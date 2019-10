Rekord v kulichu. Rittichovo mrazivé představení přepsalo dějiny NHL

„Všichni jsme si to užili, hodně kluků tady mělo rodiny. To byla ta fajn část. Co se týče samotného zápasu, tak výsledek znáte,“ zakabonil se Rittich, ostatně jako po každé porážce.

I pro něj to však byl mimořádný zápas. Do dlouho očekávaného střetnutí Heritage Classic mezi jeho Calgary a Winnipegem nastoupil se speciálními retro betony i novou maskou, na kterou si nezapomněl objednat svého seriálového oblíbence Barta Simpsona.



Nové masky brankářů Celgary, Rittichova pokrývka hlavy je vpravo:

A protože teplota ve fotbalové aréně Mosaic Stadium nakonec klesla pod nulu, přišel vhod i kulich v týmových barvách přetažený přes masku. Přitom to ještě Rittich netušil, že jej ve ztížených podmínkách ochotně zahřeje rekordní počet střel v „open air“ zápasu NHL.



Historicky 28. utkání NHL pod širým nebem měli zpočátku pod kontrolou Flames. Díky přesilovkové trefě Lindholma navíc byli od druhé třetiny blíž vítězství oni.



Momentka z utkání pod širým nebem mezi Calgary a Winnipegem.

„První dvě třetiny jsme drželi tón zápasu. Ale pak nás začali přehrávat,“ rekapituloval Rittich vývoj utkání, které na místě sledovalo přes 33 tisíc diváků. Zatímco fanouškům začínalo při teplotě -3 stupňů Celsia namrzat pivo v kelímcích, český gólman se v rudé uniformě potil na ledě.



Hráči Jets jej zejména ve třetí části zasypali střelami, z nichž za jeho záda prošla přesná rána pod víko z hole Morrisseyho. V nesnadných podmínkách kapituloval Rittich až v čase 55:49.



„Co se týče podmínek, nebylo to tak hrozné. Led byl v pohodě. Puk jsem ztrácel jen tehdy, když nahazovali vysokými oblouky ze své poloviny,“ uznal jedinou slabinu venkovního zápasu Rittich.



Náladu mu však definitivně zkazilo přečíslení v prodloužení, které zakončil Little.



„Přešli přes modrou čáru jako by nic, to přečíslení vyřešili s přehledem. K tomu není ani víc co dodat,“ byl zpruzelý Rittich. Nerozveselilo jej ani jeho pro venkovní duel rekordních 43 zákroků, čímž o dva zásahy překonal počin Jonathana Berniera z roku 2014.

Protože... výhra to není.

Sestřih venkovního utkání mezi Calgary a Winnipegem: