Jeden gól vše změní. Pastrňák exceloval, nadchl Boston a nahání významné milníky

Tuto schopnost potřebují nejlepší hráči zvládat mistrně. Nenechat se unést, když všechno funguje, jak si představují. Zároveň příliš nezoufat, když se nedaří. Jako v případě Bostonu v uplynulých dnech.
Dvě bezkrevná představení, dvě zasloužené porážky 1:4. Nejprve s Minnesotou, o dva dny později s Ottawou. Nevedlo se nikomu, ani novému kapitánovi Bruins.
Took care of two points 👊 https://t.co/3FEYK1YYqv— Boston Bruins (@NHLBruins) October 9, 2026
Proti Utahu ale zareagoval skvěle: dvě branky, stejný počet přihrávek, již devatenáctý čtyřbodový duel v NHL. O první hvězdě utkání nemohlo být pochyb.
„Oklepal jsem se z toho, snažil se na to nemyslet,“ líčil Pastrňák, jenž si bilanci v aktuálním ročníku vylepšil na 2+4.
Tentokrát dostal vedle sebe na pozici centra krajana Pavla Zachu, suverénní vystoupení zahájil v patnácté minutě.
Přesnou přesilovkovou ranou z vrcholku kruhu našel mezírku v postoji Sebastiana Cossy a zvýšil na 2:0. Za asistenci zpětně ocenil beka Frédérica Bruneta, pro nějž šlo o první bod v NHL.
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Pastrňák umlčel kritiku čtyřmi zápisy, bodovali i Zacha s Klapkou
„Bylo nesmírně důležité, že se prosadil,“ přikyvoval trenér Marco Sturm. „Jakmile tam střelci spadne jeden gól, vše se změní, sebevědomí a rytmus se často dostaví velmi rychle.“
I když výsledek vypadá zcela jednoznačně, Boston nebyl na první pohled aktivnější. Proti bruslivému a nepříjemnému soupeři se často ocital pod tlakem.
Jeremy Swayman musel jen v úvodním dějství krýt sedmnáct střel, dohromady šestatřicet. A zatímco lapil jednu šanci Utahu za druhou, jeho spoluhráči se těšili vítané produktivitě.
Když Pastrňák v pětadvacáté minutě dělovkou z první potrestal další vyloučení Mammoth, v TD Garden svítil na kostce stav 4:0. To už v brance hostů stál střídající Karel Vejmelka, ani on ale rostoucí rozdíl ve skóre nepřibrzdil.
I zásluhou českého útočníka, který hrál ve velké pohodě. Nezůstal jen u dvou přesných zásahů, ideálně načasovanými asistencemi připravil trefy Morganovi Geekiemu a Matthewu Poitrasovi.
Prožil nejlepší utkání v sezoně. A také od chvíle, kdy na dres dostal kapitánské „céčko“.
Druhá Pastrňákova trefa v zápase s Utahem:
You can put David Pastrnak on hatty watch 👀 https://t.co/gM3MEPpjPO— Sportsnet (@Sportsnet) October 9, 2026
„Písmeno na dresu přináší trochu tlaku navíc, ale pro něj to je především pocta,“ popisoval Sturm. „S předchozími zápasy nebyl spokojený, ale tohle byl jeho večer. Uvolnil se, čišelo z něj nadšení. Mám z něj radost.“
„Občas, když o něm mluvím, těžko hledám slova,“ usmál se Geekie. „Znám ho jen pár let, ale je skvělé sledovat, v jakého vůdce vyrostl. A jak zároveň zvládá sbírat body, i když s sebou nese mnohem větší zodpovědnost.“
Jeho ani zbytek kabiny to ale nepřekvapuje. Všichni moc dobře vědí, jak velkou hvězdu vedle sebe mají. Jasně hovoří výkony na ledě, ale také historické tabulky Bruins.
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Boston je v krizi. Kapitán Pastrňák se ještě neprosadil, trenér řeší marné přesilovky
V historickém pořadí střelců se Pastrňák jen pár měsíců po třicátých narozeninách dotáhl na čtvrtého Brada Marchanda. Oba za Boston nasázeli 422 branek.
„Je to hezké, Brad byl skvělý hokejista. Vyrovnat se mu, to je něco, opravdu mě to těší. Ale jsem si jistý, že kdyby tu ještě působil, pořád bych ho doháněl,“ řekl český hokejista na adresu bývalého parťáka, který se loni na jaře přesunul na Floridu.
Nepotrvá dlouho, než se přes něj přehoupne. Stejně tak je pouze otázkou času, než pokoří i bývalého kapitána Patrice Bergerona (427), od nějž rovněž leccos okoukal. Pak už před sebou bude mít jen Phila Esposita (459) a Johnnyho Bucyka (545).
Dostává se do fáze kariéry, v níž bude nahánět a překonávat různé milníky. Třeba i bájnou tisícovku bodů v NHL, která je mu momentálně vzdálena na jedenašedesát bodů.
Stačí si udržet výkonnost a dosáhne na ni za pár měsíců. Může se mu povést něco mimořádného, co z Čechů dokázali jen Jaromír Jágr a Patrik Eliáš. Daleko důležitější je ale pro Pastrňáka současnost.
„Sezona je dlouhá, zažijeme během ní vzestupy i pády. Pokaždé musíme správně reagovat, zůstat nohama na zemi a dbát na to, abychom se jako tým každý den posouvali.“
Proti Utahu všechno zaklaplo dohromady. Kapitán se konečně trefil, Bruins vylepšili dosud mizerné přesilovky (využili tři ze čtyř, předtím ani jednu z deseti) a dokráčeli k vysokému vítězství.
Další utkání je čeká v sobotu večer od 19 hodin proti Philadelphii.