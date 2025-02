Odchovanec Havířova na metu 800 vyšplhal díky 379 gólům a 421 asistencím. Nejrychlejší z českých hráčů Jaromír Jágr si připsal 800. bod v sezoně 1998/99 v dres Pittsburghu v 626. zápase.

Pastrňák se stal také třetím nejrychlejším v historii Bruins. Před ním jsou pouze pouze klubové ikony – Phil Esposito (492 zápasů) a Bobby Orr (575 zápasů).

Osmadvacetiletý kanonýr má nyní před sebou další cíle k překonání. Díky trefě proti Islanders totiž prodloužil bodovou sérii na 16 zápasů. Zařadil se tak po bok Jágra a Roberta Langa jako třetí tuzemský hráč s takto dlouhou šňůrou. Pokud zapíše bod i v sobotním utkání proti Pittsburghu (21:00 českého času), v čele se osamostatní.

„Vzdal bych se bodové série, kdybychom vyhráli,“ uvedl přesto po porážce. „Chci zase vyhrávat a vrátit se na vítěznou vlnu. Na nic jiného se nesoustředím. Je to kolektivní hra a snažím se udělat maximum, abych pomohl týmu,“ doplnil, že individuální statistiky pro něj takovou váhu nemají.

Přesto se může velmi rychle posunout i v historickém bodování Čechů v zámořské soutěži. Z pátého místa mu chybí už jen pět bodů k vyrovnání čtvrtého Milana Hejduka a šest bodů k dostižení třetího Jakuba Voráčka.

Historické bodování Čechů v NHL 1. Jaromír Jágr (Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida, Calgary) 1 733 zápasů/1 921 bodů (766 branek + 1 155 asistencí) 2. Patrik Eliáš (New Jersey) 1 240/1 025 (408+617) 3. Jakub Voráček (Columbus, Philadelphia) 1 058/806 (223+583) 4. Milan Hejduk (Colorado) 1 020/805 (375+430) 5. David Pastrňák (Boston) 734/800 (379+421)

V aktuální formě, kdy během bodové šňůry nasbíral ve zmíněných 16 duelech hned 31 bodů (14+17), by Pastrňák měl tyto mety pokořit během nejbližších dní.

„Byl by teď hodně vysoko mezi kandidáty na MVP. Je na jiné úrovni a je úžasné ho sledovat, patří mezi nejlepší v lize. Pro mančaft má obrovský přínos,“ chválil Pastrňáka kapitán Brad Marchand.

Autor zlatého gólu z loňského světového šampionátu může v delším horizontu pokukovat také po druhé příčce nejproduktivnějšího Čecha v zámořské lize. Ta patří Patriku Eliášovi s 1 025 body.

David Pastrňák (v pozadí) z Bostonu se raduje. Trefil se proti New York Islanders a překonal Ilju Sorokina.

Pastrňák má za kariéru v NHL průměr 1,09 bodu na zápas, čistě matematicky by tak bývalého forvarda New Jersey Devils mohl vyrovnat za přibližně 206 duelů. To v případě absence zdravotních problémů odpovídá dvěma a půl sezonám v dlouhodobé fázi. Díky posledním produktivnějším ročníkům by ovšem k posunu mohlo dojít i rychleji.

Ještě dříve pak může Eliáše překonat ve střelecké tabulce, ve které ztrácí 29 branek. Na druhou pozici mezi kanonýry by se tak měl dostat nejpozději během příští sezony.

Nejlepší čeští střelci v NHL 1. Jaromír Jágr (Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida, Calgary) 1 733 zápasů/766 branek 2. Patrik Eliáš (New Jersey) 1 240/408 3. David Pastrňák (Boston) 728/379 4. Milan Hejduk (Colorado) 1 020/375 5. Robert Holík (Hartford, New Jersey, NY Rangers, Atlanta) 1 314/326

Vzhledem k trápení Bostonu má ale Pastrňák aktuálně jiné starosti, po pěti prohrách za sebou musí Bruins zabrat, aby jim sezona neskončila předčasně.

Ze zmaru je zatím nedokáže vytáhnout ani zářící český jubilant.