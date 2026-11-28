I jeho ale musí svírat obavy. Bruins netrpělivě čekají, co ukážou podrobnější vyšetření. Přijít o kapitána a klíčovou postavu sestavy na delší dobu? To by byla pořádná rána.
„Jde o zranění v dolní části těla, věnují se mu naši lékaři. Zítra snad budeme vědět víc,“ krčil na tiskové konferenci rameny německý kouč neurčitě a bez bližších podrobností.
David Pastrnak went down the tunnel following this sequence in the 1st ⬇️ https://t.co/2xZcJYPEdl— NESN (@NESN) November 27, 2026
Pastrňák strávil v zápase na ledě jen necelých šest minut (5:50). Když v závěru prvního dějství vyjížděl z obranného pásma, hned věděl, že něco není v pořádku.
Levá noha mu mírně povolila. Zdálo se, že na ni nemůže přenést plnou váhu, možná ucítil nepříjemné píchnutí. Dění na ledě jej rázem přestalo zajímat, na střídačce se ani neohřál, zamířil rovnou do kabiny.
„David Pastrňák už se do hry nevrátí,“ informoval Boston fanoušky o přestávce na sociálních sítích.
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O stavu českého hokejisty lze jen spekulovat, jako nejpravděpodobnější se ale zatím jeví varianta, že si poranil tříslo. Stejný problém jej potkal loni v listopadu a vyřadil na pět zápasů.
Takový scénář by Bruins vzhledem k okolnostem nejspíš i akceptovali. Svého nejproduktivnějšího hráče (11+21) chtějí mít zpět v sestavě pokud možno co nejrychleji.
„Je to náš kapitán, srdce týmu a jeden z hlavních lídrů kabiny. Teď především všichni doufáme, že je v pořádku,“ hlásil před zámořskými novináři Casey Mittelstadt.
„Není snadné ho vidět takhle odejít. Zvlášť proto, že jde o hokejistu tak vysokého kalibru, je to náš nejlepší hráč,“ přidal se další z útočníků Morgan Geekie.
Pastrňák tak rozšířil seznam geniálních hokejistů, kteří v uplynulých dnech a týdnech v NHL odpadli.
Minnesota postrádá stěžejního beka Quinna Hughese, Connor Bedard má za sebou další operaci ramene a Chicago s ním může počítat nejdřív v březnu. Colorado se musí obejít bez Nathana MacKinnona, proti Wild navíc v sestavě scházel i Martin Nečas.
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Zranění jeho staršího krajana navíc nepřichází v ideální dobu. Boston stále drží postupovou pozici do play off, ale začíná klopýtat a v našlapané Atlantické divizi už je pátý.
Navíc ztratil pět z posledních sedmi utkání. Doma od poloviny listopadu přetlačil jen Washington (7:5), naopak nestačil na Montreal (2:5), Minnesotu (2:6) Los Angeles (0:3), Winnipeg (2:4) a teď i Toronto.
„Puky se k nám neodrážejí, jak potřebujeme. Musíme se zlepšit, držet se naší hry, dělat, co máme. Sezona je dlouhá, plná vzestupů a pádů... Je potřeba se vzchopit, ať nepadáme moc dlouho,“ hodnotil Mittelstadt.
V sedmé minutě otevřel skóre, ale Toronto, které se pomalu otřepává z hluboké krize, dokázalo díky dvěma trefám Morgana Riellyho a gólu Coltona Sissonse utkání otočit.
V neděli večer (23.00 SEČ) přijede do TD Garden další protivník. Utrápený Vancouver, který s třinácti body uzavírá tabulku NHL. Boston potřebuje splnit povinnost.
I bez Pastrňáka, jehož, jak si Bruins plně uvědomují, nelze nahradit.
„Pasta je na světě pouze jeden, není to tak, že ho samostatně zastoupí někdo další. Kdepak, musíme to zvládnout jako tým. Jako jedna parta, která se do toho opře,“ řekl Mittelstadt.
„Jsme nejsilnější, když přispívají všechny čtyři lajny. Když máme vyrovnanou produktivitu, pevnou defenzivu a brankáři předvádí důležité zákroky,“ burcoval Geekie. „A i když teď bude David chybět, nic se nemění, musíme to zvládnout stejným způsobem.“
Také Chicago řeší trable, po Bedardovi chybí i Kane
Hokejisté Chicaga přišli po kapitánovi Connoru Bedardovi kvůli zranění i o Patricka Kanea. Blackhawks zkušeného útočníka vyřadili z týmu před pátečním zápasem NHL s New York Rangers kvůli neupřesněnému zranění ve spodní části těla.
Podle trenéra Jeffa Blashilla čeká Kanea minimálně týdenní pauza. Kouč ale doufá, že se hvězdný veterán vrátí brzy do hry. „Nechci dělat předčasné závěry, ale neumístili jsme ho na listinu dlouhodobě zraněných hráčů,“ řekl Blashill. „Předpokládáme, že jde o záležitost, kterou lze zvládnout, a že by se mohl vrátit poměrně brzy,“ dodal.
Osmatřicetiletý Kane si ve 22 zápasech této sezony připsal 18 bodů za dva góly a 16 asistencí. Do Chicaga, které si ho v roce 2007 vybralo jako jedničku draftu, se vrátil v létě a podepsal smlouvu na dva roky. V NHL hraje dvacátou sezonu. (ČTK)