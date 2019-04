Rittich, nebo Smith? Calgary v play off nejspíš vsadí na Kanaďana

„Zkušenosti jsou něco, na čem můžete stavět,“ prohlásil v úterý kouč týmu Bill Peters.

A co se týče brankářského dua Flames, není pochyb o tom, kdo z obou gólmanů je větším mazákem.

37letý Mike Smith odchytal v nejslavnější hokejové lize světa 571 utkání, z toho 19 v play off. Jeho poslední zářez z vyřazovacích bojů je však už z roku 2012, kdy zázračně dotáhl podceňovaný Phoenix do finále konference.

Jeho protiváhou v brankovišti Calgary je český gólman David Rittich. „Big Save Dave“ si svou velkolepou přezdívku vysloužil bravurními výkony ve většině utkání sezony. Až v únoru přišel útlum, který lehce narušil jeho sílící pozici. „Nesnáším prohry a špatné výsledky. Ale to se prostě stane, že vám v sezoně pár zápasů nevyjde,“ nevěšel tehdy hlavu v rozhovoru pro MF DNES.

I přes klopýtnutí v závěru základní části si ale Rittich nakonec udržel lepší statistiky než jeho o necelých deset let starší vzor Smith - v počtu výher (27 x 23), průměru inkasovaných gólů na zápas (2,61 x 2,73) i úspěšnosti zákroků (91,1% x 89,8%).

Každý musí dostat šanci, vzkazuje trenér

I díky vyrovnané brankářské dvojici opanovalo Calgary s přehledem Západní konferenci. V noci na pátek rozehraje sérii prvního kola play off s Coloradem, které se naopak muselo o postup dlouho bít. To by mohla být výhoda pro Ritticha a dalších 11 hráčů z kádru Flames, kteří zažjí vůbec první vyřazovací boje v NHL.

„Opravdu nemáme těch zkušeností tolik. Takže je jako tým začneme společně sbírat se startem play off,“ hleděl kupředu trenér Peters. S kým v brance to tedy bude? „Už jsme rozhodnutí. Pro toho, s kým máme největší šanci vítězit,“ vyhýbal se potutelně přímé odpovědi Peters.

Ačkoliv chce s odkrytím jména jedničky pro play off počkat až do čtvrtka, do tréninků tento týden nastupoval jako první gólman právě Smith. Trenér ale zároveň nastínil, že šanci by měl ve vyřazovacích bojích dostat také odchovanec jihlavské Dukly.

„Když máte málo zkušeností, každý nad vámi zpravidla mávne rukou. Vím to i z pohledu trenéra, protože jakmile se ucházíte o funkci hlavního kouče, s níž nemáte zkušenosti, vaše šance je mizivá. Musíte prostě jednou dostat šanci a učit se i za cenu případných chyb.“

Se současnou formou může Calgary směle pomýšlet na dlouhou jízdu play off. A David Rittich by měl dříve nebo později dostat znovu příležitost.