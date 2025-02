Zase skvělý Pastrňák. Český střelec je bod od rekordu, jenže Boston dál strádá

Jemu osobně se daří. Stal se teprve pátým českým hokejistou v NHL, který bodoval v 15 utkáních v řadě. Napodobil Patrika Eliáše ze sezony 1999/00 a Petra Nedvěda z ročníku 1992/93.

Jediný duel ho dělí od vyrovnání rekordu Jaromíra Jágra (2000/01) a Roberta Langa (2003/04).

Navíc v těchto střetnutích nasázel hned 13 gólů a dalších 17 připravil.

Ačkoliv o individuální formě po zápase s Torontem nemluvil, dá se očekávat, že by ji tuze rád vyměnil za týmová vítězství. Stále totiž reálně hrozí, že se vyřazovací fáze NHL po devíti letech obejde bez Bostonu.

David Pastrňák slaví branku proti Torontu.

V současnosti Bruins patří až jedenácté místo ve Východní konferenci, od osmého Columbusu je ale dělí jen dva body.

„Neztrácíme hodně, pořád jsme ve hře. Jen jsme takových zápasů zažili v této sezoně už spoustu. Ale budeme koukat na pozitiva, stál proti nám dobrý tým. Jen se musíme vrátit na vítěznou vlnu,“ hlásil Pastrňák.

Proti Maple Leafs sice jeden bod uzmuli, ale spíše měli hráči Bostonu pocit, jako by jeden ztratili. A není se čemu divit.

Ještě krátce po polovině zápasu vedli 3:0. O náskok ve třetí třetině přišli, nicméně Pastrňák svou druhou trefou zase přiblížil tým k vítězství. Ovšem jen aby Pontus Holmberg 46 vteřin před koncem srovnal a následně v prodloužení rozhodl Mitch Marner.

„Nehráli jsme špatně. Jasně, udělali jsme nějaké chyby, ale to oni také. V posledních dvou zápasech od pauzy jsme získali dva ze čtyř bodů, ale výhru nemáme. Musíme získat zpátky vítězné sebevědomí,“ pravil Pastrňák.

Do konce základní části zbývá přibližně 23 kol. Ale jen pět zápasů odehraje Boston do uzávěrky přestupů, která tentokrát připadá na 7. března.

Pokud by Bruins do té doby na konkurenci značně ztratili, mohlo by se vedení organizace v čele s generálním manažerem Donem Sweeneym rozhodnout k výměně některých klíčových hráčů.

Pavel Zacha (vlevo) slaví s Davidem Pastrňákem jeho gól do sítě Ottawy.

Pokud se naopak udrží na kontakt postupu do play off, mohl by Pastrňák a spol. vítat nového spoluhráče.

„Ale naše práce je soustředit se na hokej, vyhrávat zápasy. Management se zase soustředí na svou práci. Ale samozřejmě není období kolem uzávěrky přestupů nikdy sranda, někomu se to může dostat do hlavy. Taková je zkrátka byznysová stránka sportu,“ komentoval Pastrňák.

Jeho ale výměna velmi pravděpodobně nepotká. Dávat pryč tvář organizace v takové formě, když teprve před dvěma lety podepsal tučný kontrakt, nedává smysl.

Jak novinář Pete Blackburn z CBS Sports nad ránem napsal: „Je děsivé pomyslet na to, jak by vypadali Bruins bez Davida Pastrňáka. Neskutečný hráč, který téměř každý večer nastupuje s batohem na zádech.“

Český střelec už dávno nechal zapomenout na kritiku, která jej provázela na začátku sezony. Teď září, jen se k němu musí přidat i další spoluhráči.