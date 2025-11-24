První česká nula: Rittich plní roli výjimečné dvojky. Byl úžasný, chválí legenda v oboru

Možná vás překvapuje, že zrovna jihlavský rodák, který za posledních čtyři a půl roku prošel hned šesti různými zámořskými kluby a nevyvolává extra pozornost, tak zazáří.
Jenže během nedělní noci – při hubeném vítězství svého týmu 1:0 po samostatných nájezdech nad Seattlem – zaznamenal celkově už osmou nulu. Za poctivou defenzivou si tentokrát vystačil s 19 zákroky.
Rittich uhájil nulu proti Seattlu, Hronek s Pastrňákem bodovali
„Hodně to vypovídá, kolik práce za tím je. Velké úsilí, několik zablokovaných střel, k tomu jediná přesilovka soupeře,“ povídal Rittich a při další odpovědi se i rozesmál. „Po druhé třetině jsem si dělal srandu, že mám víc dotyků s pukem než zásahů.“
Aktivně se zapojoval, aby v některých pasážích nevyšel z tempa. Komunikoval se spoluhráči, snažil se jim na oplátku pomoct.
„A když už přes obranu něco prošlo, David si poradil a podržel, byl úžasný!“ chválil před novináři svého svěřence i Patrick Roy. Kanadská brankářská legenda, čtyřnásobný šampion NHL, člen Hokejové síně slávy.
Přítomní žurnalisté rovnou využili příležitosti a ptali se ho, jak bývá gólman v hlavě nastavený při takovém typu zápasu, v němž trvá bezgólový stav a jediná chyba ho pravděpodobně rozhodne.
„Snažíte se zaměřit na každý jeden zákrok, který přichází. Jde jen o soustředění. Není důležité, jestli váš tým dává gól, vy se mu jen snažíte dát šanci na výhru. A to dnes David udělal znamenitě.“
„Nic jsem v hlavě neměl,“ kroutil pak rameny Rittich. „Prostě jsem jen zůstal v přítomném okamžiku.“
Nejvíc práce měl asi se dvěma střelami Jadena Schwartze, který v 38. minutě pálil neobsazen z mezikruží, necelých 100 sekund před třetí sirénou zase dostal nabito na levý kruh, odkud ale ani vysokou křižnou střelou Ritticha nepřekonal.
Třiatřicetiletý Čech inkasoval pouze v první sérii nájezdů od Frédéricka Gaudreaua. Dovednostní soutěž už ho ale o stoprocentní zápis podle pravidel připravit nemohla, domácí navíc otočili nepříznivý vývoj a Kyle Palmieri rozhodl.
„Oba gólmani zachytali fantasticky,“ ocenil autor vítězné trefy i na druhé straně Joeyho Daccorda. „Patří jim oběma velké uznání.“
Slavil však pouze Rittich. Vyhlášená první hvězda utkání!
A výjimečná dvojka, která v posledních třech zápasech nikdy nedostala víc jak dva góly a pokaždé brala vítězství. Celkově jich má šest z osmi zápasů. Stejně úspěšnou bilanci má mezi náhradníky pouze Jesper Wallstedt z Minnesoty, který však Wild stojí 2,2 miliony dolarů ročně.
To dvojka Islanders, která kryje záda Ilju Sorokinovi, pobírá pouhý milion. A jak se vyplácí!
I díky ní svědomitě hrající celek z New Yorku figuruje v našlapané Metropolitní divizi na druhé příčce.
„Je to nádherný pocit,“ juchal Rittich. „Vedeme si teď fakt dobře, jen v tom pokračovat!“
Podívejte se na sestřih z utkání mezi New York Islanders a Seattlem: