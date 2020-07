Pastrňák nesmí na trénink. Kvůli kontaktu s nakaženým zůstává v karanténě

J.P. Barry, zástupce Davida Pastrňáka, také serveru The Athletic sdělil, že bostonský útočník byl sám testovaný negativně. Kvůli kontaktu s infikovanou osobou však musí setrvat v karanténě a nemůže se zatím účastnit přípravy na play off.

Není známo, na jak dlouho bude muset vítěz Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra sezony zůstat z dosahu svého týmu. Bruins se přesunou na vyřazovací boje do Toronta 26. července. Jakožto jeden z lepších týmů Východní konference si na svého soupeře pro první kolo musejí počkat, od 2. srpna je však čekají zápasy ve skupině o nasazení.

„Zatím nepřemýšlím o tom, že bychom se bez Davida a dalších museli v zápasech o nasazení obejít,“ nechce spekulovat bostonský kouč Bruce Cassidy. Kromě Pastrňáka si nynější populární nálepku „unfit to play“ vysloužili z kádru Bruins také útočníci Ondřej Kaše a Joakim Nordström, ani u jednoho však konkrétní důvody absence známé nejsou.



Pastrňák se zúčastnil jen středečního tréninku, tedy jednoho z dosavadních čtyř. „Pořád mě to nechává v klidu. Pokud bychom ale měli Davidovu nepřítomnost řešit i dál, budeme muset vybrat na jeho místo někoho jiného. Zvládneme to, máme z čeho vybírat,“ nepanikaří kouč Cassidy.

V případě Bostonu je výhodou, že má o několik dní navíc před ostrým startem play off a nemusí hrát předkolo od 1. srpna. O den později sice Bruins nastupují k prvnímu „ostrému“ duelu, ovšem jen ve skupině o nasazení do konferenčního čtvrtfinále.

Trenéra Cassidyho víc znepokojuje, jak se bude hvězdný Pastrňák, jedna z opor mužstva, připravovat v karanténních podmínkách. Hráči NHL už nemohou v této fázi přípravy využívat jiná veřejná tréninková zařízení.

„Pokud jim liga dovolí se jakkoliv připravovat, jsem jenom pro. Hlavně, aby to bylo bezpečné,“ přeje si Cassidy. „Pokud se ale nebudou moct důkladně nachystat na play off, nebude to dobré. Nechci Pastu ani Kašeho odsuzovat, když nevím, co předcházelo jejich cestě z Česka. Stejně jako mnoho dalších evropských hráčů, i oni si po příletu prošli povinnou karanténou a podstoupili řadu negativních testů. Pokud jim dovolí vrátit se do práce, super. Pokud ne, asi by to dělat neměli,“ uzavírá trenér.

Pastrňákovo místo v první útočné formaci vedle Patrice Bergerona a Brada Marchanda dočasně zaujal americký forvard Anders Bjork. Z dalších českých hokejistů se s Bostonem připravují útočník David Krejčí, obránce Jakub Zbořil a gólman Daniel Vladař.

David Pastrňák na středečním tréninku Bostonu: