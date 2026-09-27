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Ve stopách hrdinů. Musím zavolat mamce, smál se Pastrňák. A céčko? To mě nezmění

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  19:18
David Pastrňák (88) z Boston Bruins slaví v zápase s Buffalo Sabres.

David Pastrňák (88) z Boston Bruins slaví v zápase s Buffalo Sabres. | foto: Jeffrey T. BarnesAP

David Pastrňák (88) z Boston Bruins slaví, skóroval v prodloužení proti Buffalo...
David Pastrňák (Boston) zakončuje v utkání proti Buffalu.
Bostonský útočník David Pastrňák pálí na branku Buffala.
Morgan Geekie s Davidem Pastrňákem (vzadu) slaví branku.
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Přibližně hodinu po oficiálním oznámení nastoupil před novináře a 20 minut jim odpovídal. Hokejoví příznivci tak rázem mohli slyšet první reakci Davida Pastrňáka po jmenování kapitánem Bostonu. „Ale mamka o tom ještě neví,“ pronesla se smíchem jedna z hvězd NHL.

„Dostali jste mě do těžké situace,“ doplnil přítomným žurnalistům. „Těším se, až jí zavolám. Celá rodina je Bostonu vděčná,“ pochvaloval si Pastrňák.

To spoluhráči už novinku přijali na tréninku. Jejich nový kapitán si sjel do středového kruhu, kde poklekl a posléze si jako poctu vyslechl od parťáků klepání hokejek o ledovou plochu.

O nové funkci se dozvěděl během posledních dvou dní. „Jsem rád, že se to oznámilo a nemusím to tajit déle,“ prohodil opět s typickým úsměvem.

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Doplní skupinu, chcete-li vybranou společnost sedmadvaceti mužů, kterým stejná pocta připadla před ním.

Některé z nich Pastrňák v kabině osobně zažil. Zdena Cháru nebo Patrice Bergerona, oblíbené a příkladné profesionály, pro něž bylo lídrovství a vše s ním spojené něčím zcela přirozeným.

Leccos od nich odkoukal. Vnímal, že v Bostonu vytvořili tolikrát omílanou, ale i napříč NHL vyhlášenou týmovou kulturu. Když se s hokejem loučili, srdečně jim děkoval za to, jak velký vliv na něj v kariérních začátcích měli.

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„Byli to skvělí lidé, takoví hrdinové. Se Zdenem jsme díky jazyku často mluvili, navíc byl vzorem svojí profesionalitou. Bergy měl takový smysl pro hráče, dokázal se do nich vcítit, věděl, co říct. A oba spojovala vůle pracovat,“ vyjmenovával havířovský rodák.

Teď může kráčet v jejich šlépějích. Po pěti sezonách se písmeno „A“ na jeho dresu změní na „C“.

„Vždy jsem byl upřímný, nebudu se měnit. Chci zůstat sám sebou, stejný lídr, stejný hráč,“ naznačil český kanonýr, že jiné písmeno pro něj nebude hrát až tak významnou roli v běžném fungování.

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„Stále máme skupinu lídrů, kteří tu už byli se mnou. Že tu stojím, je i díky nim. A slovo tady můžete mít vždy, i když nemáte písmeno na dresu,“ líčil Pastrňák.

V úvahu připadaly i jiné varianty, často se skloňovalo především jméno obránce Charlieho McAvoye, vedle českého útočníka další výrazné osobnosti na soupisce.

„Máme skvělý vztah, jsme spolu dlouho. Jak už Charlie dříve říkal, není to soutěž, nic se nemění. Budeme oba pokračovat ve vedení týmu,“ vysvětlil předloňský mistr světa z Prahy.

David Pastrňák oslavuje svoji branku se spoluhráčem Charliem McAvoyem.

Ne všechny hokejové hvězdy zároveň plní i kapitánské povinnosti, ale zde není přehnané tvrdit, že Bruins jsou Pastrňákův tým.

Je nejlepším hráčem, silným hlasem v kabině, nositelem dobré nálady. A když je to nejvíc potřeba, dokáže vystoupit z řady a vzít odpovědnost na sebe. Třeba jako na jaře 2024, kdy gólem v prodloužení sedmého zápasu rozhodl sérii prvního kola play off s Torontem.

I přes status hvězdy je pro něj na prvním místě tým, což dokázal například v minulé sezoně. Jako vyhlášený střelec se zaměřil i na připravování šancí, vytvořil si osobní maximum v počtu asistencí (71). Když zkrátka viděl parťáky v lepší pozici, nechoval se sobecky.

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„Potřebujete partu, která jde s chutí do práce každý den. Chceme, aby každý tahal za stejný provaz, abychom blízce spolupracovali, drželi při sobě. To je pro mě cílem číslo jedna,“ vyhlásil Pastrňák.

A především na něm teď bude, aby přesně takové prostředí v klubu nastavil a řídil.

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