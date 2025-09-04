Premium

Letos budeme za outsidery, uvědomují si v Bostonu. Hlavním cílem je play off

  15:04
Nevydařená sezona? V Bostonu už ji nechtějí opakovat znovu. Do nového ročníku hokejové NHL mají Bruins mnohem větší ambice. „Očekávání tady budou pořád stejná. Hrajete za tým Original Six, všichni čekají úspěch a vždycky to tak bude,“ ví David Pastrňák.
Právě on bude jedním ze dvou lídrů, společně s obráncem Charliem McAvoyem na něm bude největší zodpovědnost. Oba budou plnit roli alternativních kapitánů.

„Vlastně se ale reálně nic nemění. V tomhle klubu byla vždycky skupina lídrů, nikdy nebyl jen jeden,“ vysvětloval český útočník po takzvaném kapitánském tréninku, kde kromě dvou zmíněných hráčů nechyběl například ani brankář Jeremy Swayman, další z klíčových postav.

Na písmenu na dresu nesejde. Pastrňák kapitánem? Boston má nejspíš jiné plány

Nikdo z nich nemůže být s minulou sezonu spokojený. Vždyť Boston skončil ve Východní konferenci na předposledním místě, po osmi ročnících v řadě chyběl v play off.

„To, co se stalo poslední rok, nehodláme akceptovat,“ pronesl razantně Pastrňák.

Ten si nově zvyká na tréninky německého kouče Marca Sturma, jenž má tradiční klub pozvednout. A spoléhat se bude právě i na výkony havířovského rodáka, který i přes tristní týmové výsledky bodově opět zářil (43+63).

Pastrňákovo klidné léto. Dám spát dceru a jdu na golf, hlásí. Těší se na Blümela

Jenže nikdo další se k české hvězdě přidat nedokázal, druhý v bodování v rámci klubu Morgan Geekie nastřádal o 49 bodů méně.

„Nikdo to neutáhne sám. Ty nejlepší týmy nejsou o pár hráčích, ale o tom, že mají silnou skupinu vůdčích typů,“ líčil McAvoy.

I proto Bruins přivítali několik nových tváří, aby kádr dostal potřebnou hloubku. Přišli například Viktor Arvidsson, Tanner Jeannot, Sean Kuraly či Michael Eyssimont. Prosadit se výrazněji v NHL bude chtít konečně také Matěj Blümel.

POHLED: Posledně ho vyšoupnul, teď ho vítá. Pastrňák by mohl Blümela nakopnout

„Ať už bude náš dres od října nosit kdokoliv, budeme mít konkurenceschopný tým,“ ujišťoval Pastrňák, ačkoliv se o ofenzivní hvězdy zrovna nejedná.

I přesto ale v celku z Massachusetts vládne odhodlání vrátit se na lepší pozice.

„Hlavním cílem je návrat do play off. Chceme ukázat fanouškům i městu, co dokážeme. Uvědomujeme si, že letos budeme outsidery. Týmem, který nikdo nevidí tam, kde sami chceme být. Pro nás je to samozřejmě extra motivace,“ uvedl obránce Nikita Zadorov.

Až následující měsíce ale ukážou, zda se Boston z temných časů skutečně dokáže vyškrábat.

Hokejová Sparta při slavnostní přehlídce odtajnila nové dresy. Čistý vzhled zůstává

Novou sezonu už oficiálně začala, to hlavní si ale hokejová Sparta nechává až na start extraligy. Příští úterý do ní vstoupí nejen s novým kapitánem, ale také výbavou a dresy. Pražský klub je...

2. září 2025  7:06

Hlavně se nepřetvařuj! Chlapík o šéfování kabiny a řezu v kádru. Co Spartě chybělo?

Premium

Když si v létě projížděl soupisku, v hlavě mu vyskočila myšlenka: Ty jo, co když to teď vyjde na mě? Tušení měl správné. Na začátku srpna si ho zavolal trenér sparťanských hokejistů Pavel Gross....

2. září 2025

