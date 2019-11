Pastrňák podvacáté, jako první v NHL. Zastínil ho však adept na zákrok roku

„Obvykle se moc do sestřihů nedostávám, protože se snažím být ve vzorové pozici. A to je pro diváky většinou nuda,“ culil se bostonský gólman Tuukka Rask. Jenže v utkání proti Sabres se ocitl v nestandardní pozici, kterou vyřešil ještě extravagantnějším zásahem, který ho zařadil mezi aspiranty na zákrok roku.

Ve třetí třetině se strhl v brankovišti Bruins mumraj, z nějž se vykutálel puk přímo k Evanu Rodriguesovi. Před útočníkem Sabres se zjevila prázdná branka, jenže Rask se stihl včas zorientovat, pustil hokejku a jen vyrážečkou sáhl po kotouči, který už viděli všichni v síti.

Zákrok Raska v utkání s Buffalem:

„Byla to jedna ze situací, kdy vůbec netušíte, co se stalo,“ oddychl si bostonský trenér Bruce Cassidy. A Raskův zákrok přirovnal ke stylu české gólmanské legendy. „Byl to skok ve stylu Dominika Haška. Toho si vy mladí možná nepamatujete, ale kdysi to býval brankář s velmi akrobatickým stylem,“ rýpl si kouč do mladších novinářů.

Raskovu velkému momentu přihlížel ze střídačky v úžasu i útočník David Pastrňák. „Musel jsem si na to stoupnout, protože to bylo něco neuvěřitelného. Ale z posilovny vím, jak flexibilní Tuuka je, takže to vlastně zas takové překvapení nebylo. Myslím, že to bude těsný souboj s Marc-Andrem Fleurym,“ připomněl Pastrňák obdobnou brankářskou parádu z tohoto týdne.

Buffalu se nakonec přece jen podařilo snížit na 2:3, díky Pastrňákově vítězné trefě však Bruins těsné vedení ubránili. Český kanonýr zvyšoval zkraje třetího dějství, když v přesilovce vylovil puk ze skrumáže před brankou a v zakončení se nemýlil. V utkání si předtím připsal ještě jednu asistenci na gól Brada Marchanda.

20. gól Davida Pastrňáka v této sezoně:

Pastrňák dosáhl jako první v NHL na dvacátou trefu sezony a v tabulce střelců má náskok čtyř gólů před edmontonským duem McDavid-Draisaitl. Na pokoření milníku potřeboval 22 zápasů, což je v rámci klubu nejrychlejší tempo od sezony 1993/94. Tehdy se Cam Neely prosadil dvacetkrát během pouhých 19 střetnutí.



V bodování se už Pastrňákovi čelo vzdaluje, co do gólů však zatím lize dál vévodí. Náskok může zvýšit už v sobotním klání s Minnesotou.