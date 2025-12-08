Být jen na marodce? Otravné. Pastrňákův návrat do sestavy Bostonu se blíží

„Je fajn být zase s klukama v tréninku. Ještě se uvidí, jak se budu zítra cítit,“ řekl Pastrňák, který naposledy nastoupil 27. listopadu. Následně se s blíže nespecifikovaným zranění přesunul na marodku.
Havířovský rodák tak přišel o dlouhou sérii 298 odehraných utkání NHL za sebou.
Pastrňákův návrat se nekoná. Vynechá další zápas, Boston důvod absence tají
„Vždycky je otravné být pouze na marodce. Kluci mi to ale zpříjemnili, hráli skvěle. Hezky se na ně dívalo,“ uvedl český útočník, který v dosavadních 25 duelech nasbíral 29 bodů za jedenáct branek a 18 asistencí.
Společně s Pastrňákem se navíc k týmu připojil i elitní obránce Charlie McAvoy, jenž v polovině listopadu dostal pukem do obličeje a musel na operaci.
„Dělám pokroky,“ řekl McAvoy. „Ani já nemůžu vyloučit, že mě uvidíte už v duelu s Blues. Každopádně doufám, že si při tomhle výjezdu zahraji.“