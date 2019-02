Cíle, které se vzdálily o palec: z Pastrňáka je marod. Co bude dál?

Jeden z nejfaulovanějších hokejistů celé soutěže je zraněný. A paradoxně ho nevyřadil žádný zákrok soupeře. „Pastrňák se společně s několika spoluhráči zúčastnil sponzorské večeře. Když se vracel, upadl a poranil si levý palec,“ uvedl jeho zaměstnavatel z Bostonu.

Na sociálních sítích začali fanoušci okamžitě řešit kuriózní nehodu, která se Pastrňákovi údajně stala při cestě k autu. Reportéři renomované TSN probírali, že množství podrobností je až zarážející (většinou kluby referují pouze o hráčově zranění v horní či dolní polovině těla).

„Já to neviděl, nemůžu vám k tomu nic říct,“ omlouval se i útočník Danton Heinen, který se také účastnil nedělní večeře s „Pastou“. Spíš než detaily zranění je lepší se podívat, co bude dál. Na ledě koncertující Čech totiž rozehrál ve slavné lize životní part.

Sezona v ohrožení? Ne

V pondělí mladíka operoval doktor Leibman. „A cítí se dobře,“ pronesl den poté na mimořádné tiskovce generální manažer klubu Don Sweeney.

„Ale je hrozně frustrovaný a zklamaný, že kvůli takovému nešťastnému okamžiku oslabil tým.“

Drzé kličky. Pohotové střely. Nakažlivý Pastrňákův úsměv. Nic z toho fanoušci podle odhadů dva týdny neuvidí. A pauza se může natáhnout.

„Boston nebude pospíchat, aby něco neunáhlil,“ tuší dlouholetý hráč NHL Petr Nedvěd. „David bude mít dost času. Horší by to bylo, kdyby za 14 dní začínalo play off.“

MS v ohrožení? Nejspíš ne

Coby generální manažer reprezentace chce Pastrňákovi brzy zavolat, v následujících týdnech ho i při další inspekční cestě navštíví v zámoří. Pokud se Boston neprobojuje do závěrečných sérií o Stanley Cup, má být 22letý Pastrňák s týmovým parťákem Krejčím hlavním trumfem na květnovém šampionátu v Bratislavě. A bolavý palec by to neměl měnit.

„Bavíme se hypoteticky. Když během měsíce nastoupí a nenastanou komplikace, nevidím důvod, proč by nemohl dorazit,“ tvrdí Nedvěd. „Kdyby mi zavolal: Méďo, ke konci sezony mě to bolelo, hraju, ale necítím se, nikoho bychom netlačili.“

Ale dát si místo mistrovství světa preventivní oraz? To není Pastrňákův styl. Vždyť třeba předloni odletěl na šampionát do Paříže a riskoval, že případné zranění mu zhatí nový lukrativní kontrakt s Bruins.

Mety v ohrožení. Ano

Padesátka gólů.

Stovka bodů.

To jsou v NHL bájné hranice, které od Jágrovy éry nepokořil 13 let žádný Čech. Pastrňák si je po letošní základní části třeba mohl odfajfkovat, jenže nyní se mu povážlivě vzdalují. „Může chytit úžasnou šňůru, ale nedovedu si to teď představit,“ usuzuje i Nedvěd.

David Pastrňák Čísla a zajímavosti z NHL 66 bodů Pastrňák v této sezoně posbíral. Nejlepší Čech v NHL.

Pastrňák v této sezoně posbíral. Nejlepší Čech v NHL. 25 zápasů ještě zbývá Bostonu do konce základní části.

Šikovný Čech před zraněním skóroval 31krát, zařadil se mezi nejobávanější střelce ligy. K tomu zaznamenal i 35 asistencí, jeho průměr činí výborných 1,18 bodu za zápas. Pokud by měl pouze dvoutýdenní pauzu, přišel by ještě o pět venkovních utkání při bostonském tripu a mohl by hravě atakovat aspoň devadesátibodovou hranici.

Kromě termínu návratu však zůstává otázkou také to, zda a jak může vykurýrovaný levý palec praváka Pastrňáka limitovat. „Při tréninku nebo zakončení vás to neomezí. Navíc horní palec potřebujete méně než ten spodní,“ líčí hokejový expert Petr Ton.

Jako kanonýr-pravák zažil podobné chvíle ve Finsku, kdy si v Oulu při souboji u mantinelu zlomil levý palec. „Teď nad typem zranění můžeme spekulovat, ale já byl tehdy za tři čtyři týdny zpátky a hrál s obstřiky,“ vzpomíná Ton.

„Horní palec bývá i lépe chráněný. NHL je ovšem více kontaktní,“ dodává. „Je to choulostivé zranění, ale v dnešní NHL je daleko méně seker než dřív,“ poznamenává zase Nedvěd.

Play off v ohrožení? Zatím ne

V Bostonu mezitím dumají, jak nejlepšího střelce týmu nahradit. „Touhle výzvou jsme už prošli,“ trpce se usměje kouč Bruce Cassidy. Bruins letos zalepují díry po oporách častěji než čeští silničáři výmoly. Marodila už téměř kompletní obrana včetně obrovitého šéfa Zdena Cháry, měsíc chyběl i Pastrňákův druh z elitní lajny Patrice Bergeron. „Nečekáme, že místo Pasty bude někdo dodávat tolik bodů, ale aspoň se můžeme pokusit víc soustředit na defenzivu,“ plánuje Cassidy.

V noci na středu při prvním mači bez Pastrňáka sestřelili Bruins rozjeté Chicago 6:3, i díky tříbodovému příspěvku Davida Krejčího si dál s přehledem hlídají místo zaručující play off. Právě on zůstal v týmu jediným vytrvalcem, který v této sezoně nevynechal žádný zápas.

A teď nejen fanoušci Bostonu řeší, jak dlouho zůstane i jediným Čechem v sestavě.