Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Světový pohár v Praze? Jsem moc rád i za fanoušky, hlásí Pastrňák a bojuje o play off

Martin Korbáš
  17:09
Hvězda českého hokeje David Pastrňák v NHL bodoval v posledních sedmi zápasech za sebou. Naposledy zapsal bod za asistenci na ledě Montrealu (2:3P). I díky jeho výkonům zůstává Boston na postupových příčkách do play off. On si však v první řadě pochvaluje souhru s parťákem Pavlem Zachou a do toho kvituje pořadatelství Světového poháru 2028 v Praze.
Český útočník David Pastrňák v dresu Bostonu. | foto: AP

Sám Pastrňák oznamoval pořadatelství Světového poháru na oficiálních kanálech NHL. Praha bude společně s Calgary hostit jednu ze základních skupin.

Jeden z hlavních lídrů české reprezentace v reakci na to neskrýval své nadšení. „Jsem strašně rád. Jak za nás hráče, tak hlavně za celé Česko a naše fanoušky. Atmosféra v Praze je vždycky úžasná, lidi hokej milují. Bude to velký moment a moc se na to těším.“

Praha bude hostit Světový pohár 2028! Kdo si ale na velké hokejové akci NHL zahraje?

V současnosti se však daleko více soustředí na dění v NHL, kde s Bostonem usiluje o play off. V předešlém zápase proti New Jersey vstřelil Pastrňák dva góly, z toho druhý v pořadí se řadí ke kandidátům na akci roku.

„Určitě to byl jeden z mých nejhezčích gólů. Ale na to se v hokeji nehraje. Spíš si pamatuju ty důležité góly než ty hezké. Máme za sebou náročný třízápasový trip, bohužel dvě prohry. Celkově ovšem máme čtyři body ze šesti, teď se vrátíme domů a musíme začít vítěznou vlnu,“ hlásil.

V loňské sezoně byl Boston bez play off. V aktuální sezoně se i s řadou mladých hráčů v sestavě drží na postupových pozicích. Závěr základní části ale bude ještě náročný. „Je to boj, každý zápas je důležitý. Nám v podstatě play off už začalo. Je to velice těsné. Pozitivní je, že jsme teď ty body udělali, i když to bylo bez výher. Nicméně jak jsem už říkal, musíme se vrátit zpátky na vítěznou vlnu.“

Pastrňák již po osmé v řadě pokořil hranici bodu na zápas. Osobní statistiky jdou však v současné chvíli stranou. „Jediné, co řešíme, je postup do play off. Hrajeme týmový sport, osobní statistiky nikdo neřeší. Jsem v lize už dlouho, takže vím, že když se týmu daří, je tomu tak i z osobního hlediska. Soustředíme se jen na play off, to je náš cíl číslo jedna,“ říkal.

Pastrňák dál září, kouč je z něj nadšený: Táhne tým, skvěle funguje i na střídačce

Trenér Bostonu Marco Sturm nazval nově složenou elitní formaci mužstva „Kids line“. Po boku zkušeného Pastrňáka totiž nastupují 23letý Marat Chusnutdinov a 21letý Fraser Minten.

„Cítím se s nimi mladší (smích). Jsem rád, že tam teď mám mladé kluky. Zatím jsem toho s nimi moc neodehrál, takže si na sebe ještě zvykáme. Oba jsou hrozně rychlí. Hlavně Kuzy (Chusnutdinov) je mimořádně mršťný, Minten je zase velice chytrý hráč na holi. Doufám, že čím víc spolu budeme hrát, bude to ještě lepší a začneme dávat více gólu při hře pět na pět,“ přál by si.

V noci proti Montrealu se jim tak nepovedlo. Šlo o hodně vyhrocený zápas, koneckonců souboj dvou „Original Six“ týmů je pro fanoušky v zámoří velkým trhákem. „S Montrealem jsou zápasy, které máme vždy v kalendáři vyznačené. Navíc oba týmy teď bojují o play off a máme spolu dlouhou historii. Škoda, že jsme to tentokrát nezvládli s vítězným koncem, ale určitě vzájemné zápasy jsou vždy více vyhrocenější.“

Proti rivalovi s českým mladíkem Jakubem Dobešem v bráně se dvakrát trefil ve velké formě hrající Zacha, výkony parťáka si Pastrňák nemůže vynachválit. „Hraje neskutečně, je pro nás strašně důležitým hráčem. Jak mu to tam teď padá, je vidět, že mu stoupá sebevědomí. Je super sledovat, jak se mu daří. Celá jeho lajna (Mittelstadt – Zacha – Arvidsson) nás tahá, hrají fakt výborně,“ uznal Pastrňák.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do...

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

ONLINE: Začíná čtvrtfinále extraligy. Plzeň hostí Spartu, Kometa zavítá do Pardubic

Sledujeme online
Potyčka v zápase Sparty s Plzní.

Startují první dvě čtvrtfinálové série hokejové extraligy. Sparta nastupuje od 17:30 v Plzni, sérii rozehrají také Pardubice, které na domácím ledě od 18 hodin vyzvou loňské mistry Kometu Brno. Obě...

Moták ve hře, Plekanec nedává smysl. A co Varaďa? Experti rozebírají nástupce Rulíka

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Od úterka se hledá nový kouč národního mužstva. Nástupce, který naváže na práci Radima Rulíka. Variant není tolik, zatím se skloňují především dvě jména. Zdeněk Moták a Tomáš Plekanec. Co si o jejich...

18. března 2026  16:25

Syn z Hradce? I kdyby křeček, neberu na to ohled, říká Mazanec před čtvrtfinále

Třinecký brankář Marek Mazanec se vrhá po puku v předkole play off s Olomoucí.

„Bude to fofr,“ ví Marek Mazanec. Brankář Třince bude od pátku čelit ve čtvrtfinále extraligy hokejistům Hradce Králové. Nejprve v dvojzápase u nich doma, v úterý a ve středu pak ve Werk Aréně. „Jsou...

18. března 2026  14:16

Rulíkova éra končí. Připomeňte si zlatou Prahu, zážitek s Kanadou a další momenty

Vyhlášení výsledků ankety Zlatá hokejka 2025. Kouč českých hokejistů Radim...

Po květnovém mistrovství světa jeho tříletá štace u hokejového národního týmu skončí. Radim Rulík během ní dovedl Česko k titulu světových šampionů, na olympijských hrách jeho svěřenci trápili...

18. března 2026  13:58

Kouč Hradce před sérií s Třincem: Spousta těžkých okamžiků, snad nás stmelily

Hlavní trenér Hradce Tomáš Martinec na střídačce

Za sedm sezon v roli hlavního kouče Tomáš Martinec s hradeckým Mountfieldem jednou základní část vyhrál, jednou skončil druhý. K tomu je třeba připočítat tři roky starý postup do finále play off....

18. března 2026

S vášní člověk nezná únavu! Brankář Huf vychytal Slavii a vyhlíží semifinále

Zlínský brankář Daniel Huf sleduje kotouč přes slávistického útočníka Jana...

V základní části se svezl s trápením celého týmu, v play off se ale můžou hokejisté Zlína o svoji brankářskou stálici znovu opřít. Svoji první nulu v letošní vyřazovací části vychytal Daniel Huf na...

18. března 2026  12:50

Hokej zůstane na České televizi. Svaz však jednal o reprezentaci i s konkurencí

David Pastrňák, Martin Nečas a Lukáš Sedlák slaví vedení nad Spojenými státy.

V posledních týdnech a měsících se řešilo: Kdo bude vysílat zápasy hokejové reprezentace? O práva usilovalo několik stanic, nakonec se však nic nemění. I nadále budou fanoušci sledovat národní tým na...

18. března 2026  12:45

Konečně za branami předkola. Zámorský před čtvrtfinále: Sparta je vždycky favorit

Plzeňský obránce Petr Zámorský čistí prostor před Nickem Malíkem v lednovém...

Během čtyř sezon, ve kterých působí v Plzni, byl v základní části třikrát nejproduktivnějším obráncem týmu, před dvěma lety dokonce se 40 kanadskými body klubové statistiky ovládl i v součtu s...

18. března 2026

Ze života Dobeše: Nervózní rodiče i šílení fanoušci. A spánek na prvním místě!

Jakub Dobeš slaví s fanoušky Montreal Canadiens.

Ze 33 zápasů v sezoně vychytal už 22 výher. Mladý hokejový gólman Jakub Dobeš si pečlivě buduje pozici jedničky ve slavném Montrealu. Poslední úspěchy byly pro ostravského rodáka o to sladší, když...

18. března 2026  10:49

Osm týmů, osm témat. Na co se zaměřit u Pardubic, Sparty a dalších čtvrtfinalistů?

Pardubičtí hokejisté střílí gól Kometě.

Stojí na stejné startovní čáře. S jediným cílem, s vidinou oslav s Masarykovým pohárem pro vítěze hokejové extraligy. Čtyři týmy už cestu play off zahájily úspěšným předkolem, čtyři do něj vstoupí až...

18. března 2026  9:30

Loučení kouče šampionů. Rulík dokázal víc než jen zlato. Kdo ale za něj k nároďáku?

Reprezentační kouč Radim Rulík seznamuje útočníky Pavla Kousala (32) a Jáchyma...

O dohodě Radima Rulíka s extraligovým Kladnem se šuškalo měsíce. Na hokejovém svazu možná ještě do poslední chvíle doufali, že nabídka na dvouleté prodloužení smlouvy a možnost vést českou...

18. března 2026  6:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.