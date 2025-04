Bruins prohráli desetkrát v řadě a zcela odpadli ze skupinky týmů, které bojují o postup do play off. Ba co hůř, klesli na samotné dno Východní konference.

Z něj se vyšvihli alespoň o jednu příčku výše díky suverénní výhře nad Hurricanes. A Pastrňák na tom má obrovskou zásluhu.

Začal dvěma asistencemi, v druhé polovině zápasu už skóroval sám. Nejprve trochu nachytal brankáře Frederika Andersena střelou z ostrého úhlu, další dvě trefy přidal ve třetí třetině.

Nejprve baseballovým úderem přehodil gólmanovo rameno, pět minut před koncem se pak blýskl nádhernou kličkou, kdy po povedeném bekhendovém blafáku zasouval kotouč do prázdné klece.

Podívejte se na 19. hattrick Davida Pastrňáka v NHL:

THREE SERVINGS OF PASTA 🍝



David Pastrnak collects the 19th hat trick of his career!



Hat Trick Challenge presented by @AstraZenecaUS pic.twitter.com/ZTW0XgAmky — NHL (@NHL) April 6, 2025

Počtvrté za sebou se dostal na 40 gólů v sezoně, popáté celkově. A dohromady nasbíral v sezoně už 94 bodů, v ligovém bodování figuruje na čtvrtém místě. Zase bude atakovat stovku.

„Jsme v těžké situaci, komentuje se mi to těžko. Rozhodně mi to dodá sebevědomí a těch čtyřicet vstřelených branek použiju jako motivaci na to být v následujících dnech i sezoně lepším hráčem,“ řekl k individuálnímu výkonu.

„Ale kéž bychom byli v jiné situaci. Nicméně jsem rád, že jsme vyhráli a zase jsme mohli vidět rozradostněnou arénu,“ těšilo ho.

Není divu, vždyť diváci v TD Garden se naposledy radovali z domácího vítězství takřka před měsícem, konkrétně 12. března.

Od té doby nic, Boston v dalších deseti zápasech bral jediný bod.

„Posledních několik týdnů pro nás samozřejmě bylo těžkých. Takže jsem na kluky pyšný, ukázali jsme, jak moc chceme vyhrát. A pomohli nám i fanoušci,“ řekl Pastrňák.

David Pastrňák z Bostonu vyváží puk, sleduje ho Seth Jarvis z Caroliny.

Jenže ani výhra už nedokázala dál uživit alespoň teoretické šance na postup do play off. Boston si letos o Stanley Cup nezabojuje.

Naposledy Bruins chyběli ve vyřazovací fázi v roce 2016. To Pastrňák už sice patřil do elitního týmu, ale ještě neměl tak silnou pozici jako dnes. I proto ho Boston v půlce sezony uvolnil na mistrovství světa juniorů, odehrál také tři zápasy na farmě.

A po sezoně se poprvé objevil v seniorské reprezentaci, s níž absolvoval světový šampionát. Jasně, i letos si může spravit chuť v národním týmu, ale jako největší opora týmu určitě bere aktuální sezonu jako mnohem větší zklamání než tu před devíti lety.

Úsilí mu ale nelze upřít. Trochu paradoxně se mu dařilo nejvíce od ledna, tedy v momentech, kdy se Boston pomalu začal propadat. V posledních 33 zápasech totiž nasbíral fenomenálních 52 bodů za 23 gólů a 29 asistencí. Jenže také v tomto období byli Bruins nejhorším týmem v konferenci.

Proto se vedení organizace rozhodlo při březnové uzávěrce přestupů tým neposilovat, naopak se rozloučili třeba s kapitánem Bradem Marchandem, Brandonem Carlem nebo Charlie Coylem.

Pastrňák podle očekávání zůstal. Má podepsanou štědrou a dlouhou smlouvu, s Bostonem už je neodmyslitelně spojený. Už tak je jasným lídrem kabiny, navíc dost možná právě on převezme céčko na dresu po Marchandovi.

„V NHL není nikdy nic jisté. A já jsem opravdu hrdý na to, že nosím tenhle dres a hraju pro tento klub a město,“ hlásil Pastrňák navzdory nezdařené sezoně.