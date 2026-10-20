Experiment s tiramisu i pohled do zákulisí. Jak Pastrňák prožil premiéru v nové roli

Tříleté dcerce Freye na zápraží domu navlékl černý bostonský dres. Nově i se žlutým céčkem, které od aktuální sezony hrdě nosí.
„Běž to ukázat mámě. Podívejte, jak jí to sluší,“ těšilo v nově zveřejněném videu Pastrňáka, jenž směrem k ratolesti hovořil česky. Posléze zapojil i angličtinu, ve které se těsně před odjezdem na zápas s dcerou loučili.
„O hokeji doma moc nemluvíme, pravděpodobně by tomu ani nerozuměla. Jednoho dne jí to ale samozřejmě vysvětlím. A doufám, že na mě bude hrdá,“ přál si havířovský rodák.
„Asi si myslí, že je to jen zábava. A bere to tak, že pro ní je to šance si hrát s ostatními dětmi,“ dodal s úsměvem český kanonýr, který má s manželkou Rebeccou od letošního března i druhou dceru Mayu.
„Je to speciální, chcete být dobrým příkladem pro své děti. I když žijete v jiné zemi a kultuře, chcete, aby věděly, že jsou všichni stejní a musíte se k ostatním chovat hezky a být pokorní,“ vyprávěla hvězda Bostonu.
Cestou na duel přišla na přetřes i nová kapitánská funkce, do které ho klub jmenoval na konci září. Při první tiskové konferenci po oznámení Pastrňák přiznal, že mamince Marcele bude muset novinku teprve ohlásit.
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„Volal jsem dohromady mamce a bráchovi, bylo to emotivní, hovor jsme si užili. Cítil jsem z nich hrdost. Oni jsou tím velkým důvodem toho, kde nyní jsem,“ líčil Pastrňák.
„Pochopitelně chápu zodpovědnost, ale snažím se chovat jako při jakémkoliv jiném zápase. Natěšení na první utkání je vždy speciální, nervy se vždy přece jenom projeví, ať už hrajete první rok, nebo desátý,“ nastínil přístup k úvodnímu střetnutí.
To se rozhodl ozvláštnit i trochu nečekaně porcí tiramisu. „Dočetl jsem se na internetu, že je to nejlepší sváča pro sportovce. Obsahuje cukr, kofein… Nikdy jsem to nezkoušel, teď to bude poprvé. Ale jsem hladový!“ přiznal před úvodním zápasem sezony s New York Rangers.
„Jeremy Swayman začne krásným čistým kontem. Nemůžete prohrát, když neinkasujete, víte?“ smál se s odkazem na gólmana Bruins předloňský mistr světa.
Ukázal se jako skvělý vizionář, neboť Swayman skutečně za svá záda nepustil jedinou střelu, a Boston tak prožil start dle představ.
To vše s novým kapitánem.
Už cestou na rozbruslení si Pastrňák na chodbě bouchnul hokejkou, snažil se vyburcovat celý tým a ke každému členovi sestavy prohodit pár slov. „Zavři ty dveře!“ křikl směrem k brankáři Swaymanovi.
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I v samotném utkání pak na střídačce opakovaně parťáky povzbuzoval. „Pojďme chytit začátek. Musíme být agresivní, podporovat se navzájem a vytvářet si přečíslení,“ burcoval s mikrofonem umístěným v dresu.
„Skvělé střídání, dobrá práce, kluci. Pokračujte v takovém výkonu, ono to přijde,“ chválil pak spoluhráče.
Například devatenáctiletému Jamesi Hagensovi, nejmladšímu členovi kádru, radil i s praktickými záležitostmi.
„Dej si pozor na to, abys puk v ruce nesevřel na moc dlouho. V NHL mě poprvé vyloučili za to, že jsem ho zakryl rukama. A to se nesmí,“ popisoval americkému mladíkovi.
A když nastala šarvátka mezi zástupci obou celků, Pastrňák k soupeři ze střídačky utrousil: „Nechceš se utkat s takovým hráčem!“
V průběhu zápasu často na střídačce vstával a oceňoval i další povedené akce kolegů, kteří nakonec díky třem trefám během 75 sekund v závěrečném dějství vyhráli 3:0. Jednu z nich si připsal i JJ Peterka, se kterým byl v tu dobu na ledě i Pastrňák, jenž gól nové posily ocenil smíchem.
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„Jednu věc jsem mu řekl – nechtěl jsem, aby byl někým jiným. Ale aby začal tím, že bude stále sám sebou,“ hodnotil Pastrňákovu novou roli trenér Marco Sturm.
Jeho svěřenci prožívají vydařený start ročníku, v devíti zápasech zapsali hned sedm výher a ve Východní konferenci jsou třetím nejlepším týmem. Po pomalejším rozjezdu se probouzí i Pastrňák, jenž bodoval v každém z posledních pěti duelů, během kterých se do statistik zapsal celkem desetkrát (4+6).
V Bostonu zkrátka můžou mít důvod ke spokojenosti. A to i díky novému kapitánovi.