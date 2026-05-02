Cíl jsme splnili, na kluky jsem pyšný, říká Pastrňák po vyřazení. Co mistrovství?

Pastrňák se tentokrát s vyřazovací fází NHL loučí už v prvním kole. S Bruins nestačil v šesti zápasech na Buffalo, které pečetilo postup vítězstvím 4:1 na ledě Bostonu.
O jediný gól se postaral právě český střelec, ani jeho sedm bodů v sérii ovšem na pokračování v play off nestačilo.
„Samozřejmě cítím hlavně zklamání. Za pár týdnů mi bude třicet a zatím jsem si ke Stanley Cupu pouze přičuchnul. Finále jsem zkusil jenom jednou a rok od roku je těžší se do něj dostat,“ říkal Pastrňák.
„Přesně to teď říkám mladším klukům, stejně jako mi to kdysi vyprávěli Bergeron a další zkušení hráči. Když jste starší, sezona hrozně rychle uteče. A vy nechcete promarnit ani jednu příležitost,“ pravil.
Boston však před sezonou nepatřil mezi hlavní favority na ovládnutí celé NHL. Mnozí s ním nepočítali ani do play off, proto se nedá sezona Bruins považovat za výrazné zklamání.
Vždyť v předchozím ročníku mezi nejlepší šestnáctkou dokonce chyběli.
Pastrňák se Zachou konec Bostonu neodvrátili, postup slaví Buffalo a Vegas
„I přes všechny nástrahy jsme zvládli důležitý krok a postoupili jsme do play off. To byl náš hlavní cíl a my ho splnili. Bohužel jsme pak narazili na Buffalo, které ukázalo, proč vyhrálo divizi. Bylo zkrátka lepší,“ uznal Pastrňák.
Boston loni zahájil jakési přeskupení kádru, začíná více spoléhat na mladé hráče, které má vést právě například Pastrňák s Pavlem Zachou nebo Charliem McAvoyem.
I proto si Pastrňák uvědomuje, že vzhledem k budoucnosti může zůstat optimistický, byť nezastírá, že určité kroky, k posílení týmu, by mělo vedení učinit.
„Vím, že to chce i klub. Jsme Boston Bruins, máme ty nejvyšší ambice. Hráči to cítí stejně,“ uvedl Pastrňák.
Klubová sezona pro něj i jeho kolegy skončila, někteří by si ji ale mohli protáhnout o mistrovství světa ve Švýcarsku.
MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?
Národní tým by logicky mohl mít zájem o silnou dvojici Pastrňák a Zacha. Nejprve však musí projít zdravotními prohlídkami, poté také projevit zájem.
Oběma českým hokejistům se v březnu, potažmo dubnu narodily dcery, nepřekvapilo by, pokud by tentokrát účast na světovém šampionátu z rodinných důvodů odmítli.
Ale to se ukáže až v následujících dnech.