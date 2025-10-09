To je prostě on! Pastrňák rychle okouzlil nového kouče: Soupeři to s ním mají těžké

Jeho jméno na vás zasvítí u každé ze tří branek Bruins. O první se sám postaral, na zbývající dvě přihrál. Novému kouči Marcu Sturmovi výrazně zpříjemnil debut v zámořské soutěži.
„To je prostě on... Soupeři to s ním mají strašně těžké, musí před ním být ostražití. Někdy se zdá, že zpomalí hru, ale vmžiku zvládne něco vymyslet a vykouzlit šanci,“ usmíval se německý trenér.
Devětadvacetiletý útočník mezi novináři ocenil jeho práci a systém, který se hokejisté Bostonu v uplynulých týdnech snažili co nejvíce vypilovat.
„Obzvlášť se mi líbilo, jak jsme hráli ve středním pásmu. Dobře jsme tam odebírali puky, párkrát se nám podařilo vytvořit protiakci. Slušný základ, ale ještě to chce čas.“
Sám dodal ostatním přesně to, co od něj očekávají: ofenzivní nadstavbu, kterou doručoval celý předchozí ročník, kdy potřetí v řadě překonal stobodovou hranici (106).
Ve třiatřicáté minutě prolomil bezgólový stav umně schovaným nahozením, po zápase nezapomněl smeknout před clonícím Eliasem Lindholmem, přes nějž brankář Thompson nic neviděl.
„Viděl jsem ho už chvíli předtím, věděl jsem o něm. Výborně si udělal prostor, já ho chtěl jen trefit. Hlavní podíl na celé situaci má on.“
Členové elitní formace Bruins o sobě znovu dali vědět v závěrečném dějství. Jen osmatřicet vteřin poté, co Tom Wilson vrátil domácí mužstvo do hry vyrovnávací trefou.
Pastrňák si na modré čáře počkal na dlouhou přihrávku Pavla Zachy, kopnul do vrtule a mezi kruhy přesně našel najíždějícího Švéda, který dokonale zaskočil Capitals svižným bekhendovým manévrem.
„Když má puk, musíte být pořád připravený,“ vyzdvihl českého parťáka Lindholm.
A třetí zásah Bostonu? Tentokrát rodák z Havířova získal puk po vhazování v obranném pásmu a posunul ho na Morgana Geekieho, který pečetil výhru 3:1 trefou do prázdné branky.
„Skvělá týmová práce, hlavně v defenzivě jsme byli pevní. Ubránili jsme pět oslabení, podržel nás gólman,“ zmínila hvězda týmu povedené vystoupení Jeremyho Swaymana, jenž předvedl pětatřicet zásahů.
O moc lepší vstup do základní části si nemohl přát.
Před sezonou hovořil o tom, že si plně uvědomuje stále se zvyšující odpovědnost a Bruins považuje za své mužstvo. Klíčové role se nezříká, roste v lídra.
„Líbilo se mi i jeho chování na střídačce. Kluky celou dobu povzbuzoval, byl pozitivní. Přesně tak to má vypadat,“ pokyvoval hlavou Sturm.
Společně věří, že lehce pozměněný tým má mnohem na víc než jen na poslední místo v Atlantické divizi. Jeden duel pramálo ukáže, vždyť jich následuje ještě jedenaosmdesát.
„Ale výhra proti silnému soupeři se počítá! Máme se od čeho odpíchnout,“ hlásil spokojeně Pastrňák.