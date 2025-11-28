Trápení Čechů v Bostonu nebere konce, chybět budou i zranění Pastrňák se Zachou

Devětadvacetiletý Pastrňák až do dneška nechyběl v žádném utkání Bostonu od posledního duelu sezony 2021/22. Poté včetně play off odehrál havířovský rodák téměř tři sta zápasů NHL po sobě.
Všichni tři čeští útočníci se zranili ve středečním utkání proti New York Islanders, v němž nastoupili v jednom útoku.
|
Smolný konec české lajny v Bostonu. Blümel kouše další ránu, v noci se zranil
Blümel nicméně odehrál jen dvě střídání a poté kvůli zranění v dolní části těla odstoupil. Klub ho dnes zařadil na seznam dlouhodobě zraněných hráčů.
Pastrňák a Zacha by měli podle Sturma chybět jen v řádu dnů. V týmové produktivitě je Pastrňák se 29 body první a Zacha se 17 body třetí.