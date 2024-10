Ostuda pro NHL. Pastrňákova zesnulého otce si spletli s českým hokejistou

Stalo se tak v momentě, kdy Pastrňák vzpomíná na složité období, které prožíval při svém angažmá ve švédském Södertälje.

„Bylo mi sedmnáct let, když táta odešel,“ hlesne český útočník, když se najednou na obrazovce objeví fotografie malého kluka s kšiltovkou, jehož má držet v náručí jeho otec.

Jedná se ovšem o Dopitu, mimo jiné bývalého útočníka například Philadelphie nebo Edmontonu.

Tvůrci pořadu Faceoff: Inside the NHL zaměnili zesnulého otce Davida Pastrňáka za Jiřího Dopitu.

Milan Pastrňák zemřel v květnu roku 2013, kdy měl Pastrňák junior rok před draftem do NHL. Ve Švédsku si nejvíce rozuměl s Williamem Nylanderem, dnes rovněž hráčem nejlepší světové soutěže.

„Tehdy jsem trávil hodně času na zimáku s Willym. Snažil jsem se na něm být, co nejdéle to šlo. Nechtělo se mi do prázdného bytu a truchlit. Takže jsem raději trénoval. Teď chci hrát i pro tátu,“ přidal Pastrňák v prvním díle seriálu, v němž hovoří také o další tragické události, kdy s partnerkou přišli o syna Vigga.

Dvě hvězdy NHL. David Pastrňák (vpravo) z Bostonu a William Nylander z Toronta. Jeden z nich má před sebou poslední zápas zámořské sezony...

V úvodní epizodě jsou společně s Nylanderem ústředními postavami. Ze stejného severského týmu si našli cestu až do NHL, kde už ale působí u dvou velkých rivalů: Bostonu a Toronta. Také o tom v dokumentu oba promlouvají, popisují i poslední vzájemné střetnutí v play off.

Produkce se snaží hokejovou soutěž zpopularizovat podobně jako se to povedlo tvůrcům oblíbeného seriálu Drive to Survive o formuli 1, Break Point o tenisu nebo Tour de France: Unchained o nejslavnějším cyklistickém závodě.

V hokejové podobizně o šesti epizodách se mají dále představit například Connor McDavid s Leonem Draisaitlem, Quinn Hughes, Jack Eichel nebo Matthew Tkachuk.