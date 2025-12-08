Premium

Být jen na marodce? Otravné. Pastrňákův návrat do sestavy Bostonu se blíží

  22:18
David Pastrňák se po zranění může vrátit do sestavy Bostonu. Devětadvacetiletá hvězda NHL po dnešním tréninku řekla novinářům, že s týmem odcestuje k sérii tří zápasů na kluzištích soupeřů. Český hokejista by se tak mohl vrátit do hry již v úterním utkání na ledě St. Louis.
David Pastrňák z Bostonu zakládá útočnou akci v utkání proti Montrealu.

David Pastrňák z Bostonu zakládá útočnou akci v utkání proti Montrealu. | foto: Reuters

David Pastrňák střílí na branku San Jose.
David Pastrňák se snaží překonat Sama Montembeaulta v brance Montrealu.
Poté, co v NHL vstřelil gól s pořadovým číslem 400, dostal David Pastrňák i...
Gratulace obdržel David Pastrňák po 400. gólu v NHL i od legendy Zdena Cháry.
„Je fajn být zase s klukama v tréninku. Ještě se uvidí, jak se budu zítra cítit,“ řekl Pastrňák, který naposledy nastoupil 27. listopadu. Následně se s blíže nespecifikovaným zranění přesunul na marodku.

Havířovský rodák tak přišel o dlouhou sérii 298 odehraných utkání NHL za sebou.

Pastrňákův návrat se nekoná. Vynechá další zápas, Boston důvod absence tají

„Vždycky je otravné být pouze na marodce. Kluci mi to ale zpříjemnili, hráli skvěle. Hezky se na ně dívalo,“ uvedl český útočník, který v dosavadních 25 duelech nasbíral 29 bodů za jedenáct branek a 18 asistencí.

Společně s Pastrňákem se navíc k týmu připojil i elitní obránce Charlie McAvoy, jenž v polovině listopadu dostal pukem do obličeje a musel na operaci.

„Dělám pokroky,“ řekl McAvoy. „Ani já nemůžu vyloučit, že mě uvidíte už v duelu s Blues. Každopádně doufám, že si při tomhle výjezdu zahraji.“

