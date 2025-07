„Oba do nadcházejícího ročníku vstoupíme s áčkem. Takové informace se ke mně dostaly,“ prozradil sedmadvacetiletý obránce pro deník Boston Herald.

Nejde o nic nového, nezvyklého nebo snad převratného. Naopak, v elitní zámořské soutěži se jedná o běžnou praxi a cestu, po níž se některé celky čas od času vydávají.

Když Jordan Eberle loni na podzim oblékl dres Seattlu s písmenem „C“ na hrudi, měla všechna mužstva napříč NHL jasně určeného lídra. Poprvé od sezony 2010/11.

V příští sezoně už to platit nemusí. Ve třiceti kabinách je o oficialitách ohledně týmové hierarchie rozhodnuto.

Kapitána po mizerné sezoně, sporech hráčů s vedením, odchodech dlouhodobých opor Trouby s Kreiderem a výměně trenéra vybírají také New York Rangers. Tradiční tým, který příští rok oslaví významné jubileum. Sté výročí od založení klubu. Má to být velká sláva. Také proto se čeká, že hledání dospěje ke zdárnému konci.

S obdobným výsledkem se počítalo i v případě Bruins. Teď se zdá, že mohou představovat výjimku. „Pokud to tak skutečně dopadne, proč ne? Nevidím na tom nic špatného, není potřeba cokoliv měnit,“ vysvětloval McAvoy.

Asistentem kapitána se stal před sezonou 2023/24, Pastrňák ještě o dva roky dříve. Oba jsou už delší dobu nejdůležitějšími, zcela nepostradatelnými dílky v celé organizaci.

Patří k hvězdám soutěže. Vedou mužstvo na ledě. Jeden v útoku, druhý v defenzivě. Mají podepsané dlouhodobé kontrakty, shodně do roku 2030. Berou nejvíc peněz. A řídí kabinu.

Útočníci David Krejčí s Davidem Pastrňákem oslavují gól Bostonu.

Stejně jako v nedávné minulosti Marchand, Bergeron, Chára či Krejčí. Nejen výjimeční hokejisté, ale také ukázkoví profíci a silné osobnosti, které z Bostonu vytvořily jednu z nejlépe fungujících organizací v NHL.

Hlavní tahouni současného kádru se od nich leccos přiučili. Teď je řada na nich.

Marcovi Sturmovi, bývalému německému reprezentantovi a teprve čtvrtému Evropanovi, jenž dostal v zámoří důvěru vést některé z mužstev jako hlavní kouč, přijde vhod, že si český fenomén a McAvoy náramně rozumí.

Nebývá to pravidlem. Ve Vancouveru by mohli vyprávět, jak složité je ukočírovat partu, když se dvě klíčové persony nesnesou. Rozepře mezi útočníky Millerem a Pettersonem vedla v lednu k výměně prvního jmenovaného do Rangers.

„Já a Pasta spolu trávíme hodně času. Pořád se lépe poznáváme i mimo led, což je super! Respektuji, v jakého lídra se vypracoval,“ hlásil uznale americký reprezentant.

Také loňský světový šampion z Prahy si spolupráci s oblíbeným parťákem nemohl vynachválit. Právě jeho jméno několikrát ve spojitosti s kapitánstvím zmínil a dodal: „Jsem připravený mu být po ruce.“

Do pozice oficiálně určeného lídra se netlačí. I když by se jednalo o mimořádnou poctu, které se mezi hokejovou smetánkou dostalo jen osmičce Čechů.

Posledně před rokem Radku Gudasovi, jenž v Anaheimu dohlíží na vývoj mladého celku plného nadějných talentů v čele s Carlssonem, Gauthierem či Dostálem.

Přehnané kapitánské ambice nemá ani McAvoy: „Naopak se mi zamlouvá představa, že bychom se o to podělili. Navzájem se podporujeme, pomáháme si, tlačíme na sebe v tréninku, zlepšujeme se. Boston je takové naše dítě, o které se společně staráme.“

Charlie McAvoy (vlevo) z Bostonu a Eetu Luostarinen z Floridy.

Poslední dobou musel řešit i jiné, nepříjemnější starosti. Do zápasu nezasáhl od 16. února. Památného data, kdy Američané v úvodní fázi Four Nations přetlačili Kanadu 3:1.

O zbytek turnaje i sezony přišel vinou zranění ramene, do kterého se mu dostala infekce.

Sledoval, jak Bruins poprvé od roku 2016 absentují v play off. Teď se postupně dává do kupy, měl by stihnout přípravný kemp a být nachystaný na start základní části, v níž bude opět bojovat po Pastrňákově boku.

„Tohle je náš tým. Bez ohledu na písmeno na dresu, na kterém vůbec nesejde.“