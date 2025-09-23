Premium

Trápilo mě to celý rok, ukáže až čas, říká Pastrňák o zranění. Obavy ale nemá

Autor:
  14:35
Příznivci hokejového Bostonu si můžou oddychnout. Útočník David Pastrňák sice v minulém týdnu vynechal start tréninkového kempu kvůli zdravotním problémům, v pondělí už se ale na ledě s týmem objevil. Jak ovšem přiznal, s drobnými komplikacemi se potýká delší dobu.
Český hokejista David Pastrňák na vhazování v utkání s Minnesotou.

Český hokejista David Pastrňák na vhazování v utkání s Minnesotou.

David Pastrňák z Boston Bruins během zápasu proti Buffalo Sabres.
Morgan Geekie (vpravo) a David Pastrňák z Bostonu se radují z gólu.
David Pastrňák během rozhovoru před odletem na mistrovství světa.
David Pastrňák z Bostonu slaví gól na ledě Colorada.
120 fotografií

Konkrétně český forvard čelí zánětu šlach v koleni.

„Hrál jsem s tím celý minulý rok, ale nedělal bych si s tím přílišné starosti. Není to nic závažného, ovšem až čas ukáže,“ odhalil Pastrňák s tím, že situace se lepší.

V individuální přípravě kvůli tomu sáhl i ke změně v tréninku, kdy nahradil běh jízdou na kole, aby tak zatíženému kolenu odlehčil.

Na startu přípravy bez největší hvězdy. Pastrňák chybí Bostonu kvůli zánětu šlach

„Během léta jsem strávil spoustu času tím, abych to vylepšil. A opravdu se to oproti loňsku hodně zlepšilo. Samozřejmě to stále není dokonalé, ale pokrok nastal,“ uklidňoval fanoušky.

Ti měli v pondělí důvod k radosti, když se nejlepší český hokejista posledních let objevil v tréninkovém procesu.

A pozitivní mohl být i trenér Marco Sturm: „Jakmile vstoupil na led, byla znát jeho přítomnost, která nám posledních pár dní chyběla. Měli jsme dobrou energii, zejména pak tu, která vycházela od něj.“

Podívejte se na první momenty Davida Pastrňáka na tréninku:

„Vidíte, jaký je to hráč a jak se chová na hřišti, je lídrem pro všechny v kabině. Jsme rádi, že je zpátky,“ ocenil změnu atmosféry také kolega z prvního útoku Morgan Geekie.

Pastrňákův návrat vyšel akorát na trénink speciálních týmů, kde kooperoval v první přesilovkové formaci s Geekiem, Pavlem Zachou, Eliasem Lindholmem a Charliem McAvoyem.

Právě na početních výhodách chce Sturm se svěřenci zapracovat, vždyť v minulé sezoně si jimi trápící se Boston příliš nepomohl, úspěšnost měl pouze 15,2 %.

Letos budeme za outsidery, uvědomují si v Bostonu. Hlavním cílem je play off

„Předtím jsme neměli příležitost na nich pracovat, ani o nich mluvit. Potřebujeme, aby naše přesilovky fungovaly, budou klíčové pro náš další postup. A mám pocit, že máme všechny potřebné ingredience,“ hlásil německý kouč.

„Bude to velký rozdíl. Abychom byli v přesilovkách úspěšní, musíme mít určitou strukturu. Oslabení máme dobrá, ale potřebujeme být s kluky na stejné vlně,“ dodal ke speciálním týmům Pastrňák.

V tréninku se havířovský rodák potkal i s nováčkem v kádru Matějem Blümelem, jenž dostával prostor ve třetím útoku a druhé přesilovce.

V Bostonu mám největší šanci. Blümel hraje se Zachou, kouč v něm vidí Draisaitla

„Zapomněl jsem, jak dobře bruslí. Je to chytrý hráč, který tvrdě pracuje a má od všeho něco. Chce se učit, každý den přichází s otázkami a ví, že se mě může zeptat na cokoliv. Snažím se mu pomáhat,“ nastínil spolupráci s mladším kolegou.

Právě Blümel je jednou z nových tváří, které v Bostonu vítají. A obměněný mančaft má vést především Pastrňák, jenž zastává roli jednoho ze dvou alternativních kapitánů.

„Sledoval jsem několik tréninkových zápasů a vidím, že kvalita tady je. Kluci jsou opravdu hladoví a nadšení. Se všemi změnami to bude nějakou dobu trvat, ale my do toho musíme každý den dát všechno a zlepšovat se,“ burcoval čtvrtý nejproduktivnější hráč NHL v minulé sezoně, který zapsal celkem 106 bodů (43+63).

David Pastrňák slaví branku proti Torontu.

Bruins zatím odehráli úvodní duel přípravy, ve kterém v neděli nestačili na Washington 2:5. Z Čechů se do hry zapojili Blümel a brankář Šimon Zajíček, ostřílenější Zacha s Pastrňákem chyběli.

Další příležitost mají v úterý v noci v duelu s New York Rangers. Je otázkou, zda se v něm představí už i největší tuzemská hvězda, nebo se trenérský štáb rozhodne pro klidnější režim.

Sezonu pak Boston odstartuje 8. října na ledu Washingtonu. A pokud se nestane nic mimořádného, Pastrňák chybět nebude.

Trápilo mě to celý rok, ukáže až čas, říká Pastrňák o zranění. Obavy ale nemá

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.