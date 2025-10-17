Premium

Čelit takto silnému útoku? Fenomenální. Rittich při své premiéře vychytal McDavida

  12:14
V závěru druhé třetiny skórovali v oslabení a měli v něm i další šanci. Jenže rázem museli čelit brejku hvězdného Connora McDavida, který se z pravé strany dostal až před Davida Ritticha. Český brankář ale perfektně zasáhl a při debutu za hokejisty New York Islanders si nakonec mohl v NHL vychutnat výhru nad Edmontonem 4:2.

„Viděl jsem, že je o krok před Adamem Pelechem a přistupoval jsem k tomu jako k úniku. Naštěstí puk dost nezvedl. Nevím, jak důležitý zákrok to byl. Pokud nás to nakoplo, tak je to skvělé, ale byl to jen jeden zásah,“ mírnil přesto euforii Rittich.

Zákroků si celkem připsal 31, překonali ho pouze Leon Draisaitl, jemuž asistoval i David Tomášek, a Ryan Nugent-Hopkins.

Brankář David Rittich z New York Islanders zasahuje proti Connoru McDavidovi z Edmontonu.
Adam Klapka (43) z Calgary Flames se natahuje, ujíždí mu Connor McDavid (97) z Edmonton Oilers.
David Rittich se občerstvuje během utkání proti Calgary.
Connor McDavid se snaží překonat Thatchera Demka.
86 fotografií

McDavid při úniku v přesilovce nikoliv, a tak si Rittich vysloužil pozici druhé hvězdy zápasu.

Tou první se stal útočník Bo Horvat, jenž se pod triumf podepsal pestrým hattrickem. Prosadil se v oslabení, přesilovce a do prázdné brány.

Slova chvály ale po skvostném večeru směřoval i k Rittichovi: „Byl fenomenální. Postavil se proti takto silnému útoku a v pravou chvíli předvedl neuvěřitelné zákroky. Bez něj bychom to nezvládli.“

Podobně o výkonu českého brankáře hovořil také trenér a gólmanská legenda Patrick Roy.

„David chytal velmi dobře. Zejména zákrok proti McDavidovi na konci druhé třetiny byl ohromně důležitý. Udržel skóre nerozhodné,“ oceňoval kouč Islanders.

Patrick Roy jako trenér New York Islanders

„Dalšími klíčovými faktory byly góly v oslabení na 2:2 a v přesilové hře na 3:2,“ poukázal Roy rovněž na Horvatovy trefy.

Kanadský forvard se vyznamenal už před duelem. Jak totiž Rittich v pozápasovém rozhovoru přiznal, právě Horvat ho na střetnutí s Oilers dovezl. O to snadnější premiéru v newyorském celku si tak jihlavský odchovanec odbyl.

Na Long Island se přesunul v létě z Los Angeles, s klubem podepsal roční kontrakt. Mezi tři tyče se poprvé postavil ve čtvrtém utkání sezony, předchozí tři odchytal ruský parťák Ilja Sorokin.

Česká pýcha v NHL. Dostál jako Pastrňák, i další gólmani zůstanou. S kým na MS?

Jenže duely s Pittsburghem, Washingtonem a Winnipegem skončily porážkou. Trenérský štáb se tak rozhodl pro změnu a důvěry se dočkal třiatřicetiletý Rittich.

Odměnil se okamžitě. Hokejový cestovatel si po předchozích působeních v Calgary, Torontu, Nashvillu, Winnipegu a Los Angeles připsal vítězství už v šestém klubu v elitní zámořské soutěži.

Vydařeným výkonem, kdy zastavil i nejlepšího hráče světa, si řekl o větší prostor mezi třemi tyčemi i v Islanders. A další výhry tak klidně může přidat brzy, třeba už v sobotním večerním klání v Ottawě.

