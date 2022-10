Češi hokej milují, pochvaloval si atmosféru O2 areny trenér San Jose

„Atmosféra byla bouřlivá. Fanoušci v Česku jsou vášniví a hokej milují. Tomáš Hertl je tu hodně populární, přesně takto jsme to i čekali,“ hodnotil Quinn, jak vnímal prostředí v zaplněné O2 areně.

Necelých 17 tisíc fanoušků nejhlasitěji přivítalo domácího Hertla, který navíc všechny zvedl ze sedadel svou vyrovnávací trefou na průběžných 1:1 z deváté minuty.

„Byl to výjimečný moment. Myslím, že na to dlouho nezapomene. Jsem za něj moc rád. Nabudilo to celý tým a po tom gólu se náš výkon zvedl, ale bohužel nám to dlouho nevydrželo.“

Vítězný Nashville se opíral o gólovou produkci noviců a tradičně sebevědomý výkon finalisty poslední Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana soutěže Juuse Sarose. Trenér Sharks po zápase poznamenal, že finskému rodákovi výkon až příliš usnadnili.

Útočníci San Jose Oskar Lindblom (23), Tomáš Hertl (48) a Timo Meier (28) na střídačce

„Než Predators zvýšili na 3:1, tak jsme byli pořád na dosah. Některé prvky naší hry se mi líbily, po tom třetím inkasovaném gólu se ale rozdíl mezi výkony obou týmů výrazně zvětšil. Posledních 25 minut hry soupeř téměř dominoval.“

Změnu pro San Jose nepřineslo ani zamíchání sestavou. „Vyloučení nás hodně ovlivnila a vznikla nám nerovnováha ve vytíženosti všech lajn. Když prohráváte ve třetí třetině, tak musíte zůstat mimo trestnou lavici. Myslím, že jsme šli ven třikrát. To byl jeden z důvodů, abych zkrátil střídání a trochu změnil složení.“

Ze čtyř nabídnutých přesilových her Sharks nebyla ani jedna využita, přestože si tým Hertla se Šimkem vytvořil několik šancí. „Vždycky to může být lepší. Někdy vám to vychytá skvělý gólman, dneska to ale nebyl ten případ. Musíme být více důslední a efektivní,“ uzavřel hodnocení svých svěřenců Quinn, jenž ocenil hlavně výkon brankáře Jamese Reimera. Jednička týmu i přes tři inkasované góly zmařila řadu dalších gólovek soupeře.

Nashville táhla nově složená elitní formace

Urostlý centr Ryan Johansen dostal v prvním útoku týmu z města country přes léto nové parťáky. Na křídlech s ním nově operují Švýcar Nino Niederreiter a Američan Kiefer Sherwood. Prvně jmenovaný zvyšoval na 3:1 a méně známý Sherwood po pohotové dorážce otevíral skóre už ve 2. minutě.

„První útok si rychle začal rozumět. Johansen je urostlý a silný centr, Nino přináší tvůrčí schopnosti a je skvělý v získávání puku. Sherwood pak dodá velkou rychlost a je to taky lovec puků. Všichni tři se umí dobře doplňovat,“ řekl po zápase trenér vítězného Nashvillu John Hynes.

Naváží Predators na vydařený vstup do sezony i v sobotní odvetě, nebo zaberou Sharks?