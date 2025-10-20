Premium

Musíme se rychle zvednout, velí Pastrňák po další porážce. Těší se na Marchanda

  13:01
Poprvé v sezoně se v jednom utkání prosadil vícekrát. V zápase NHL proti Utahu zapsal dvě trefy, vyslal také nejvíce střel na bránu Vítka Vaněčka. Jenže na Davida Pastrňáka nikdo jiný nenavázal a hokejisté Bostonu museli kousat porážku 2:3. „Bohužel to zase nedopadlo dobře,“ smutnil český útočník.

Bruins padli už počtvrté v řadě a po vydařeném startu, kdy vítězně zvládli úvodní tři duely, zažívají opět výsledkový propad.

„Myslím si ale, že jsme hráli docela dobře, mnohem lépe než v předchozích venkovních zápasech,“ snažil se hledat pozitiva Pastrňák.

Boston v arénách soupeřů nejprve v přestřelce nestačil na Vegas (5:6), nestíhal ani proti Coloradu (1:4).

Pastrňák dvakrát překonal Vaněčka, Chytil nedohrál po tvrdém hitu

„Je to pro nás těžká série. Teď jedeme zpět domů před naše fanoušky a musíme se zase rychle zvednout,“ velel hvězdný útočník.

Ten přitom svému týmu zařídil otočku ve skóre. Vaněčka nejprve překonal v úvodním dějství v přesilovce. K Pastrňákovi protečoval puk z mezikruží Pavel Zacha, havířovský rodák posléze z prostoru u pravé tyčky protlačil kotouč za záda krajana.

Do vedení pak celek z Massachusetts poslal ve 26. minutě, kdy si v přečíslení vyměnil puk s Maratem Chusnutdinovem. Pro hvězdného kanonýra šlo o 395. branku v NHL, čímž vyrovnal obránce Raye Bourquea v historické tabulce Bruins na šesté příčce nejlepších střelců.

David Pastrňák, Pavel Zacha a Elias Lindholm z Boston Bruins slaví gól proti Utah Mammoth.

Jenže ani to nestačilo, Mammoth totiž po gólech Claytona Kellera a Dylana Guenthera vývoj zvrátili.

„Vypadají silně. Je to bruslařský tým, ale myslím, že naši hráči podali opravdu dobrý výkon. Od první do poslední minuty dali do hry všechno, co měli, a to je přesně to, co jsme chtěli. Nezasloužili jsme si odejít s prázdnou,“ chválil tým i přes porážku trenér Bostonu Marco Sturm.

Jeho svěřenci vyslali na Vaněčka 26 střeleckých pokusů, až na dvě Pastrňákovy trefy se ale žádných z nich už neujal. A český gólman tak mohl při druhém startu oslavit první triumf v sezoně.

David Pastrňák z Boston Bruins slaví gól proti Utah Mammoth.
Útočník David Pastrňák z Boston Bruins se raduje z trefy proti Utah Mammoth.
David Pastrňák z Boston Bruins překonává krajana Vítka Vaněčka v brance Utah Mammoth.
David Pastrňák, Pavel Zacha a Elias Lindholm z Boston Bruins slaví gól proti Utah Mammoth.
Po utkání dostal v kabině obří kšiltovku s logem klubu, kterou hráči udělují tomu nejlepšímu po vítězném zápase.

„Celý zápas byl neuvěřitelný. V pravý čas předvedl klíčové zákroky. Je skvělé, že vyhrál doma. Jsem si jistý, že to také výrazně posílí jeho sebevědomí,“ chválil vítěze Stanley Cupu z minulé sezony kapitán Utahu Keller.

Vaněček si tak po dvou duelech vylepšil úspěšnost zákroků na 89,7 %. V klubu kryje záda Karlu Vejmelkovi, jenž naskočil čtyřikrát, vychytal tři výhry a úspěšnost drží na hodnotě 91,1 %.

Vítek Vaněček z Utahu zasahuje v duelu s Bostonem.

Se sázkou na český gólmanský tandem tak můžou být v klubu ze Salt Lake City spokojení, i díky spolehlivým výkonům v brankovišti zažívají Mammoth vydařený start do ročníku a zapsali třetí vítězství za sebou.

Opačné pocity prožívá Boston, jenž se nelichotivou sérii pokusí přerušit v noci z úterý na středu proti Floridě, která rovněž padla v posledních čtyřech zápasech. Na známou adresu přijede po březnové výměně jako soupeř bývalý kapitán Brad Marchand.

„Přemýšlím nad tím, bude to zvláštní. Hrál za nás dlouho, půjde o mimořádnou věc, pro něj zároveň trochu složitou. My se ovšem musíme starat o jiné věci, i když ho samozřejmě rádi uvidíme. Určitě si zase otevře pusu, bude to zábava,“ vyhlížel střet s dlouhodobým parťákem Pastrňák.

Který z nich se bude radovat?

