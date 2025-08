Pastrňákovo klidné léto. Dám spát dceru a jdu na golf, hlásí. Těší se na Blümela

„Už se to blíží. Léto bylo dlouhé a těším se, až to zase vypukne,“ řekl Pastrňák. Zatímco v červenci byl v Praze, srpen stráví ve Švédsku. „Chodím i na led. Mohlo by to být i lepší, ale léto je vždycky stejné a na led často chodíte unavený, protože trávíte spoustu času v posilovně. Ale cítím se v pohodě, jsem rád, že mi celkem drží zdraví, a snažím se dělat maximum, abych byl připravený na sezonu.“

Jinak si ale naplno vychutnává čas, který může trávit s rodinou - švédskou manželkou Rebeccou a dvouletou dcerou Freyou Ivy. „Máme pohodové léto, ani jsme nejeli k moři. Trávili jsme čas cestováním po Švédsku s rodinkou. Ta krajina je krásná. A navíc tam máte 18 hodin světlo. Dáte dceru spát a můžete jít klidně v půl osmé večer na golf. To je fajn, že den je dlouhý a léto je tam pěkné. Trávíme i spoustu času na lodi a na vodě. Prostě klid a pohoda,“ pochvaloval si devětadvacetiletý tahoun Bruins.

„Pro rodinku je největší dar, když jsem doma. Spíš jsme si udělali pohodičku, ani se nám nikam nechtělo, hlavně jsme se věnovali dceři. Ale rychle to uteklo a už jsem zase v tréninkovém rytmu,“ dodal Pastrňák.

Morgan Geekie (vpravo) a David Pastrňák z Bostonu se radují z gólu.

Nadcházející sezona bude pro něho jedinečná v tom, že se bude moct při návratu hráčů z NHL poprvé představit pod pěti kruhy. „Je to krásné a jsem moc rád, že se NHL vrací na olympiádu a budou tam hrát zase ti nejlepší tak, jak by to mělo být. Těším se moc, ale zatím nad tím nepřemýšlím, mám víc jak půlku sezony před sebou, než bude olympiáda. A nikdo neví, co bude zítra. Já se hlavně soustředím, abych byl na sezonu připravený. Jakmile se přehoupne rok, možná v tom lednu už to začne ťukat na dveře, tak o tom začnete přemýšlet. Ale teď je to ještě hrozně daleko. Já jen doufám v dobrý start sezony a hlavně, aby drželo zdraví,“ řekl Pastrňák.

Boston ho bude nutně potřebovat v jeho nejlepší formě. Slavný klub naposledy skončil při přestavbě kádru u dna Východní konference. „Musíme hrát líp. Naposledy ta sezona nevyšla, což je obrovské zklamání pro každého z nás, co jsme to zažili. Všichni, co tam byli a zažili ten neúspěch, tak mají větší hlad, abychom to otočili a dostali se do play off. To je náš cíl a takový první krůček na cestě do budoucna,“ prohlásil Pastrňák.

Mezi příchozími posilami je i útočník Matěj Blümel, což jednu z největších hokejových hvězd současnosti hodně potěšilo. „Jsem moc rád za dalšího Čecha. Blüma měl vynikající sezonu v AHL a čísla, co předvedl na farmě, jsou super. Doufám, že mu ta forma vydrží. Jsme v kontaktu a vím, jak maká a dře, určitě se těším, až tam budeme všichni. Věřím, že tu šanci chytne za pačesy a budeme spoluhráči i nadále,“ vyhlížel Pastrňák.

K návratu lepších časů má pomoci i nový kouč Marco Sturm. „Ještě jsme neměli šanci se potkat a promluvit si z očí do očí, ale pár hovorů jsme měli. A jsem natěšený, až ho potkám a poznáme se navzájem,“ poznamenal český hokejista.

Po březnovém odchodu Brada Marchanda na Floridu zůstalo mužstvo bez kapitána a ve stejném módu vstoupí i do nového ročníku. S písmenem ‚A‘ na dresu v rolích alternativních kapitánů mají dál vyjíždět na led Pastrňák a obránce Charlie McAvoy.

„Nic se nemění, ale nic by se neměnilo, ani kdybych já nebo Charlie dostal céčko. Prostě jsme v tom společně. Podepsali jsme spoustu zkušených kluků, od kterých se můžeme učit my. Jsou tam kluci, co vyhráli Stanley Cup. Ale písmeno na dresu nic nezmění. Vím, že jsem lídr a že to bude stát na mně a na Charliem. Musíme pokračovat v práci a soustředit se, abychom tam byli pro mladé kluky a zlepšovali se každým dnem.“

Těší se na souboje s Marchandem, jenž měl výrazný podíl na tom, že Panthers obhájili Stanley Cup. Zkušený útočník si díky tomu vysloužil nový, šestiletý kontrakt.

David Pastrňák (vlevo) z Bostonu se raduje z gólu se spoluhráčem Bradem Marchandem.

„Psal jsem mu gratulaci k poháru, přece jen jsme spolu strávili hodně času z naší kariéry a jsme dobří kamarádi. I naše manželky jsou skvělé kamarádky. Tam to pouto je. Bylo těžké vidět ho odejít. Že Florida vyhrála Stanley Cup, z toho radost nemám, ale těší mě, že Marchy vyhrál, jsem za něj rád. I ke kontraktu jsem mu gratuloval. Trošku jsme si připomněli, jaký bude náš první zápas proti sobě, určitě se na něj těším. My jsme vždycky proti sobě bojovali i na tréninku. Bude to rozhodně hezky zpestřené,“ uvedl se smíchem Pastrňák.

Do zámoří plánuje odletět koncem srpna: „Letos tam budeme trochu dřív, musíme zařídit spoustu věcí. Většinou jezdíme na poslední chvíli, ale s malou se chceme zabydlet a zvyknout si na časový posun.“