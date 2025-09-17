Na startu přípravy bez největší hvězdy. Pastrňák chybí Bostonu kvůli zánětu šlach

„Bude na ledě, ale naplno se do tréninku s týmem zapojí až příští týden. To je jediné překvapení, které máme. Jinak jsou všichni připraveni,“ řekl Sweeney, který problémy mistra světa z roku 2024 neupřesnil.
Pastrňák v minulém ročníku nasbíral 43 branek a 63 asistencí a se 106 body byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem NHL.
Letos budeme za outsidery, uvědomují si v Bostonu. Hlavním cílem je play off
Lepší byli pouze Nikita Kučerov z Tampy (37+84), Nathan McKinnon z Colorada (32+84) a Leon Draisaitl z Edmontonu (52+54).
Boston, kde působí i centr Pavel Zacha, však v minulé sezoně poprvé od roku 2016 nepostoupil do play off. Do nadcházejícího ročníku vstoupí Bruins pod vedením nového trenéra Marca Sturma.