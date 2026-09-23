Bizarně prozrazené tajemství? Tottenham nazval Pastrňáka kapitánem Bostonu

Spurs vzbudili mezi fanoušky pozdvižení příspěvkem, který později smazali.
Xavi Simons, nizozemský reprezentant, jenž se v Bostonu dává dohromady po operaci předního zkříženého vazu, na jedné s fotografií pózuje právě s českým hokejistou.
Did the Spurs just break the Bruins captaincy news? pic.twitter.com/kZNGu467mv— Pete Blackburn (@PeteBlackburn) September 22, 2026
„Velmi tvrdě se připravoval v tréninkovém středisku Bruins, vyměnil si dresy s kapitánem Davidem Pastrňákem a potkal se s Jaysonem Tatumem, hvězdou basketbalových Celtics,“ napsal anglický klub.
Na dresu, který třicetiletý útočník drží před sebou, písmeno „C“ pro kapitána nenajdete. Podle rukávu lze ale poznat, že se nejedná o jeho trikot s číslem 88.
|
Pastrňák se Zachou asistovali u výhry Bostonu, Vladař se po zákroku zranil
Dopustil se Tottenham chyby z neznalosti a přiřkl Pastrňákovi funkci, kterou nemá? Nebo omylem prozradil, jaký krok se v Bostonu před sezonou chystají udělat?
Když se zámořští novináři opory Bruins a jednoho z nejlepších útočníků NHL zeptali, jak se věci mají, jen s úsměvem odvětil: „S fotbalovým týmem byste si neměli dělat starosti.“
Otázka kapitánství provází klub už rok a půl. Od března 2025, kdy na konci uzávěrky přestupů odešel na Floridu veterán Brad Marchand.
Jeho nástupce stále není známý, vedení v minulé sezoně rozdělilo lídrovské povinnosti především mezi Pastrňáka a obránce Charlieho McAvoye, dva nejdéle sloužící hráče.
A právě mezi nimi si nyní dle zpráv ze zámoří vybírá. „Chápeme odkaz naší organizace, proto se chceme rozhodnout správně,“ řekl generální manažer Don Sweeney.
„Nespěchali jsme, skupinu lídrů jsme nechali růst, abychom věděli, kdo se zcela přirozeným způsobem postaví do čela a převezme vedoucí roli. Víme přesně, co uděláme,“ doplnil.
|
Pastrňák o kapitánství: Není to v mojí moci. Stanley Cup vzadu v hlavě mám
Pastrňák si s tím ale nedělá hlavu. Po letech si užil klidnější léto, těší se na novou sezonu, v níž může mimo jiné popáté v řadě pokořit hranici 100 bodů v základní části.
„Otázka kapitánství není v mojí moci. Snažíme se jako tým co nejlépe nachystat. Když se něco dozvíme, vy se to také dozvíte,“ poznamenal před novináři.
Velké pocty se může dočkat jako devátý Čech v historii NHL. Jako dosud poslední „céčko“ dostal Radko Gudas v Anaheimu, jenž navázal na Jaromíra Jágra, Milana Hejduka, Roberta Holíka, Patrika Eliáše, Martina Straku, Filipa Kubu a Jaroslava Špačka.