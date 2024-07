Pastrňák o rozbitém poháru i loučení se svobodou: Krejču jsem na baru porazil

Kdy ji budete mít u sebe?

Čeká mě to v neděli. Těším se, dlouho jsem v Havířově nebyl, vždycky se tam rád vracím.

Říkal jste, že oslavy v rodném městě jste si měl užít o něco dříve, ale pohár se zasekl u Špačků. Co přesně se stalo?

Dělal jsem si srandu, Špágr vynechal půlku historky. Ukazoval mi fotku, jak byl pohár trochu zlámaný, ale s tátou jsou šikovní kluci, dali ho dohromady. Každý jsme si vybrali nějaké datum, jak to komu vyhovuje, protože už jsme všichni v přípravě na novou sezonu.

Jak budou oslavy vypadat?

Přivezu pohár do Havířova na náměstí. Doufejme, že si užijeme krásný den a ukážu pohár mladým hokejistům. Snad ti to všichni užijí.



Jak si zatím léto užíváte vy?

Týden po mistrovství jsem odjel zpět do Ameriky, vypnul hlavu a měl dva týdny volna. Dokud jsem byl po mistrovství v Praze, tak jsem slavil, pak už jsem odpočíval.

Jak často vlastně chodíte na golf?

Teď jsem měl takový týden, kdy jsem byl snad šestkrát, ale většinou chodím jednou týdně.

David Pastrňák po finále mistrovství světa proti Švýcarsku

Golf jste si prý zahráli i před týdnem v rámci vaší rozlučky se svobodou. David Krejčí naznačoval, že máte co vyprávět ...

No, hráli jsme dva na dva a Krejča mě porazil. Ale pak usnul v baru, takže tam jsem zase vyhrál já.



Kdy jste začal s golfem?

Po operaci kyčle, už je to zhruba pět let. Nemohl jsem hrát tenis, tak jsem začal s golfem. A moc se mi líbí, jste na golfíčku s kamarády a máte pohodu a relax.

Neházíte holí, když prohráváte?

Ne, na golfu nejsem takový nervák. Chodím si na green odpočinout. Ale samozřejmě jsem hodně soutěživý, když to odpálíte do lesa, tak to není zrovna příjemné, občas se taky naštvu. Holemi ale neházím, mám k nim respekt.



Jdou vám líp odpaly, nebo patování?

Odpaly na drivu, ty mě baví nejvíc. Patování je těžké, každé hřiště je jiné, nemám ještě v ruce takový cit.

Mimochodem, jak vidíte před sezonou sílu Bostonu?

Nevnímám to, soustředím se na to, abych přijel v té nejlepší formě. Pár nových hráčů jsme podepsali, uvidíme, jak si sedneme, každá sezona začíná od nuly. Ale teď mám myšlenky hlavně na přípravu, až se vrátím do Bostonu, začnu přemýšlet o sezoně.

Bruins opustil Jakub Lauko. Co to pro vás znamená?

Jo, je to další Čech, co odešel. Před dvěma lety nás tam bylo šest, teď už jsme jen dva. Kuba je super kluk, doufám, že v Minnesotě se mu bude dařit a dostane víc prostoru než u nás v Bostonu. Za něj jsem rád, na druhou stranu mi bude chybět.

Minulý týden jste si zatrénoval s Jaromírem Jágrem, Martinem Nečasem a Romanem Červenkou. Jak jste se na ledě cítil?

Přišlo mi, že jsem v bruslích na Staromáku. Nože mě vůbec neposlouchaly, nebylo to úplně příjemné, nešlo mi to. Zatím jsem byl na ledě jen jednou. Chtěl bych častěji, ale tělo na to zatím není úplně uzpůsobené. Příprava je náročná, občas přijde drobné zranění. Většinou začínám chodit na led pořádně až v srpnu.

A jak probíhají přípravy na svatbu?

Není to jednoduché, měl jsem sezonu, až teď se snažím pomoct, jak jen to jde. Vše je hlavně na Rebecce. Už se těšíme, až to vypukne.