Rád tvořím hru, řekl Pastrňák po šesti asistencích. Zápisem vyrovnal legendy

Autor:
  8:28
Předvedli nevídanou kanonádu, kterou podtrhly unikátní výkony jednotlivých hráčů. Hokejisté Bostonu se při demolici New York Rangers (10:2) mohli tradičně spolehnout i na Davida Pastrňáka, jenž si šesti asistencemi vytvořil osobní rekord v základní části NHL. „Takové zápasy nehrajete často, byla to zábava,“ líčil s úsměvem český útočník.
Bostonský útočník David Pastrňák (vpravo) a Jonny Brodzinski z New Yorku Rangers

Bostonský útočník David Pastrňák (vpravo) a Jonny Brodzinski z New Yorku Rangers | foto: AP

David Pastrňák slaví se spoluhráči z Bostonu branku.
Bostonský útočník Pavel Zacha slaví se spoluhráči vstřelený hattrick.
Hokejisté Bostonu se radují z gólu Pavla Zachy.
Bostonský útočník Pavel Zacha slaví se spoluhráči vstřelený hattrick v utkání...
78 fotografií

Nahrávky rozprostřel rovnoměrně do všech tří částí, v té úvodní se výrazně podepsal pod obrat ve skóre, když Bruins inkasovali už po 84 sekundách.

Jeho nabídku nejprve využil parťák z první formace Marat Chusnutdinov, poté z Pastrňákovy práce těžil i Pavel Zacha.

„Všichni víme, že je skvělý střelec, ale každý rok se zlepšuje i v tvorbě hry. Byl to pro něj skvělý zápas, každá asistence byla zasloužená. Předvedl skvělé akce v útočném pásmu, vyhrál spoustu soubojů o puk,“ chválil českou hvězdu Zacha.

Bostonský útočník Pavel Zacha slaví se spoluhráči vstřelený hattrick v utkání proti New Yorku Rangers.

Také on zažil skvělý duel, po dvou trefách v první třetině se prosadil i v té prostřední, a zaznamenal tak první hattrick v NHL v kariéře.

„Bylo to pro mě zvláštní, že jsem předtím ještě žádný nedal. Jsem rád, že to bylo během zápasu, ve kterém jsme jako tým předvedli skvělý výkon, a proto je to o to lepší pocit,“ těšilo Zachu.

Tři góly mu stačily pouze na třetí hvězdu utkání, dvě individuality byly přece jenom ještě lepší.

Bostonský útočník Marat Chusnutdinov slaví vstřelený gól.

Premiérový hattrick si totiž připsal také Chusnutdinov, který ale přidal i čtvrtou trefu, navíc jednou asistoval. „Snažil jsem se vstřelit pět gólů, ale i čtyři byly fajn,“ smál se ruský forvard po nejvydařenějším vystoupení v zámořské soutěži.

To v základní části prožil i Pastrňák, který už dříve zaznamenal tři pětibodové duely, dva shodou okolností také právě proti Rangers. V play off 2018 proti Torontu dokázal nasbírat šest zápisů do statistik (3+3), tentokrát šest gólů připravil.

V klubu to před ním dokázali jenom Bobby Orr a Ken Hodge v sedmdesátých letech, z aktivních hráčů pak tuto bilanci zaznamenali pouze Leon Draisaitl, Connor McDavid a Kris Letang.

Skvělý Pastrňák šestkrát asistoval, Zacha slavil premiérový hattrick

„Rád skóruju, nechápejte mě špatně. Ale když vidím někoho, kdo je v lepší pozici, tak se vždy snažím přihrát. Rád situace vytvářím, když jsem vyrůstal, byl jsem spíše tvůrcem hry. V NHL se to samozřejmě trochu změnilo,“ vysvětloval havířovský rodák.

Před únorovou olympiádou prožívá skvělé období, za posledních pět utkání nastřádal 14 bodů (4+10). I díky představení proti Rangers se vyhoupl zpět do elitní desítky v produktivitě.

„Pravděpodobně na to budete vzpomínat, až odejdete do důchodu. Pro náš tým je to velký krok správným směrem. Ale teď musíme zůstat v přítomnosti a soustředit se na další zápas,“ odkazoval na střetnutí s Pittsburghem, který má jen o bod více.

Pastrňák opět úřadoval. V české tabulce střelců už je druhý, může atakovat i Jágra

Boston se díky čtyřem výhrám z posledních pěti startů přiblížil pozicím pro play off, ve Východní konferenci je však situace stále nemírně vyrovnaná. I proto je každé vítězství povzbudivé, o to více takto suverénní

„Myslím, že si ten duel kluci užili, odehráli sakra dobrý zápas. Zapomeňte na to, kolik jsme nastříleli gólů, ale hráli jsme opravdu, opravdu dobře. Měli by z toho skutečně mít dobrý pocit,“ hlásil trenér Marco Sturm.

To newyorský celek je v opačném rozpoložení, triumfoval v jediném z posledních sedmi utkání. Nevydařené období navíc stvrdili debaklem.

Bostonský Mark Kastelic (vlevo) v pěstním souboji se Samem Carrickem z New Yorku Rangers

„Jsme všichni dospělí muži s hrdostí a egem, a to je to nejhorší, co může být. Mělo by vám z toho být na zvracení a zítra a pozítří byste na to měli reagovat. To je jediné, na čem záleží,“ láteřil kapitán J.T. Miller.

„Nebudu ukazovat prstem na to, proč jsme tam, kde jsme. Je to kvůli nám všem a musíme přijít na řešení, jak se vrátit na správnou cestu. Vím jedno: Jsme mnohem lepší tým, než jaký jsme předvedli,“ zadoufal trenér Mike Sullivan.

Také jemu se těžko kousal tvrdý direkt, který režíroval Pastrňák. Uštědří rozjetá česká hvězda podobný i jiným týmům?

