Nevzdáme se! Pastrňák emotivně slavil, fanoušci soupeře ho zasypali nadávkami

Za stavu 2:3 se série přesune zpět do TD Garden, hokejového stánku Bruins. Tam, kde domácí mužstvo v neděli večer po mizerném výkonu ve čtvrtém duelu zcela vybouchlo (1:6).
„Chtěli jsme se před našimi fanoušky ještě ukázat. A co bych jim teď chtěl sdělit? Přijďte a buďte hlasití, prosím,“ vyprávěl s úsměvem Pastrňák v pozápasovém rozhovoru.
Jen pár chvilek předtím prožil svůj další velký moment.
Na modré čáře si chytře počíhal na skákavou nahrávku Hampuse Lindholma. Dostal se před bránícího Mattiase Samuelssona, pohlídal si ofsajd, vydal se do úniku.
Naznačil, že půjde do bekhendu, ale v poslední chvíli si puk bleskově stáhl do forhendu a zametl do sítě. Alexe Lyona v brance Buffala tím dokonale přechytračil.
„Prostě fantastické! A tím nemyslím jen zakončení, ale především způsob, jak zvládl přechod do útočného pásma,“ rozplýval se na tiskové konferenci Sturm.
„Ale všechno začalo už o střídání dřív. Soupeř nás tlačil, kluci to perfektně zvládli, Sway (brankář Jeremy Swayman) pochytal několik šancí. A pak jsme mohli sehrát tu poslední akci,“ doplnil český útočník.
Rozdílový zásah a prodloužení série náležitě oslavil.
Pořádně si zakřičel, naskočil do mantinelu. Přímo před skleslé fanoušky Buffala, kteří ihned začali na slavící hráče Bruins hulákat, sypat nadávky a ukazovat jim vztyčené prostředníčky.
Projevy nevole si ale Pastrňák a spol. v tu chvíli náležitě užívali. Odepisované mužstvo se dokázalo po domácím výprasku semknout a udržet naději na obrat v sérii.
„Nás jen tak něco nezlomí. Jsme odolní, ukazujeme to celou sezonu, pracujeme na tom už od léta,“ chválil Sturm. „Jsem strašně rád i za Pastu. Chce být rozdílovým hráčem, sám na sebe klade velký tlak.“
Tahoun Bostonu jeho slova jen potvrdil: „Je to tak, rozebírám každý detail a maličkost své hry. V kariéře už jsem zažil leccos, prošel jsem si těžkými chvílemi, ale tyhle okamžiky používám jako motivaci, abych byl ještě lepší.“
POHLED: Potkají se Pasta a Lord Stanley? Střelci Bruins se tenčí šance na vítězství
V zápasech play off, které v případě porážky mohly pro Boston znamenat vyřazení, se prosadil už poosmé. Vícekrát se to v klubové historii podařilo jen Bradu Marchandovi (10) a Peteru McNabovi (9).
V letošním play off bodoval hvězdný útočník pošesté, trenéři ho pro pátý duel dali opět dohromady s Maratem Chusnutdinovem a krajanem Pavlou Zachou.
„Před vítězným gólem jsem se k Pavlovi naklonil a řekl mu: Další střídání dáme góla! Měli jsme hodně šancí, věřili jsme, že se nám to podaří. Je vtipné, že to fakt vyšlo,“ líčil dobře naladěný Pastrňák.
Jména obou Čechů se vzhledem k vývoji série začala pomalu vkrádat do konverzací o zámořských posilách pro národní mužstvo směrem k nadcházejícímu světovému šampionátu.
Rulík vyhlíží Pastrňáka se Zachou. Váží si Hronka, osloví finalisty play off
„Když Boston vypadne, bude je generální manažer Jirka Šlégr kontaktovat. Uvidíme, jak to dopadne,“ poznamenal po pondělním tréninku kouč Radim Rulík.
I on sám si ale uvědomuje, že obě zámořské esa teď mají v hlavě něco úplně jiného. Šesté pokračování série proti Sabres (v sobotu od 1.30 SEČ), které chtějí zvládnout a vynutit si rozhodující sedmé utkání.
„Nikdy se nevzdáme! Jsme jedna parta, zase půjdeme společně do bitvy,“ vzkázal Pastrňák. On i celý Boston doufá, že jeho další velký moment ještě přijde.