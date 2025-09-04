Letos budeme za outsidery, uvědomují si v Bostonu. Hlavním cílem je play off

Právě on bude jedním ze dvou lídrů, společně s obráncem Charliem McAvoyem na něm bude největší zodpovědnost. Oba budou plnit roli alternativních kapitánů.
„Vlastně se ale reálně nic nemění. V tomhle klubu byla vždycky skupina lídrů, nikdy nebyl jen jeden,“ vysvětloval český útočník po takzvaném kapitánském tréninku, kde kromě dvou zmíněných hráčů nechyběl například ani brankář Jeremy Swayman, další z klíčových postav.
Nikdo z nich nemůže být s minulou sezonu spokojený. Vždyť Boston skončil ve Východní konferenci na předposledním místě, po osmi ročnících v řadě chyběl v play off.
„To, co se stalo poslední rok, nehodláme akceptovat,“ pronesl razantně Pastrňák.
Ten si nově zvyká na tréninky německého kouče Marca Sturma, jenž má tradiční klub pozvednout. A spoléhat se bude právě i na výkony havířovského rodáka, který i přes tristní týmové výsledky bodově opět zářil (43+63).
Jenže nikdo další se k české hvězdě přidat nedokázal, druhý v bodování v rámci klubu Morgan Geekie nastřádal o 49 bodů méně.
„Nikdo to neutáhne sám. Ty nejlepší týmy nejsou o pár hráčích, ale o tom, že mají silnou skupinu vůdčích typů,“ líčil McAvoy.
I proto Bruins přivítali několik nových tváří, aby kádr dostal potřebnou hloubku. Přišli například Viktor Arvidsson, Tanner Jeannot, Sean Kuraly či Michael Eyssimont. Prosadit se výrazněji v NHL bude chtít konečně také Matěj Blümel.
„Ať už bude náš dres od října nosit kdokoliv, budeme mít konkurenceschopný tým,“ ujišťoval Pastrňák, ačkoliv se o ofenzivní hvězdy zrovna nejedná.
I přesto ale v celku z Massachusetts vládne odhodlání vrátit se na lepší pozice.
„Hlavním cílem je návrat do play off. Chceme ukázat fanouškům i městu, co dokážeme. Uvědomujeme si, že letos budeme outsidery. Týmem, který nikdo nevidí tam, kde sami chceme být. Pro nás je to samozřejmě extra motivace,“ uvedl obránce Nikita Zadorov.
Až následující měsíce ale ukážou, zda se Boston z temných časů skutečně dokáže vyškrábat.