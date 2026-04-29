Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Nevzdáme se! Pastrňák emotivně slavil, fanoušci soupeře ho zasypali nadávkami

Autor:
  13:12
Zase za to vzal ve chvíli, kdy bylo nejvíc potřeba. Rozhodující akci v prodloužení pátého duelu s Buffalem vyřešil zcela mistrně. „Tohle by dokázalo jen pár hráčů na světě,“ smekl před Davidem Pastrňákem trenér Marco Sturm. Boston po vítězství 2:1 pořád v play off NHL žije. Hlavně díky českému hokejistovi, který odhodlaně hlásil: „Ještě nekončíme. Ani náhodou!“

Za stavu 2:3 se série přesune zpět do TD Garden, hokejového stánku Bruins. Tam, kde domácí mužstvo v neděli večer po mizerném výkonu ve čtvrtém duelu zcela vybouchlo (1:6).

„Chtěli jsme se před našimi fanoušky ještě ukázat. A co bych jim teď chtěl sdělit? Přijďte a buďte hlasití, prosím,“ vyprávěl s úsměvem Pastrňák v pozápasovém rozhovoru.

David Pastrňák (88) z Boston Bruins slaví, skóroval v prodloužení proti Buffalo Sabres.
David Pastrňák (88) z Boston Bruins skóruje proti Buffalo Sabres, překonaným je Alex Lyon.
David Pastrňák (88) z Boston Bruins skóruje proti Buffalo Sabres, překonaným je Alex Lyon.
Josh Doan (91) z Buffalo Sabres a David Pastrňák (88) z Boston Bruins se rvou.
27 fotografií

Jen pár chvilek předtím prožil svůj další velký moment.

Na modré čáře si chytře počíhal na skákavou nahrávku Hampuse Lindholma. Dostal se před bránícího Mattiase Samuelssona, pohlídal si ofsajd, vydal se do úniku.

Naznačil, že půjde do bekhendu, ale v poslední chvíli si puk bleskově stáhl do forhendu a zametl do sítě. Alexe Lyona v brance Buffala tím dokonale přechytračil.

Ukko-Pekka Luukkonen se snaží uchránit bránu před dotírajícím se Davidem Pastrňákem.

„Prostě fantastické! A tím nemyslím jen zakončení, ale především způsob, jak zvládl přechod do útočného pásma,“ rozplýval se na tiskové konferenci Sturm.

„Ale všechno začalo už o střídání dřív. Soupeř nás tlačil, kluci to perfektně zvládli, Sway (brankář Jeremy Swayman) pochytal několik šancí. A pak jsme mohli sehrát tu poslední akci,“ doplnil český útočník.

Rozdílový zásah a prodloužení série náležitě oslavil.

Pořádně si zakřičel, naskočil do mantinelu. Přímo před skleslé fanoušky Buffala, kteří ihned začali na slavící hráče Bruins hulákat, sypat nadávky a ukazovat jim vztyčené prostředníčky.

Projevy nevole si ale Pastrňák a spol. v tu chvíli náležitě užívali. Odepisované mužstvo se dokázalo po domácím výprasku semknout a udržet naději na obrat v sérii.

„Nás jen tak něco nezlomí. Jsme odolní, ukazujeme to celou sezonu, pracujeme na tom už od léta,“ chválil Sturm. „Jsem strašně rád i za Pastu. Chce být rozdílovým hráčem, sám na sebe klade velký tlak.“

Tahoun Bostonu jeho slova jen potvrdil: „Je to tak, rozebírám každý detail a maličkost své hry. V kariéře už jsem zažil leccos, prošel jsem si těžkými chvílemi, ale tyhle okamžiky používám jako motivaci, abych byl ještě lepší.“

POHLED: Potkají se Pasta a Lord Stanley? Střelci Bruins se tenčí šance na vítězství

V zápasech play off, které v případě porážky mohly pro Boston znamenat vyřazení, se prosadil už poosmé. Vícekrát se to v klubové historii podařilo jen Bradu Marchandovi (10) a Peteru McNabovi (9).

V letošním play off bodoval hvězdný útočník pošesté, trenéři ho pro pátý duel dali opět dohromady s Maratem Chusnutdinovem a krajanem Pavlou Zachou.

„Před vítězným gólem jsem se k Pavlovi naklonil a řekl mu: Další střídání dáme góla! Měli jsme hodně šancí, věřili jsme, že se nám to podaří. Je vtipné, že to fakt vyšlo,“ líčil dobře naladěný Pastrňák.

Jména obou Čechů se vzhledem k vývoji série začala pomalu vkrádat do konverzací o zámořských posilách pro národní mužstvo směrem k nadcházejícímu světovému šampionátu.

Rulík vyhlíží Pastrňáka se Zachou. Váží si Hronka, osloví finalisty play off

„Když Boston vypadne, bude je generální manažer Jirka Šlégr kontaktovat. Uvidíme, jak to dopadne,“ poznamenal po pondělním tréninku kouč Radim Rulík.

I on sám si ale uvědomuje, že obě zámořské esa teď mají v hlavě něco úplně jiného. Šesté pokračování série proti Sabres (v sobotu od 1.30 SEČ), které chtějí zvládnout a vynutit si rozhodující sedmé utkání.

„Nikdy se nevzdáme! Jsme jedna parta, zase půjdeme společně do bitvy,“ vzkázal Pastrňák. On i celý Boston doufá, že jeho další velký moment ještě přijde.

Vstoupit do diskuse

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Výsledky

Nejčtenější

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: rozpis zápasů a výsledky

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou velké finále. Po čtrnácti letech slaví titul Pardubice, které zdolaly Třinec. Podívejte se na kompletní výsledky zápasů play off.

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Třinečtí oceláři se zase rvali o titul a jejich trenér Žabka si uhrál novou smlouvu

Třinecký trenér Boris Žabka

Stejně jako v celém finále extraligy, v němž už prohrávali 0:2 na zápasy, i v šestém finálovém duelu s Pardubicemi hokejoví Oceláři Třinec dotahovali ztrátu. Sérii ještě srovnali na 2:2, ale další...

29. dubna 2026  12:39

New York? Párty jsou tu i na ulici, říká Chmelař. Rulíkovi dá vybrat z „meníčka“

Premium
Jaroslav Chmelař ve svetru New York Rangers

Patří do skupiny nováčků. Mužů, kteří se na kempu hokejové reprezentace pokusí vybojovat místo v nominaci na květnové mistrovství světa. Nic jistého totiž nemá, přestože v uplynulé sezoně působil v...

29. dubna 2026

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží, elitní evropské týmy před ním absolvují ještě dva turnaje Euro Hockey Tour. Prvním z nich jsou České hokejové hry v Č. Budějovicích. Hrát se bude od čtvrtka...

29. dubna 2026  10:54

Obří investice a jedno velké „konečně“. Pardubice k titulu nakoply změny i Sparta

Vladimír Sobotka a Roman Červenka s trofejí pro vítěze extraligy.

Mise splněna! S nepříjemným prodlením, ale přece. Pardubice se dočkaly. Na třetí pokus dotáhly finále do zlaté tečky. Ale hlavně naplnily, co si s ambicemi předsevzaly už za časů koronavirové...

29. dubna 2026  10:43

Hlava: Nechci urazit, ale rozdíl mezi první ligou a extraligou je. Míří do Kladna?

Jihlavský brankář Adam Beran zasahuje před Nicolasem Hlavou z Litvínova.

Vyprodaný stadion vyvolával jeho jméno, on si pak udělal na památku fotku s bratry Kašovými. Vítězná baráž s Jihlavou byla tečkou za čtyřletou štací hokejového útočníka Nicolase Hlavy v Litvínově,...

29. dubna 2026  9:57

Nekoupil jsem si titul, ale hráče, kteří ho vybojovali, hlásí majitel Dynama

Pardubické mistrovské oslavy

Medaile sbíral, ale nikdy ne takové, jaké si představoval. Majitel hokejového Dynama Petr Dědek se dočkal až v šesté sezoně svého působení v pardubickém klubu. Východočeši slaví sedmý titul, 14 let...

29. dubna 2026  8:58

Pastrňák gólem z prodloužení udržel Boston ve hře, Edmonton vyhnal Dostála

David Pastrňák (88) z Boston Bruins skóruje proti Buffalo Sabres, překonaným je...

Hokejisté Bostonu odvrátili první hrozbu vyřazení z play off NHL. Díky gólu Davida Pastrňáka ze 70. minuty v úterý zvítězili 2:1 po prodloužení na ledě Buffala a snížili tak stav série na 2:3 na...

29. dubna 2026  7:09,  aktualizováno  8:15

Kouč Pešán opět slaví: Výzva! Spolkli jsme ega. Nadšený je z klidné atmosféry v klubu

Pardubický trenér Filip Pešán po vítězství ve finále extraligy.

Zhruba touto dobou před deseti lety, konkrétně 24. dubna 2016, slavil trenér Filip Pešán extraligový titul s Libercem. Od té doby už se v nadvládě střídali jen hokejisté Komety a Třince. Nakonec...

29. dubna 2026  8:14

Laurinko, je to tady! Will se zbavil nálepky smolaře. Ušel jsem dlouhou cestu

Pardubický brankář Roman Will

Loni Roman Will zadržoval slzy z porážky, teď emotivně prožíval opačnou situaci. Odchytal patrně nejlepší play off své kariéry. A přestože i v šestém finále s Třincem (4:5P) čtyřikrát inkasoval, zase...

28. dubna 2026  23:36

Je to hořké! Měli jsme na ně, míní Adámek. Třinec byl podle něj ve finále poprvé lepší

Marian Adámek a Patrik Hrehorčák se přetlačují před třineckou bránou s...

Měli sklopené hlavy, smutně postávali na ledě a sledovali, jak se z mistrovského titulu radují jejich protihráči z Pardubic. Hokejoví Oceláři Třinec se po loňském vypadnutí ve čtvrtfinále vrátili do...

28. dubna 2026  22:39

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Červenka: Pro tohle jsem se do Česka vracel. Ale dojatý nejsem, cítím úlevu

Roman Červenka s trofejí pro vítěze extraligy.

Na extraligový pohár si sáhl po osmnácti letech. Po Slavii v dresu Pardubic. „Pro tohle jsem se vracel ze Švýcarska do Česka,“ pronesl Roman Červenka v úterý večer už s kšiltovkou pro českého...

28. dubna 2026  21:45

Rulík vyhlíží Pastrňáka se Zachou. Váží si Hronka, osloví finalisty play off

Radim Rulík s týmem v Českých Budějovicích (28. dubna 2026).

Už brzy může být po vypadnutí z play off NHL volný hvězdný český tandem David Pastrňák – Pavel Zacha. Uvědomuje si to i reprezentační trenér Radim Rulík. Stejně jako u dalších hráčů ze zámoří či z...

28. dubna 2026  21:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.