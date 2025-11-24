Premium

První česká nula: Rittich plní roli výjimečné dvojky. Byl úžasný, chválí legenda v oboru

  13:20
Zástup českých brankářů v hokejové NHL zapsal první nulu sezony. Ale ne díky Dostálovi, Vejmelkovi či Dobešovi, o kterých bývá slyšet nejvíc. S bezchybným výkonem se vytasil David Rittich, který přitom v dresu newyorských Islanders plní roli dvojky. „Hromadu práce ale odvedli kluci přede mnou,“ zdůraznil zkušený gólman.

Možná vás překvapuje, že zrovna jihlavský rodák, který za posledních čtyři a půl roku prošel hned šesti různými zámořskými kluby a nevyvolává extra pozornost, tak zazáří.

Jenže během nedělní noci – při hubeném vítězství svého týmu 1:0 po samostatných nájezdech nad Seattlem – zaznamenal celkově už osmou nulu. Za poctivou defenzivou si tentokrát vystačil s 19 zákroky.

Rittich uhájil nulu proti Seattlu, Hronek s Pastrňákem bodovali

„Hodně to vypovídá, kolik práce za tím je. Velké úsilí, několik zablokovaných střel, k tomu jediná přesilovka soupeře,“ povídal Rittich a při další odpovědi se i rozesmál. „Po druhé třetině jsem si dělal srandu, že mám víc dotyků s pukem než zásahů.“

Aktivně se zapojoval, aby v některých pasážích nevyšel z tempa. Komunikoval se spoluhráči, snažil se jim na oplátku pomoct.

„A když už přes obranu něco prošlo, David si poradil a podržel, byl úžasný!“ chválil před novináři svého svěřence i Patrick Roy. Kanadská brankářská legenda, čtyřnásobný šampion NHL, člen Hokejové síně slávy.

Patrick Roy na střídačce New York Islanders.

Přítomní žurnalisté rovnou využili příležitosti a ptali se ho, jak bývá gólman v hlavě nastavený při takovém typu zápasu, v němž trvá bezgólový stav a jediná chyba ho pravděpodobně rozhodne.

„Snažíte se zaměřit na každý jeden zákrok, který přichází. Jde jen o soustředění. Není důležité, jestli váš tým dává gól, vy se mu jen snažíte dát šanci na výhru. A to dnes David udělal znamenitě.“

„Nic jsem v hlavě neměl,“ kroutil pak rameny Rittich. „Prostě jsem jen zůstal v přítomném okamžiku.“

Český brankář David Rittich z New York Islanders zasahuje v utkání proti Seattlu.

Nejvíc práce měl asi se dvěma střelami Jadena Schwartze, který v 38. minutě pálil neobsazen z mezikruží, necelých 100 sekund před třetí sirénou zase dostal nabito na levý kruh, odkud ale ani vysokou křižnou střelou Ritticha nepřekonal.

Třiatřicetiletý Čech inkasoval pouze v první sérii nájezdů od Frédéricka Gaudreaua. Dovednostní soutěž už ho ale o stoprocentní zápis podle pravidel připravit nemohla, domácí navíc otočili nepříznivý vývoj a Kyle Palmieri rozhodl.

„Oba gólmani zachytali fantasticky,“ ocenil autor vítězné trefy i na druhé straně Joeyho Daccorda. „Patří jim oběma velké uznání.“

David Rittich přichází na rozbruslení před utkání s Dallasem.

Slavil však pouze Rittich. Vyhlášená první hvězda utkání!

A výjimečná dvojka, která v posledních třech zápasech nikdy nedostala víc jak dva góly a pokaždé brala vítězství. Celkově jich má šest z osmi zápasů. Stejně úspěšnou bilanci má mezi náhradníky pouze Jesper Wallstedt z Minnesoty, který však Wild stojí 2,2 miliony dolarů ročně.

To dvojka Islanders, která kryje záda Ilju Sorokinovi, pobírá pouhý milion. A jak se vyplácí!

I díky ní svědomitě hrající celek z New Yorku figuruje v našlapané Metropolitní divizi na druhé příčce.

„Je to nádherný pocit,“ juchal Rittich. „Vedeme si teď fakt dobře, jen v tom pokračovat!“

Podívejte se na sestřih z utkání mezi New York Islanders a Seattlem:

První česká nula: Rittich plní roli výjimečné dvojky. Byl úžasný, chválí legenda v oboru

