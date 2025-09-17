Premium

Na startu přípravy bez největší hvězdy. Pastrňák chybí Bostonu kvůli zánětu šlach

Autor: ,
  21:41
Hvězdný český útočník David Pastrňák kvůli zánětu šlachy zmešká začátek přípravy Bostonu na novou sezonu NHL. Zámořská média o tom informoval generální manažer Bruins Don Sweeney.
David Pastrňák z Bostonu vyváží puk, sleduje ho Seth Jarvis z Caroliny.

David Pastrňák z Bostonu vyváží puk, sleduje ho Seth Jarvis z Caroliny. | foto: Reuters

POSLEDNÍ ZÁPAS. Květen 2024, čtvrtfinále mistrovství světa v Praze proti...
Z českého gólu se raduje trojice Lukáš Sedlák, Roman Červenka a David Pastrňák...
Do útoku vyráží David Pastrňák, drží ho Simon Edvinsson.
David Pastrňák na tréninku před čtvrtfinále se Švédskem.
79 fotografií

„Bude na ledě, ale naplno se do tréninku s týmem zapojí až příští týden. To je jediné překvapení, které máme. Jinak jsou všichni připraveni,“ řekl Sweeney, který problémy mistra světa z roku 2024 neupřesnil.

Pastrňák v minulém ročníku nasbíral 43 branek a 63 asistencí a se 106 body byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem NHL.

Letos budeme za outsidery, uvědomují si v Bostonu. Hlavním cílem je play off

Lepší byli pouze Nikita Kučerov z Tampy (37+84), Nathan McKinnon z Colorada (32+84) a Leon Draisaitl z Edmontonu (52+54).

Boston, kde působí i centr Pavel Zacha, však v minulé sezoně poprvé od roku 2016 nepostoupil do play off. Do nadcházejícího ročníku vstoupí Bruins pod vedením nového trenéra Marca Sturma.

Nejčtenější

KVÍZ: Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti

Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste...

Lauko se podepsal pod debakl Hradce. Třinec rozprášil Olomouc, Jágr chyběl

Hokejová extraliga má za sebou první kolo. Na úterní předkrm v podobě vítězství Sparty v Českých Budějovicích (3:2) navázal ve středu zbytek kola. Pardubice v derby deklasovaly Hradec Králové 7:1,...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Pardubice opět venku prohrály. Brno zůstává stoprocentní, padly Třinec i Sparta

Šesti duely pokračoval v úterý nový extraligový ročník. Čtvrté kolo načala Mladá Boleslav, která doma udolala Třinec 2:1. Pardubice padly na ledě Českých Budějovic a i podruhé v aktuální sezoně venku...

Zajíček očaroval Boston. Líbily se betony i výkon: Chytal úžasně, chválil ho trenér

Sotva usedl do kabiny a rozepnul si tašku, stal se z něj hit. Zpoza zipu mu totiž koukaly černožluté betony, tedy přesně v barvách Bostonu. „Jo, vyslechl jsem si spoustu dobrých komentářů!“ pravil...

Litoměřice přetlačily Slavii a jsou první, Zlín proti Sokolovu ukončil čekání na výhru

Souboj neporažených týmů mezi Litoměřicemi a Slavií v první lize dopadl lépe pro hokejisty Stadionu, kteří se po výhře 3:2 posunuli do čela tabulky po 3. kole. V první třetině Pražany do vedení...

17. září 2025  22:02

Na startu přípravy bez největší hvězdy. Pastrňák chybí Bostonu kvůli zánětu šlach

Hvězdný český útočník David Pastrňák kvůli zánětu šlachy zmešká začátek přípravy Bostonu na novou sezonu NHL. Zámořská média o tom informoval generální manažer Bruins Don Sweeney.

17. září 2025  21:41

Olomouc - Kladno 4:1, domácí zapsali druhou výhru v sezoně, dařilo se Orsavovi

Středeční dohrávka 4. kola extraligy dopadla lépe pro hokejisty Olomouce. Domácí porazili Kladno 4:1 a jsou na desátém místě tabulky, hosté jsou jedenáctí. Olomoučtí vyhráli podruhé v řadě, v minulém...

17. září 2025  17:50,  aktualizováno  21:04

Nepříjemnost pro Noska. Kvůli zranění bude Floridě chybět několik měsíců

Útočník Tomáš Nosek přijde kvůli zranění o začátek nové sezony NHL a hokejistům Floridy, jimž pomohl v minulém ročníku k úspěšné obhajobě Stanley Cupu, bude chybět několik měsíců. Má blíže...

17. září 2025  17:48

Projekt Varaďa. Vytížený kouč vtipkuje: Už skoro spím! Vítkovice hodlá hokejem bavit

Premium

O Václavu Varaďovi se traduje, jak umí být náročný, přísný. A přitom férový. Na domácí scéně proslul puntičkářskou povahou. Také Vítkovice si detailně prohlížel. Analyzoval. Načež se v lednu vrhl do...

17. září 2025

V extralize řádí mladíček Tomek. Brousíme klenot pro český hokej, vědí ve Varech

Domácí obrana zaváhala a on rázem ujížděl sám na Jakuba Kováře. A nezazmatkoval, sparťanského brankáře překonal střelou nad pravý beton. Situaci Petr Tomek vyřešil jako zkušený hráč, který už má v...

17. září 2025  15:05

Ručinský: Litvínov je na pokraji života a smrti. Pro miliardáře je hokej složitější

Obíhat sponzory a shánět peníze, to je pro bývalého hokejového útočníka Martina Ručinského nová role. I když se v ní necítí zrovna komfortně, stejně jako další klubové legendy Jiří Šlégr a Robert...

17. září 2025  11:22

Jídlo po zápase? Neexistuje. Rychlovský se na farmě setkal s tvrdou realitou AHL

Než vyrazil zpátky do zámoří znovu bojovat o šanci v NHL, zatrénoval si hokejový útočník Jakub Rychlovský s Libercem, odkud do Ameriky před rokem odešel. První sezonu strávil na farmě v Grand Rapids,...

17. září 2025  8:26

Karlovarská série na Spartě trvá. Frodl: Nejezdíme sem jak beránek na porážku

Už je z toho tradice. A pro sparťanské fanoušky rozhodně ne příjemná. Jejich oblíbený hokejový tým totiž doma opakovaně selhává s Karlovými Vary. Tak jako ve čtvrtém extraligovém kole, kdy Pražané...

16. září 2025  22:48

Nebylo to o vlně, ale o Stezkovi, ulevil si Pokorný po další výhře Komety

Nedělní ostrá bitva proti Spartě jako kdyby neodčerpala brněnské Kometě jenom 45 tisíc korun, což je výše pokuty, vyměřená disciplinárkou za exces fanouška s trenérem hostí Pavlem Grossem, ale i část...

16. září 2025  21:55

Zemřel miláček Eddie. Promiň, že jsem ti dal gól, omlouval se mu soupeř

Premium

Jako by se tenkrát svět dočista zbláznil. Diváci v Madison Square Garden v listopadu 1975 naštvaně bučeli na domácího útočníka Stevea Vickerse poté, co skóroval za Rangers proti Detroitu. No fakt!...

16. září 2025

Jsem připravený nést následky, omluvil se fanoušek Grossovi. Trenér zaplatí pokutu

Trenér hokejové Sparty Pavel Gross dostal po konfliktu s podnapilým fanouškem po nedělním extraligovém utkání v Brně pokutu 30 000 korun za nesportovní chování. Kometě nařídil šéf disciplinární...

16. září 2025  17:01,  aktualizováno  18:56

