závěru sezony jste nastupoval s utajeným zraněním kolene. Teď už jste fit?

Koleno už je úplně v pohodě. O to se postaral pan Holibka (ortoped Radomír Holibka), pomohl mi a teď už jsem zdravý. Soustředím se jen na přípravu a start nové sezony.