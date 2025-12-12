„S každým dalším střídáním jsem se cítil líp a líp,“ líčila klidně hlavní hvězda utkání, s nasazenou čepicí, kšiltem dozadu. „Dostal jsem víc času na ledě a užil si to.“
Však i každý laik to dobře poznal. Trenér Marco Sturm přitom ještě dva dny před zápasem v Kanadě týmovou oporu víc šetřil a v St. Louis (5:2) jí dopřál zhruba patnáct a půl minuty. Teď, i vinou zranění švédského útočníka Viktora Arvidssona, Pastrňák alternoval ještě ve druhé formaci a jeho vytížení vystoupalo přes jedenadvacet minut.
Pastrňák čtyřmi body režíroval výhru, Rittich vychytal triumf nad Anaheimem
Na to, že takřka dva týdny nehrál a spíš se zdálo nepravděpodobné, že s týmem na tour po vzdálených arénách vůbec vyrazí, dost velký skok.
„Je výjimečný hokejista,“ smekl kouč Sturm. „A jen tací zvládnou výjimečné věci. Přidal jsem mu dvojitou zátěž a on se ještě zlepšoval. Ukázal, jak je skvělý, když je stoprocentně fit.“
Čtyřbodovou show si devětadvacetiletý Čech v sezoně odbyl poprvé, zároveň se v historické tabulce bostonských střelců odpoutal trefami 403 a 404 od Ricka Middletona a osamostatnil se na pátém místě. Před ním už zbývají jen Brad Marchand (422), Patrice Bergeron (427), Phil Esposito (459) a Johnny Bucyk (545).
„Ono sice není nikdy snadné se vracet, ale když vyhráváte, všechno je mnohem snazší,“ odmítal Pastrňák přebytečnou pozornost. „Hlavně jsem si říkal, abych klukům nic nepokazil, oni hráli skvěle, když jsem byl mimo. Tak jsem se jen soustředil, abych přišel a pomohl, jak dovedu.“
Takže jako obvykle, nepřehlédnutelně.
V deváté minutě při přesilovce nejdřív zkoušel chytře nahrávat, vzápětí vypustil parádní střelu ze zápěstí přímo do horního růžku a srovnal na 1:1. Snad ještě pohlednější moment ale předvedl pět minut před třetí sirénou za stavu 4:3, za brankou přijal puk a nenápadně ho rychle poslal Hampusi Lindholmovi, který hosty dostal do klíčového odstupu.
Luxusní asistence v podání Davida Pastrňáka:
WHAT A DISH BY DAVID 🍝
Další gól už Pastrňák dával do prázdné branky, zbývající asistenci připsal střeleckým pokusem.
Z podceňovaného Bostonu je rázem jednoznačný adept na postup do play off. Zvítězil počtvrté za sebou, v Atlantické divizi drží druhé místo. A navíc se zdá, že si dovede poradit i bez hlavních tahounů.
„Myslím, že ta nepřízeň osudu nám pomáhá v tom, abychom uvěřili nastavenému systému hry,“ tušil český útočník. „Nezáleží, kdo nastupuje, našeho trenéra o tom slyšíte pořád mluvit. A vidíme, že to funguje, musíme se zkrátka jen navzájem podržet.“
Základní část ještě není ani v polovině, a tak nechce moc předbíhat. I spoluhráči se ale shodují, že tým nasává, co jim Sturm předává. A už hraje víc instinktivně.
„Kluci se hokejem baví a hrají perfektně,“ ocenil kolegy i šéf defenzivy Charlie McAvoy, jenž se po zásahu pukem do čelisti a podstoupené operaci vrátil takřka po měsíci. Na ledě si užil přes 24 minut.
Bruins tak nemusí klesat na mysli ani přes čtvrteční ztrátu Arvidssona s obráncem Jonathanem Aspirotem. S nepřízní se evidentně vypořádat dokážou. Jedenáct gólů z posledních dvou klání to dokumentuje jasně.
„Ne vždy to takhle půjde, musíme nacházet i další cesty, jak vítězit, ale je super takhle zahrát dvě venkovní utkání, tak ještě jedno,“ vyhlíží Pastrňák pondělní bitvu v Minnesotě.
