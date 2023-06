Spojují ho s Hitlerem. Draftovaný talent čelí nenávisti i podivnostem

Ne, tohle pro hodně perspektivního beka působícího ve švýcarském Klotenu nebylo vřelé přijetí v zámoří.

Už během draftu v Nashvillu, kde pátým místem vyrovnal maximum krajana Thomase Vaneka, si užil poněkud zvláštní chvíli. Klubová ikona Carey Price totiž zapomněla jeho příjmení a pak se jej marně pokoušela vyslovit.

Montreal si na draftu z pátého místa vybral obránce Davida Reinbachera:

„To bylo vážně trapný, promiň Davide... Reinbachere,“ omlouval se s důvtipem Price na Twitteru za úsměvnou lapálii.

S o poznání podivnější situací se rodák z Hohenemsu setkal ještě před draftem. Působí až ironicky, že při pohovorech s třiadvaceti týmy NHL narazil i na otázku, jak by se choval během druhé světové války v konkrétní situaci.

„Řekli mi, ať si představím, že jsem kapitánem lodi a a musím bombardovat nepřátelskou loď, jenže členové mého týmu plavou v oceánu. Odpověděl jsem, že bych to neudělal, jsou tam mí spoluhráči, tak je přece nezabiju,“ líčil v rozhovoru pro kanadskou televizi TSN.

„Oni však popisovali, že musím, že je to rozkaz. Zopakoval jsem jim, že bych to neudělal. Tohle fakt nebylo úplně nejlepší téma,“ uznal jakožto příslušník národa, který je obdobně jako Německo velmi citlivý, když dojde řeč na novodobou historii. Natož pak ve spojení s nacismem.

Rakouský obránce David Reinbacher během zápasu MS dvacítek proti Německu.

A to se navrch v Rakousku řeší i příběh Arnolda Schwarzeneggera, který v dokumentární podobě prorazil do nabídky filmového giganta Netflixu. V něm legendární herec a kulturista odkrývá i nepříjemné detaily z dětství. Hovoří o týrání otcem, který se vrátil z války a zůstal „schizofrenním nacistou“.

I takové faux pas však výrazně překonalo dění na sociálních sítích, které následovalo po vyřčení Reinbacherova jména na draftu.

„Kent Hughes (generální manažer Montrealu) mě donutil celou sezonu sledovat zas***ého Joela Armiu se zas***ým Mikem Hoffmanem,“ obouvá se do některých hráčů příznivce Canadiens v již odstraněném příspěvku. „A to jen proto, aby teď draftoval Hitlera juniora. Trapárna.“

V jiném tweetu se zase vedle sebe objevují fotky Reinbachera a Hitlera. Autor se v něm táže: „Nejhorší člověk, který pochází z Rakouska?“

Jedná se „pouze“ o pár extrémních případů, zášť vůči Reinbacherovi je ale zjevná i z dalších reakcí fanoušků, které zjevně vychází z frustrace, že Hughes na draftu nevybral v tu chvíli stále ještě volného Matveje Mičkova. Supertalent, jehož význam sráží smlouva v KHL, válka na Ukrajině i pověst náfuky a spratka.

V nepochopitelně ostré odezvě přívrženců Montrealu se asi zračí i další negativa. Třicet let čekání na Stanley Cup či neschopnost klubu správně nakládat s draftovanými nadějemi.

Nehledě na to, že příznivci mužstva z Quebecu by si s vysokými výběry jistě nejvíce přáli Kanaďana, ale po nevydařeném startu slovenského útočníka Juraje Slafkovského, který se měl v hodně obtížné situaci coby osmnáctiletý prosadit, Hughes sáhl „jen po Rakušanovi“.

Rakouský obránce David Reinbacher u puku během utkání světového šampionátu juniiorů

Ten se stal terčem zloby zapálených fanatiků, jimiž tradiční klub oplývá. Údajně mu chodí tisícovky nenávistných zpráv, a hráči Canadiens mu proto vyjadřují podporu.

„Obecná reakce fanoušků je upřímně šokující, rozhořčení dosahuje takové úrovně, jakou jsem snad ještě neviděl. A to je co říct,“ podivuje se Arpon Basu, novinář prestižního serveru The Athletic.

Dále dokonce sdílí zvěsti, že jedna z nejzajímavějších akvizic na trhu volných hráčů – kanadský (!) útočník Pierre Luc-Dubois – dal při výběru nového působiště i v souvislosti s vyhrocenou atmosférou v Montrealu přednost nabídce Los Angeles.

Vedení klubu se nyní s Reinbacherem pustilo do odvážného tahu. Moc si ho přálo, chtělo si i udržet pozici před šestou Arizonou, která jim šikovného beka klidně mohla vyfouknout.

Rakouského obránce Davida Reinbachera si v 1. kole draftu NHL vybral jako pátého v pořadí Montreal. Druhý zleva stojí generální manažer Canadiens Kent Hughes.

Jak ale upozorňuje Basu, teď v organizaci prý panují obavy, co dál. Nedává smysl spíše osmnáctiletého hokejistu nechat rozehrát ve Švýcarsku, než ho brzy táhnout za oceán a zbytečně jitřit vášně v případě počátečního nezdaru?

I nad tím musí uvažovat. Pokud totiž rozhodnutí neústupného Hughese – ať už v případě Slafkovského či Reichenbacha – nevyjdou, ocitne se generální manažer pod velkým, těžce udržitelným tlakem.