Umí prostě všechno! Pastrňák zaskočil za brankáře, pak sestřelil hvězdu soupeře

  10:58
Dříve mu mnozí vyčítali jeho práci směrem dozadu. Někdy i chybějící zápal pro černou práci, že některé situace zkrátka vypouštěl. To už ale dávno neplatí. Z českého útočníka Davida Pastrňáka se stal obětavý lídr Bostonu a v pondělí večer se blýskl i v činnostech, ve kterých ho hokejoví fanoušci příliš často nevidí.

Bruins prohrávali s Tampou 3:4, utkání spělo do poslední minuty. Potřebovali dát gól, proto na ledě logicky nechyběl ani Pastrňák.

Jen se jim nedařilo dostat do útočného pásma a ke gólu byli naopak blíže hosté, kteří se hrnuli na odkrytou branku.

Jenže v ní se roztáhl pružný Pastrňák a levým „betonem“ zastavil pokus kanadského reprezentanta Brandona Hagela.

Hala začala bouřit, fanoušci aplaudovali. Najednou začali věřit, že by jejich oblíbenci mohli toto momentum přetavit ve vyrovnávací trefu.

David Pastrňák zaskakuje jako brankář při powerplay proti střele Brandona Hagela z Tampy Bay.
David Pastrňák skládá efektním způsobem na led Nikitu Kučerova.
David Pastrňák v akci při utkání s Tampa Bay.
David Pastrňák (druhý zprava) slaví se spoluhráči z Boston Bruins.
David Pastrňák (88) z Boston Bruins bojuje před bránou Chicago Blackhawks.
„Když vidíte, že váš nejlepší hráč předvádí takovéhle věci, prostě vás to strhne. Nakonec jsme pak ještě měli šanci,“ chválil Pastrňáka útočník Morgan Geekie.

Jenže Bruins po chvilce zase přišli o puk a soupeř uháněl ve dvou proti jednomu na prázdnou klec. Na pozici obránce zaskakoval zase Pastrňák a tentokrát vytáhl jiný, avšak v jeho podání neméně netradiční kousek.

Vrhl se proti Nikitu Kučerovovi, jenž zrovna nahrával na svého spoluhráče, a tvrdě ho srazil k ledu. Zákrok připomínal spíše hit defenzivního zadáka typu Zadorova, Gudase nebo Nedomlela. Tentokrát ho zvládl kreativní šikula.

Podívejte se na parádní blok i hit v podání Pastrňáka:

„Je to náš lídr, dokáže cokoliv, chce vyhrávat. Byl dobrý už na střídačce, ale jde mu prostě všechno,“ popisoval trenér Marco Sturm.

„Vidíte Pastu, jak plní roli brankáře a pak se vrhá na soupeře. Tím nám to hodně usnadňuje. Jeho nebo McAvoye se snažíme následovat, dělají skvělou práci,“ pravil zase útočník Casey Mittelstadt.

Český forvard tak zastavil dva takřka jisté góly, ani poté už však Boston nedokázal srovnat. Bruins duel, v němž prohrávali na začátku druhé třetiny už 0:3, nakonec pouze zdramatizovali.

Jsme rodina a máme na čem stavět. Boston zažívá podařený start, emoce přesto krotí

Zoufat ale nemusí, prohráli teprve poprvé v sezoně, třikrát už slavili výhru. Velkou měrou díky dvěma Čechům v sestavě, právě Pastrňák a Pavel Zacha se shodnou bilancí 1+4 vedou týmovou produktivitu.

A po posledním mači naskákaly Pastrňákovi do statistik i jeden výjimečný blok a hit.

14. října 2025  10:58

