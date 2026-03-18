Světový pohár v Praze? Jsem moc rád i za fanoušky, hlásí Pastrňák a bojuje o play off

Sám Pastrňák oznamoval pořadatelství Světového poháru na oficiálních kanálech NHL. Praha bude společně s Calgary hostit jednu ze základních skupin.
Jeden z hlavních lídrů české reprezentace v reakci na to neskrýval své nadšení. „Jsem strašně rád. Jak za nás hráče, tak hlavně za celé Česko a naše fanoušky. Atmosféra v Praze je vždycky úžasná, lidi hokej milují. Bude to velký moment a moc se na to těším.“
Praha bude hostit Světový pohár 2028! Kdo si ale na velké hokejové akci NHL zahraje?
V současnosti se však daleko více soustředí na dění v NHL, kde s Bostonem usiluje o play off. V předešlém zápase proti New Jersey vstřelil Pastrňák dva góly, z toho druhý v pořadí se řadí ke kandidátům na akci roku.
„Určitě to byl jeden z mých nejhezčích gólů. Ale na to se v hokeji nehraje. Spíš si pamatuju ty důležité góly než ty hezké. Máme za sebou náročný třízápasový trip, bohužel dvě prohry. Celkově ovšem máme čtyři body ze šesti, teď se vrátíme domů a musíme začít vítěznou vlnu,“ hlásil.
ABSOLUTE FILTH FROM 88 ‼️ pic.twitter.com/Q3qqMqhBVV— Boston Bruins (@NHLBruins) March 17, 2026
V loňské sezoně byl Boston bez play off. V aktuální sezoně se i s řadou mladých hráčů v sestavě drží na postupových pozicích. Závěr základní části ale bude ještě náročný. „Je to boj, každý zápas je důležitý. Nám v podstatě play off už začalo. Je to velice těsné. Pozitivní je, že jsme teď ty body udělali, i když to bylo bez výher. Nicméně jak jsem už říkal, musíme se vrátit zpátky na vítěznou vlnu.“
Pastrňák již po osmé v řadě pokořil hranici bodu na zápas. Osobní statistiky jdou však v současné chvíli stranou. „Jediné, co řešíme, je postup do play off. Hrajeme týmový sport, osobní statistiky nikdo neřeší. Jsem v lize už dlouho, takže vím, že když se týmu daří, je tomu tak i z osobního hlediska. Soustředíme se jen na play off, to je náš cíl číslo jedna,“ říkal.
Pastrňák dál září, kouč je z něj nadšený: Táhne tým, skvěle funguje i na střídačce
Trenér Bostonu Marco Sturm nazval nově složenou elitní formaci mužstva „Kids line“. Po boku zkušeného Pastrňáka totiž nastupují 23letý Marat Chusnutdinov a 21letý Fraser Minten.
„Cítím se s nimi mladší (smích). Jsem rád, že tam teď mám mladé kluky. Zatím jsem toho s nimi moc neodehrál, takže si na sebe ještě zvykáme. Oba jsou hrozně rychlí. Hlavně Kuzy (Chusnutdinov) je mimořádně mršťný, Minten je zase velice chytrý hráč na holi. Doufám, že čím víc spolu budeme hrát, bude to ještě lepší a začneme dávat více gólu při hře pět na pět,“ přál by si.
Pasta rozdava darecky fanouskum pic.twitter.com/xBfdNQmSA3— Martin Korbas (@MKidnesNHL) March 18, 2026
V noci proti Montrealu se jim tak nepovedlo. Šlo o hodně vyhrocený zápas, koneckonců souboj dvou „Original Six“ týmů je pro fanoušky v zámoří velkým trhákem. „S Montrealem jsou zápasy, které máme vždy v kalendáři vyznačené. Navíc oba týmy teď bojují o play off a máme spolu dlouhou historii. Škoda, že jsme to tentokrát nezvládli s vítězným koncem, ale určitě vzájemné zápasy jsou vždy více vyhrocenější.“
Proti rivalovi s českým mladíkem Jakubem Dobešem v bráně se dvakrát trefil ve velké formě hrající Zacha, výkony parťáka si Pastrňák nemůže vynachválit. „Hraje neskutečně, je pro nás strašně důležitým hráčem. Jak mu to tam teď padá, je vidět, že mu stoupá sebevědomí. Je super sledovat, jak se mu daří. Celá jeho lajna (Mittelstadt – Zacha – Arvidsson) nás tahá, hrají fakt výborně,“ uznal Pastrňák.