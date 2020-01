Rittich v NHL opět zářil. Už nejsem takovej holoubek, těší ho

Na ledě působíte, že máte plno sebevědomí, odkud ho čerpáte nejvíc?

Z toho, jak se daří týmu a jaký hraje dobrý hokej. Cítím, že mám lepší pozici a že si můžu víc dovolit, proto hodně hraju s pukem a snažím se klukům co nejvíc pomáhat, abychom opustili naše pásmo a hráli v něm co nejmíň.

Máte odchytáno 35 duelů, váš konkurent Cam Talbot 16. Cítíte už jistotu?

Snad. Hlavně jsem pořádně poznal ligu a hráče, takže vím, co kdo udělá. V týmu mám lepší pozici, už nejsem takovej holoubek jako předtím. To jsem radši mlčel a nechal si naložit. Teď už je to jiný a vyhovuje mi to.

Jste třetí rok v NHL a už jedete na Utkání hvězd. Co na to říkáte?

Jsem rád, že tam jedu, je to ocenění za mou práci, co jí obětuju přes léto i v sezoně. Jsem hrozně rád, jedu si to tam užít, je to obrovská show. Jsem první český gólman od roku 2008, který se tam dostal, takže je to čest.

Na co se těšíte nejvíc?

Ani nevím. Zatím jsem se ani nevyptával, co mě tam čeká, teprve to budu zjišťovat. Nejvíc se těším, že budu ve společnosti těch nejlepších hokejistů na světě, což beru za velký úspěch.

Měl jste na přestávku nějaký jiný plán?

Měli jsme s manželkou letět do Mexika si trošku odpočinout. Přece jen je u nás v Calgary mínus 30, takže i pro ni by bylo fajn si odpočinout od té zimy. Musíme ale změnit plány. Stejně ale doufám, že to nějak vymyslíme a aspoň na chvilku bychom se do toho Mexika mohli podívat.

Jak snášíte takové zimy?

Snášíme, protože nám nic jiného nezbývá.

Calgary nedávno vyměnilo Michaela Frolíka do Buffala, je to velká ztráta?

Frolda je hráč s bohatými zkušenostmi, je to vítězný typ, má Stanley Cup a spoustu úspěchů za sebou, takže ztráta to určitě je. Ale podle mě je z jeho hlediska dobře, že do toho trejdu šel, protože teď v Buffalu hraje daleko víc než u nás.

A jaká je to ztráta pro vás osobně?

Pro mě je to na h.... (smích) Zůstal jsem tady sám, tři roky jsme s Froldou chodili na večeře a na tripu byli furt spolu. I pro manželku je to na prd, protože s Dianou (Kobzanovou, Frolíkovou přítelkyní) trávili čas spolu. Je to smutný, ale bohužel to je hokejový život a nic se s tím nedá dělat.